Γερμανία: Tραμ συγκρούστηκαν μεταξύ τους – Τουλάχιστον 25 τραυματίες, 3 σε κρίσιμη κατάσταση

Σοβαρό ατύχημα με τραμ σημειώθηκε στη Γερμανία, την Πέμπτη 06.08.2026 στην πόλη Γκελζενκίρχεν, όταν δύο συρμοί συγκρούστηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά 25 άνθρωποι, ενώ τρεις από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το νέο σοβαρό περιστατικό με τραμ στη Γερμανία προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Επτά άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ δεκάδες διασώστες και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια και να μεταφέρουν τους τραυματίες στα γύρω νοσοκομεία.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της αστυνομίας, το ένα από τα δύο τραμ ήταν εκπαιδευτικό όχημα. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ακινητοποιήθηκε στη διαδρομή, ανάμεσα στις στάσεις Veltins-Arena και Willy-Brandt-Allee.

DECENAS DE LESIONADOS TRAS CHOQUE ENTRE TRANVÍAS EN ALEMANIA



Al menos 20 personas resultaron heridas, tres de ellas en estado crítico, tras el choque de dos tranvías en Gelsenkirchen, Alemania. Según los primeros reportes, un tranvía utilizado para prácticas de conducción quedó… — News On Demand (@OnDemand_News) August 6, 2026

🇩🇪 ALEMANIA: COLISIÓN DE DOS TRANVÍAS EN GELSENKIRCHEN DEJA 25 HERIDOS



Dos tranvías chocaron en la ciudad alemana: uno escolar se detuvo de golpe y el de pasajeros lo embistió por detrás.



Hay 25 heridos, 7 de ellos graves y 3 en estado crítico.



Los servicios de emergencia… pic.twitter.com/szbq6eAKPk — Media Oriente (@MediaOriente) August 6, 2026

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το δεύτερο τραμ, το οποίο ήταν γεμάτο επιβάτες, έπεσε πάνω του χωρίς να προλάβει να φρενάρει. Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε πανικό στους επιβάτες και μεγάλες ζημιές στους δύο συρμούς.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο γιατί το πρώτο τραμ είχε σταματήσει πάνω στις γραμμές. Οι τραυματίες συνεχίζουν να λαμβάνουν ιατρική φροντίδα στα νοσοκομεία της περιοχής.