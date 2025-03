Γιατί ο Ερντογάν ξεσπάθωσε κατά του Ισραήλ: «Είθε ο Αλλάχ να καταστρέψει το σιωνιστικό Ισραήλ» – «Επικίνδυνος δικτάτορας» απαντά το Τελ Αβίβ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντιμετωπίζοντας πιέσεις σε εθνικό επίπεδο μετά τη φυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου, τη ρήξη στις σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ κι ενώ η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ (GSI), το γνωστό σε όλους καλώδιο, πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στην υλοποίησή της, επέλεξε να στραφεί εναντίον του Ισραήλ.

Καθοριστική εξέλιξη αποτέλεσε η πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ, όπου συναντήθηκε με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ. Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της συνδεσιμότητας και των ενεργειακών έργων κοινού ενδιαφέροντος για τη σταθερότητα στην περιοχή, ανέφεραν κυβενρητικές πηγές. Αξιοσημείωτο είναι ότι το Ισραήλ επεξεργάζεται αυτή την περίοδο τη μελέτη κόστους-οφέλους για το τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ, γεγονός που προοιωνίζεται σύντομες εξελίξεις και σε αυτό το πεδίο.

Η Αθήνα στέλνει σαφές μήνυμα ότι οι ερευνητικές εργασίες για την πόντιση του καλωδίου θα συνεχιστούν, με τη στήριξη των ισχυρών διεθών συμμάχων. Η ελληνική πλευρά εκτιμά ότι η εμπλοκή του ισραηλινού παράγοντα μπορεί να κινητοποιήσει την Ουάσιγκτον, η οποία έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην περιοχή, λόγω των δραστηριοτήτων της αμερικανικής Chevron στις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Σε αυτή τη γεωπολιτική συγκυρία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε σκληρή κριτική στο Ισραήλ την Κυριακή, κατά την ομιλία του από το τέμενος Τσαμλιτζά στην Κωνσταντινούπολη, όπου συμμετείχε στη γιορτή που σηματοδοτεί τη λήξη του Ραμαζανιού, λέγοντας:

«Βλέπουμε τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη. Είθε ο Αλλάχ να καταστρέψει το σιωνιστικό Ισραήλ στο ιερό του όνομα. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει εκεί και γι’ αυτό πρέπει να ενωθούμε, να είμαστε δυνατοί και να είμαστε αδέρφια. Είθε ο Αλλάχ να ενισχύει πάντα την ενότητά μας».

Μάλιστα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χρησιμοποίησε το προσωνύμιο του Αλλάχ «Al-Qahhar» αλλιώς «ο καταστροφέας» ή «αυτός που υποτάσσει».

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ σε ανάρτηση στο Χ απάντησε στον πρόεδρο της Τουρκίας αποκαλώντάς τον μάλιστα δικτάτορα:

«Ο δικτάτορας Ερντογάν αποκάλυψε το αντισημιτικό του πρόσωπο. Ο Ερντογάν είναι επικίνδυνος για την περιοχή, αλλά και για τον ίδιο του το λαό, όπως αποδείχθηκε τις τελευταίες ημέρες. Ας ελπίσουμε ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ θα το καταλάβουν αυτό κατά προτίμηση μία ώρα νωρίτερα».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, όπου στην ανακοίνωσή του υπογραμμίζει πως απορρίπτει «κατηγορηματικά την εξωφρενική δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Νετανιάχου. Αυτοί οι ασεβείς και ανυπόστατοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας συγκάλυψης των εγκλημάτων που διαπράττονται από τον Νετανιάχου και τους συνεργάτες του».



Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η στάση αυτή βαθαίνει τις ανησυχίες ότι το Ισραήλ θα επιταχύνει τη γενοκτονία στη Γάζα και θα εντείνει τις δραστηριότητές του με στόχο την αποσταθεροποίηση άλλων χωρών της περιοχής:

«Οι προπαγανδιστικές δραστηριότητες των Ισραηλινών αξιωματούχων δεν θα κλονίσουν ποτέ την αποφασιστικότητα της Τουρκίας να πει την αλήθεια με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο».

Και κλείνει με την αναφορά πως «Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των αθώων πολιτών που αποτελούν στόχο του Ισραήλ και να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά τους».

What bothered the Turkish Foreign Ministry?

Here’s a way to clarify the dictator’s words: Clearly state that Erdoğan is not an antisemite, that he is not an obsessive hater of the Jewish state.



Everyone knows what Erdoğan has done to nations and peoples in the region — from… https://t.co/WCNCoo3DDh