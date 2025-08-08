Γερμανία: Πολιτική κρίση στον κυβερνητικό συνασπισμό μετά την απόσυρση υποψηφίας για το Συνταγματικό Δικαστήριο

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) στη Γερμανία συνεχίζει να διαμαρτύρεται μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας της Φράουκε Μπρόζιους-Γκέρσντορφ για τη θέση δικαστή στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD, Ματίας Μιρς, έκανε λόγο για «κλονισμένη εμπιστοσύνη» μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων στη Γερμανία, ενώ η καγκελαρία απορρίπτει οποιαδήποτε αναφορά σε κυβερνητική κρίση σχετικά με τη θέση δικαστή στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο.

«Μετά την απόσυρση της υποψήφιας του SPD, περιμένουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία και δέσμευση από τους εταίρους μας», ανέφερε ο Μιρς σε εσωτερική επιστολή. Κατήγγειλε «ενορχηστρωμένη εκστρατεία» κατά της νομικού, η οποία, όπως είπε, «άφησε το στίγμα της στη δημοκρατία μας». Έθεσε ανοιχτά το ερώτημα για το κατά πόσο αντέχει ακόμη ο κυβερνητικός συνασπισμός, επικαλούμενος τη στάση της CDU/CSU.

Εκλογή δικαστών στο Συνταγματικό Δικαστήριο

Η εκλογή της Μπρόζιους-Γκέρσντορφ και δύο ακόμη δικαστών επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο από την Μπούντεσταγκ. Ωστόσο, μέλη της CDU/CSU εξέφρασαν επιφυλάξεις για την υποψήφια του SPD, κυρίως λόγω των απόψεών της για τις αμβλώσεις και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά την πανδημία. Οι κατηγορίες για λογοκλοπή στη διδακτορική της διατριβή είχαν απορριφθεί επισήμως. Αν και αρχικά διατήρησε την υποψηφιότητά της, τελικά αποσύρθηκε ώστε να μην διακυβευτεί το κύρος του Δικαστηρίου.

Η ομοσπονδιακή υπουργός Δικαιοσύνης, Στέφι Χούμπιγκ (SPD), προειδοποίησε ότι τέτοιου είδους επιθέσεις μπορεί να αποθαρρύνουν ικανές υποψηφιότητες, ιδιαίτερα γυναίκες. Ο βουλευτής του SPD Ραλφ Στέγκνερ ήταν ακόμη πιο αιχμηρός: «Αυτή η μέρα θα μείνει στην ιστορία ως η μέρα που ο ακροδεξιός όχλος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη. Τα δημοκρατικά κόμματα αποδείχθηκαν ανυπεράσπιστα.» Κάλεσε την CDU/CSU να αναλογιστεί το μέγεθος της κρίσης.

Από την πλευρά της καγκελαρίας, ο επικεφαλής του γραφείου του καγκελάριου, Τόρστεν Φράι, διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη σταθερότητα της κυβέρνησης», υποστηρίζοντας πως η συνεργασία CDU/CSU και SPD παραμένει ισχυρή. Εξήρε το προφίλ της Μπρόζιους-Γκέρσντορφ, αλλά αναγνώρισε πως ίσως έπρεπε να είχε υπάρξει αντίδραση νωρίτερα. Δήλωσε ότι αναμένει νέα πρόταση υποψηφιότητας από το SPD και εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι κοινοβουλευτικές ομάδες θα καταλήξουν σύντομα σε κοινή επιλογή.