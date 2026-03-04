Γιγαντώνεται η σύρραξη στη Μέση Ανατολή: Πολεμική νύχτα με βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη και εισβολή Κούρδων μαχητών στο Ιράν

Ακόμα μια νύχτα πολεμικής κόλασης στη Μέση Ανατολή, είναι αυτή που διανύουμε, με το Ιράν και το Ισραήλ να αλληλοχτυπιούνται, την ώρα που αμερικανικοί στόχοι σε χώρες του Κόλπου μπαίνουν στην «καρδιά» των επιθέσεων της Τεχεράνης.

Όπως επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Fox News, χιλιάδες Κούρδοι μαχητές έχουν μπει στο Ιράν, την ώρα που μπαράζ επιθέσεων και εκρήξεων καταγραφόταν στην Τεχεράνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και έξι έχουν τραυματιστεί μετά από ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό το απόγευμα της Τετάρτης (04.03.2026).

Την ίδια ώρα, το βράδυ της Τετάρτης, σήμανε συναγερμός στη βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο με τις σειρήνες να ηχούν και προειδοποιητικά μηνύματα να στέλνονται στα κινητά τηλέφωνα των εργαζομένων και μόνο στη βάση. «Μείνετε σε εσωτερικό χώρο», έγραφε το μήνυμα στο προσωπικό της βάσης Ακρωτηρίου στην Κύπρο.

Λίγη ώρα αργότερα έληξε ο συναγερμός και σταμάτησαν να ηχούν οι σειρήνες. Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο «σε σχέση με την ενεργοποίηση μέτρων ασφαλείας που σημειώθηκε νωρίτερα στις Βρετανικές Βάσεις, διευκρινίζεται ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#ΤΩΡΑ Σε σχέση με την ενεργοποίηση μέτρων ασφαλείας που σημειώθηκε νωρίτερα στις Βρετανικές Βάσεις, διευκρινίζεται ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή.



Η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων. Από τους… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 4, 2026

Στις 22.00 το βράδυ της Τετάρτης (4/3/26) το Ισραήλ έκανε νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σε σύντομη ενημέρωση στο Telegram ότι ξεκίνησε νέο κύμα επιθέσεων, «με στόχο στρατιωτικές υποδομές που ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς σε όλη την Τεχεράνη».

IDF says a large wave of Israeli airstrikes in central and western Iran destroyed dozens of ballistic missile launchers and air defense systems, some were hit while Iranian crews were operating them. pic.twitter.com/h3s7jahHZA — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

Αναφορές ότι Κούρδοι μαχητές από το Ιράκ έκαναν επίθεση στο Ιράν – Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Στο μεταξύ, το δίκτυο i24NEWS μετέδιδε ότι κουρδικές δυνάμεις από το Ιράκ έκαναν χερσαία επίθεση εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χιλιάδες Κούρδοι μαχητές μπήκαν στο ιρανικό έδαφος και από τη Δευτέρα έχουν λάβει θέσεις μάχης.

Την προηγούμενη ημέρα, δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αποστείλει μυστικά οπλισμό στους συγκεκριμένους μαχητές, ωστόσο οι ΗΠΑ διέψευσαν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διέψευσε τις πληροφορίες πολλών αμερικανικών μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να εξοπλίσουν κουρδικές πολιτοφυλακές για να στηρίξουν μια εξέγερση στο Ιράν.

«Τα ρεπορτάζ που υπονοούν ότι ο πρόεδρος έδωσε το πράσινο φως σε ένα τέτοιο σχέδιο είναι παντελώς λανθασμένα και δεν θα έπρεπε να γράφονται» είπε η Κάρολαϊν Λέβιτ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων. Επιβεβαίωσε όμως ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με «Κούρδους ηγέτες» με αντικείμενο της συζήτησης τη βάση που διαθέτουν οι ΗΠΑ στο βόρειο Ιράκ.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε την Τρίτη (3/3/26) ότι η CIA συνεργάζεται με τις κουρδικές δυνάμεις για να υποδαυλίσουν μια λαϊκή εξέγερση εναντίον του ιρανικού καθεστώτος. Σύμφωνα με το NBC News, στελέχη της κυβέρνηση Τραμπ συζητούν με τους Κούρδους ηγέτες του βόρειο Ιράκ και του βορειοδυτικού Ιράν το ενδεχόμενο να εξοπλίσουν οργανώσεις που αντιτίθενται στην Τεχεράνη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν κουρδικές αντιπολιτευόμενες ομάδες στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Αυτή η ορεινή περιοχή, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια ως καταφύγιο για πολλές ένοπλες ομάδες των Κούρδων του Ιράν που συχνά μπαίνουν στο στόχαστρο της Τεχεράνης.

EXCLUSIVE: Kurdish forces in Iraq have launched a ground military offensive into Iran against the Islamic regime, an Iranian Kurdish official tells @i24NEWS_EN.



According to the official, thousands of Kurdish fighters began taking combat positions inside Iranian territory on… pic.twitter.com/g2EyzB3Ch3 — Yulia Pobegailova (@Y_Pobegailova) March 4, 2026

Στο μεταξύ, το Ιράν απειλεί ότι θα πλήξει πυρηνική εγκατάσταση του Ισραήλ αν επιδιωχθεί αλλαγή καθεστώτος. Το Ιράν θα στοχεύσει την ισραηλινή πυρηνική εγκατάσταση της Ντιμόνα, εάν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιδιώξουν αλλαγή καθεστώτος στην Ισλαμική Δημοκρατία, όπως ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ISNA, επικαλούμενο έναν Ιρανό στρατιωτικό αξιωματούχο.

ΟΗΕ: Περίπου 100.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την Τεχεράνη τις δύο πρώτες ημέρες του πολέμου

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε πως 100.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την Τεχεράνη τις δύο πρώτες ημέρες του πολέμου στο Ιράν.

«Στο Ιράν, υπολογίζουμε σε 100.000 τον αριθμό των ανθρώπων που εγκατέλειψαν την Τεχεράνη τις δύο πρώτες ημέρες μετά τις επιθέσεις» Ισραήλ – ΗΠΑ, ανέφερε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε μία ενημέρωση, ενώ ελπίζει πως θα δημοσιεύσει σύντομα έναν επικαιροποιημένο αριθμό.

Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ώρες, μέσα από το Live που έκανε το newsit.gr

Μακρόν: Η Χεζμπολάχ να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις της εναντίον του Ισραήλ και πέραν αυτού»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε νωρίτερα, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και τον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή με στόχο την αποκλιμάκωση.

«Επανέλαβα την ανάγκη η Χεζμπολάχ να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις της εναντίον του Ισραήλ και πέραν αυτού. Αυτή η στρατηγική κλιμάκωσης αποτελεί σοβαρό λάθος που θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή.

Παράλληλα, κάλεσα τον πρωθυπουργό του Ισραήλ να διαφυλάξει την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου και να αποφύγει μια χερσαία στρατιωτική επιχείρηση. Είναι σημαντικό τα εμπλεκόμενα μέρη να επιστρέψουν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του.

Je me suis entretenu ce jour avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ainsi qu’avec le Président de la République libanaise Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam, pour évoquer la situation au Liban, qui est très préoccupante.



J’ai réaffirmé la nécessité… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 4, 2026

Λέβιτ: «Η Ισπανία θα συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό» – Διάψευση από την Ισπανία

Η εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ, Καρολάιν Λέβιτ ενημέρωσε πως εν τέλει, θα υπάρξει συνεργασία με τη Μαδρίτη ενώ το κλίμα μεταξύ ΗΠΑ και Ισπανίας παραμένει τεταμένο.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιν, είπε κατά την ενημέρωση των συντακτών ότι «…χθες άκουσαν το μήνυμα του Τραμπ δυνατά και καθαρά. Συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον αμερικανικό στρατό. Ο αμερικανικός στρατός συντονίζεται με τους ομολόγους του στην Ισπανία».

Λίγη ώρα αργότερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλβάρες, διέψευσε ότι θα υπάρχει συνεργασία όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Καρολάιν Λέβιτ.

«Η θέση μας για τον πόλεμο και τη χρήση των βάσεων δεν έχει αλλάξει», απάντησε άμεσα ο υπουργός στη Λέβιτ.

Στο μεταξύ, εικόνες πολέμου, έφταναν για ακόμα μια φορά από την Τεχεράνη:

WATCH: The U.S. and Israel continue to hit Tehran relentlessly with heavy airstrikes tonight. pic.twitter.com/1kckdNxfbJ — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

Σε όλο αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανέλυε το βράδυ της Τετάρτης (4/3/26) τους λόγους που προχώρησε τώρα στο χτύπημα στο Ιράν.

Το Ιράν «είναι ένα έθνος εκτός ελέγχου» – «Είναι κακό να έχουν πυρηνικά, τρελοί άνθρωποι» είπε μεταξύ άλλων από το Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πάντως, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ αποκλείει την πιθανότητα παράδοσης της οργάνωσής του, που έχει «νόμιμο δικαίωμα» να αμυνθεί.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ διαμήνυσε ότι η οργάνωσή του δεν πρόκειται να παραδοθεί, όσες θυσίες και αν χρειαστεί να κάνει. «Η υπομονή έχει και όρια» είπε ο Κάσεμ, στην πρώτη ομιλία του μετά την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ.

«Η Χεζμπολάχ και η ισλαμική αντίστασή της απαντούν στην ισραηλινοαμερικανική επίθεση και αυτό είναι νόμιμο δικαίωμά της (…). Είναι επιλογή μας να τους αντιμετωπίσουμε μέχρι την ύστατη θυσία και δεν θα παραδοθούμε» είπε, σε μια ομιλία που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι της οργάνωσής του.

Ο Κάσεμ χαρακτήρισε το Ισραήλ «υπαρξιακή απειλή» για την οργάνωσή του, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο ήταν μια «προμελετημένη επίθεση». Η Χεζμπολάχ, πρόσθεσε, θέλει να παύσει η ισραηλινοαμερικανική επίθεση και να αποσυρθούν οι ισραηλινές δυνάμεις από τον Λίβανο.