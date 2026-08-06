Κόσμος

Γερμανία: Tραμ συγκρούστηκαν μεταξύ τους – Τουλάχιστον 25 τραυματίες, 3 σε κρίσιμη κατάσταση

Tο δεύτερο τραμ, το οποίο ήταν γεμάτο επιβάτες, έπεσε πάνω στο πρώτο χωρίς να προλάβει να φρενάρει
Σύγκρουση τραμ στη Γερμανία
Photo / X
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σοβαρό ατύχημα με τραμ σημειώθηκε στη Γερμανία, την Πέμπτη 06.08.2026 στην πόλη Γκελζενκίρχεν, όταν δύο συρμοί συγκρούστηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά 25 άνθρωποι, ενώ τρεις από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το νέο σοβαρό περιστατικό με τραμ στη Γερμανία προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Επτά άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ δεκάδες διασώστες και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια και να μεταφέρουν τους τραυματίες στα γύρω νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της αστυνομίας, το ένα από τα δύο τραμ ήταν εκπαιδευτικό όχημα. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ακινητοποιήθηκε στη διαδρομή, ανάμεσα στις στάσεις Veltins-Arena και Willy-Brandt-Allee.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το δεύτερο τραμ, το οποίο ήταν γεμάτο επιβάτες, έπεσε πάνω του χωρίς να προλάβει να φρενάρει. Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε πανικό στους επιβάτες και μεγάλες ζημιές στους δύο συρμούς.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο γιατί το πρώτο τραμ είχε σταματήσει πάνω στις γραμμές. Οι τραυματίες συνεχίζουν να λαμβάνουν ιατρική φροντίδα στα νοσοκομεία της περιοχής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
184
129
88
70
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν με ρήτρα συλλογικής άμυνας: «Επίθεση σε έναν θα θεωρείται επίθεση σε όλους»
Η συμφωνία της Μέκκας προβλέπει ρήτρα συλλογικής άμυνας, κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία – Στο βάθος η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην περιοχή
Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν
Ισπανία: Εξαρθρώθηκε δίκτυο που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες στη Μεσόγειο – 78 συλλήψεις και κέρδη άνω των 24 εκατ. ευρώ
Οι διακινητές μετέφεραν συνθετικά ναρκωτικά με ταχύπλοα στην Αλγερία και στην επιστροφή επιβίβαζαν δεκάδες μετανάστες - Είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 64 δρομολόγια
Μετανάστες, Ισπανία
Newsit logo
Newsit logo