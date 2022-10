Παραιτήθηκε το στέλεχος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στο κεντρικό ομόσπονδο κρατίδιο της Θουριγγίας, μετά τον σάλο που προκάλεσε το γεγονός ότι πόζαρε για να φωτογραφηθεί ανεβασμένος πάνω στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Βερολίνο.

«Ο Χόλγκερ Βίντερσταϊν παραιτήθηκε από τη θέση του αντιπροέδρου της τοπικής οργάνωσης του AfD στο Ζόνεμπεργκ» ανακοίνωσε ο Τόρμπεν Μπράγκα, αναπληρωτής εκπρόσωπος της ακροδεξιάς παράταξης στη Θουριγγία.

Το στέλεχος του AfD πόζαρε πάνω στο μνημείο για τα θύματα του Ολοκαυτώματος των Εβραίων και άλλων από τους ναζί στο περιθώριο διαδήλωσης οπαδών της παράταξης στη γερμανική πρωτεύουσα.

Here’s AfD Thuringia member Holger Winterstein “dancing” on the Memorial to the Murdered Jews of Europe yesterday and that’s all you need to know about a Fascist party that got over 10% of votes in todays election in #Niedersachsen. I look at Germany and despair, again and again. pic.twitter.com/tNxvLPqb6d