Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή: Σειρήνες στο Ισραήλ, αναφορές για εκρήξεις στη Βαγδάτη και γενικό μπλακ άουτ στο Ιράκ

Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν επικίνδυνο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι συνέπειες του οποίου είναι ήδη σοβαρές, ενώ παραμένει αβέβαιο το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανική φρεγάτα κοντά στη Σρι Λάνκα και προειδοποίησαν για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Την ίδια στιγμή, βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν αναχαιτίστηκε από συστήματα του ΝΑΤΟ όταν εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, ενώ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στον νότιο Λίβανο. Παράλληλα, η Τεχεράνη απειλεί ότι θα στοχοποιήσει ισραηλινές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο. Το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο, με την ανησυχία να εντείνεται και στην Κύπρο, αλλά και γύρω από την αμερικανική βάση στη Σούδα. Δείτε όλα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ώρες εδώ.
Οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έχουν σκοτώσει 72 ανθρώπους και έχουν εκτοπίσει περισσότερους από 83.000 από την έναρξη των νέων συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.
Σε δήλωσή του, το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι «ο απολογισμός των θυμάτων της ισραηλινής επιθετικότητας από τα ξημερώματα της Δευτέρας έχει ανέλθει σε 72 νεκρούς και 437 τραυματίες», ενώ ο υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των εκτοπισμένων ανέρχεται επισήμως σε 83.847.
Εκρήξεις ακούγονταν σήμερα στην Ιερουσαλήμ, αφού προηγουμένως ηχούσαν, κατ΄επανάληψη, οι σειρήνες, καθώς επίσης και στο Τελ Αβίβ, στη Χάιφα και σε πολλές άλλες περιοχές, στο βόρειο τμήμα της χώρας.
Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων καθώς και για μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προέρχονταν από τον Λίβανο, κατά την πέμπτη ημέρα του πολέμου που ξεκίνησε στη Μέση Ανατολή με την ισραηλινοαμερικανική επίθεση στο Ιράν.
Οι διασώστες της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (το αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού στο Ισραήλ) ανέφεραν ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και νοσηλεύονται κοντά στο Τελ Αβίβ. Ο ένας από αυτούς, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών, χτυπήθηκε από θραύσματα.
Στην Ιερουσαλήμ, οι σειρήνες ήχησαν το απόγευμα τουλάχιστον τέσσερις φορές μέσα σε τρεις ώρες και ακούστηκαν πολλές εκρήξεις, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου. Στον τομέα της Ιερουσαλήμ, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε δυνάμεις σε πέντε σημεία αφού ενημερώθηκε ότι έπεφταν συντρίμμια, μετά την αναχαίτιση πυραύλων, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.
Ο στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και διευκρίνισε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να αναχαιτίσουν την απειλή.
Το βράδυ σήμανε ένας ακόμη συναγερμός, ήχησαν οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ και εκρήξεις ακούγονταν στην Ιερουσαλήμ. Ο στρατός έκανε επίσης λόγο για «πολλές εκτοξεύσεις» δρόνων από τον Λίβανο, σημειώνοντας ότι τα περισσότερα από αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν.
Εκρήξεις ακούγονταν σήμερα στην Ιερουσαλήμ, αφού προηγουμένως ηχούσαν, κατ΄επανάληψη, οι σειρήνες, καθώς επίσης και στο Τελ Αβίβ, στη Χάιφα και σε πολλές άλλες περιοχές, στο βόρειο τμήμα της χώρας.
Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων καθώς και για μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προέρχονταν από τον Λίβανο, κατά την πέμπτη ημέρα του πολέμου που ξεκίνησε στη Μέση Ανατολή με την ισραηλινοαμερικανική επίθεση στο Ιράν.
Οι διασώστες της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (το αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού στο Ισραήλ) ανέφεραν ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και νοσηλεύονται κοντά στο Τελ Αβίβ. Ο ένας από αυτούς, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών, χτυπήθηκε από θραύσματα.
Στην Ιερουσαλήμ, οι σειρήνες ήχησαν το απόγευμα τουλάχιστον τέσσερις φορές μέσα σε τρεις ώρες και ακούστηκαν πολλές εκρήξεις, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου. Στον τομέα της Ιερουσαλήμ, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε δυνάμεις σε πέντε σημεία αφού ενημερώθηκε ότι έπεφταν συντρίμμια, μετά την αναχαίτιση πυραύλων, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.
Ο στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και διευκρίνισε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να αναχαιτίσουν την απειλή.
Το βράδυ σήμανε ένας ακόμη συναγερμός, ήχησαν οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ και εκρήξεις ακούγονταν στην Ιερουσαλήμ. Ο στρατός έκανε επίσης λόγο για «πολλές εκτοξεύσεις» δρόνων από τον Λίβανο, σημειώνοντας ότι τα περισσότερα από αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν.
Το Υπουργείο Ηλεκτρισμού του Ιράκ ανακοίνωσε απόψε ότι σημειώθηκε γενικό μπλακάουτ στο εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο σε όλες τις επαρχίες της χώρας, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της διακοπής, ενώ υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις κοντά σοτ αεροδρόμιο.
Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (US CENTCOM) στην νέα της ανάρτηση δείχνει βίντεο που με ακρίβεια στοχεύει και καταστρέφει τους ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων.
Το Ισραήλ σκόπευε αρχικά να πλήξει το Ιράν στα μέσα του 2026, όμως οι εξελίξεις στη χώρα αυτή και την ευρύτερη περιοχή κατέστησαν αναγκαίο να επισπευσθεί το χρονοδιάγραμμα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.
«Προβλεπόταν μια επιχείρηση, για τα μέσα του έτους, με τους ίδιους στόχους», είπε ο Κατς, σύμφωνα με το γραφείο του, σε ομιλία ενώπιον στελεχών της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών. «Όμως λόγω των εξελίξεων και των συνθηκών, κυρίως των γεγονότων που συνέβησαν στο Ιράν, της στάσης του Αμερικανού προέδρου και της δυνατότητας να οργανωθεί μια κοινή επιχείρηση, κατέστη αναγκαίο να τα επισπεύσουμε όλα για τον Φεβρουάριο», πρόσθεσε.
Κατά το κίνημα αμφισβήτησης των ιρανικών αρχών, που πνίγηκε στο αίμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τους διαδηλωτές ότι έχουν την υποστήριξη της Ουάσιγκτον και ότι οι ΗΠΑ στέκουν στο πλευρό του ιρανικού λαού.
Οι Ισραηλινοί, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου, έκαναν παρόμοιες δηλώσεις και κάλεσαν τους Ιρανούς να ξεσηκωθούν κατά της κεντρικής εξουσίας.
Όμως, μολονότι οι ΗΠΑ επιθυμούν την ανατροπή του σημερινού καθεστώτος, ο βασικός δεδηλωμένος στόχος τους είναι να εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να καταστρέψουν τις βαλλιστικές δυνατότητές του.
Όπως είπε ο υπουργός Άμυνας, η φρεγάτα "Κίμων" μπορεί να μην είχε μέχρι στγμής κάποια επιχειρησιακή εμπλοκή αλά το προσωπικό είναι πλήρως εκπαιδευμένο και καταρτισμένο.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δημοσίευσε νέο βίντεο που δείχνει αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών εκτοξευτών πυραύλων μέσα στο Ιράν, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και χωρών του Κόλπου στο πλαίσιο της σύγκρουσης.
«Ενώ το ιρανικό καθεστώς στοχοποιεί αδιακρίτως αμάχους με πυραύλους και drones, οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να εντοπίζουν και να καταστρέφουν επιθετικά, με ακρίβεια, ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων», ανέφερε η CENTCOM.
Ο αγιατολάχ του Ιράν Αμπντολλάχ Τζαβαντί Αμολί μίλησε για τζιχάντ, δηλώνοντας ότι «το να χυθεί το αίμα του Τραμπ και των Σιωνιστών είναι υποχρεωτικό».
Το drone που έπληξε τη βρετανική αεροπορική βάση RAF στο Ακρωτήρι στην Κύπρο το βράδυ της Κυριακής δεν εκτοξεύτηκε από το Ιράν, δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας.
Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το drone ήταν «τύπου Shahed», αναφερόμενος στα φθηνά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που αποτελούν χαρακτηριστικό όπλο του Ιράν και έχουν χρησιμοποιηθεί μαζικά από τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία.
Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι ελικόπτερα Wildcat του Βασιλικού Ναυτικού θα φτάσουν στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνα της βάσης απέναντι σε εναέριες απειλές.
Το Ιράν έχει εξαπολύσει πυραυλικές επιθέσεις σε στόχους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, ως αντίποινα για την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας έδωσε άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν μία αεροπορική βάση στo αρχιπέλαγος των Αζορών στο πλαίσιο επιχειρήσεων που έχουν στόχο το Ιράν, όμως "υπό προϋποθέσεις", δήλωσε σήμερα ενώπιον του κοινοβουλίου ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο.
Η άδεια "δόθηκε υπό προϋποθέσεις (...) ότι δηλαδή οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν αμυντικό χαρακτήρα ή αντιποίνων, ότι θα είναι απαραίτητες και αναλογικές και ότι θέτουν στο στόχαστρο αποκλειστικά στρατιωτικούς στόχους", δήλωσε ο δεξιός πρωθυπουργός.
"Αυτοί οι τρεις όροι συνάδουν με το διεθνές δίκαιο", υπογράμμισε ο Μοντενέγκρο οποίος, απέναντι στα αιτήματα για διευκρινίσεις που ζήτησε η αντιπολίτευση των σοσιαλιστών, αρνήθηκε να πει ξεκάθαρα αν υποστηρίζει ή αν αντιτίθεται στα πλήγματα κατά του Ιράν.
"Η Πορτογαλία δεν ακολούθησε, δεν προσυπέγραψε και δεν ενεπλάκη σε αυτήν τη στρατιωτική δράση", δήλωσε ο πρωθυπουργός ο οποίος πρόσθεσε αμέσως πως "δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως η Πορτογαλία διατηρεί μια πολύ πιο στενή σχέση με τον εταίρο μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες", παρά με το Ιράν.
Ο Μοντενέγκρο απέφυγε επίσης να λάβει θέση υπέρ της ισπανικής σοσιαλιστικής κυβέρνησης, την οποία απείλησε με αντίποινα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επειδή αρνήθηκε να αφήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν βάσεις στην Ισπανία, όπως έκαναν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ή ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Οι πορτογαλικές αρχές έχουν παραδεχθεί ήδη πως οι ΗΠΑ ενέτειναν τη χρήση της βάσης στο Λαζές, στο νησί Τερσέιρα στις Αζόρες, τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της επίθεσης που εξαπέλυσαν το Σάββατο εναντίον του Ιράν.
Οι επιχειρήσεις αυτές διενεργήθηκαν με βάση μια γενική άδεια που ανανεώνεται κάθε χρόνο. Μόλις το Σάββατο, μετά τα πρώτα πλήγματα, οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Πορτογαλία για την επίθεση εναντίον του Ιράν και εξασφάλισαν αυτήν την "υπό όρους άδεια", διευκρίνισε χθες βράδυ ο Πορτογάλος υπουργός Εξωτερικών Πάουλο Ρανχέλ.
Εξαιτίας της στρατηγικής θέσης της στον Ατλαντικό ωκεανό η βάση του Λαζές άρχισε να χρησιμοποιείται από τους Συμμάχους προς το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και μια συμφωνία που πλαισιώνει τη χρήση της από τις ΗΠΑ υπεγράφη το 1951.
«Σε αυτές τις δύσκολες ημέρες που περνά η περιοχή μας, δεν αφήνουμε ποτέ την ασφάλεια των συνόρων και του εναέριου χώρου μας στην τύχη.
Όπως και στο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί, βρισκόμαστε σε στενή συνεννόηση με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο και πραγματοποιώντας άμεσα τις απαιτούμενες παρεμβάσεις.
Παράλληλα, απευθύνουμε τις προειδοποιήσεις μας με τον πιο σαφή τρόπο, ώστε να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον».
Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ του Λιβάνου Ναΐμ Κάσεμ πρόκειται να εκφωνήσει ομιλία, η οποία θα μεταδοθεί από την τηλεόραση, απόψε στις 21.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), την πρώτη αφού ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε η φιλοϊρανική οργάνωση.
Ο Ναΐμ Κάσεμ επρόκειτο να απευθυνθεί στους υποστηρικτές του το Σάββατο (28.02.2026), την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στην Τεχεράνη, όμως ανέβαλε την ομιλία εκείνη.
Μυστικοί πράκτορες από το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν εμφανίστηκαν ανοικτοί στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) προκειμένου να εμπλακούν σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, έγραψαν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι αξιωματούχους με γνώση του θέματος.
Η προσφορά έγινε μέσω μιας υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας, που δεν κατονομάστηκε, λένε οι NYT, επικαλούμενοι αξιωματούχους από τη Μέση Ανατολή και αξιωματούχους από ένα δυτικό κράτος, που μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας.
Μια πηγή από το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών απέρριψε το δημοσίευμα ως «απόλυτα ψεύδη και ψυχολογικό πόλεμο εν μέσω της σύρραξης», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
Ο Λευκός Οίκος και η CIA δεν έχουν προς το παρόν απαντήσει σε αίτημα να σχολιάσουν.
Αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον εμφανίζονται επιφυλακτικοί για το αν το Ιράν ή η κυβέρνηση Τραμπ είναι πραγματικά έτοιμοι για μια «έξοδο από την κρίση», τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, τονίζεται στο δημοσίευμα.
Ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο οποιωνδήποτε διαπραγματεύσεων στην παρούσα φάση με την Ουάσιγκτον ημέρες αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινά πλήγματα εναντίον της χώρας του.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη θέλει συνομιλίες, όμως είναι πολύ αργά, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν.
Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ και εκπρόσωποι των κρατών του Κόλπου, θα συνεδριάσουν αύριο Πέμπτη με τηλεδιάσκεψη, με θέμα την κατάσταση στο Ιράν και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων.
Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, θα προεδρεύσει της συνεδρίασης που θα ξεκινήσει στις 12 μ.μ. (ώρα Ελλάδας). Στη συζήτηση θα συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας και εκπρόσωποι του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου - το οποίο περιλαμβάνει το Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Η ελβετική αεροπορική εταιρεία Swiss International Airlines ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιήσει αύριο Πέμπτη (05.03.2026) μία πτήση με ένα Airbus A340 από το Ομάν, προκειμένου να βοηθήσει εγκλωβισμένους ταξιδιώτες να επιστρέψουν στην Ελβετία, ενώ μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
Η Swiss, που είναι θυγατρική της Lufthansa, δήλωσε πως οι επιβαίνοντες στην πτήση θα είναι πολίτες που διαθέτουν εισιτήριο του ελβετικού αερομεταφορέα και δεν μπορούν να πετάξουν στη Ζυρίχη εξαιτίας της σύρραξης, όπως και Ελβετοί υπήκοοι που έχουν καταχωρήσει τον τόπο διαμονής τους στο Ομάν με τις ελβετικές αρχές.
«Συγκεκριμένα, αυτό το μέτρο σκοπεύει να δώσει σε Ελβετούς υπηκόους μια ευκαιρία να επιστρέψουν στην πατρίδα τους», τόνισε η Swiss.
Βάσει των τελευταίων εκτιμήσεων του υπουργείου Εξωτερικών της Ελβετίας, περίπου 5000 Ελβετοί πολίτες που ταξίδευαν στην περιοχή εγκλωβίστηκαν εκεί λόγω των εχθροπραξιών, με περισσότερους από 500 στο Ομάν.
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν απευθύνθηκε στις γειτονικές χώρες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη προσπάθησε να αποτρέψει τον πόλεμο μέσω της διπλωματίας, αλλά ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ δεν της άφησαν «άλλη επιλογή» από το αμυνθεί.
«Σεβόμαστε την κυριαρχία σας», δήλωσε ο πρόεδρος σε δύο ξεχωριστές αναρτήσεις στα αραβικά και τα περσικά στο X. Το Ιράν πιστεύει ότι η ασφάλεια στην περιοχή πρέπει να επιτευχθεί μέσω μιας συλλογικής προσπάθειας της περιοχής, πρόσθεσε.
Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε «εκτεταμένες» αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη, στοχεύοντας ένα μεγάλο ιρανικό στρατιωτικό συγκρότημα στο οποίο στεγάζονταν διοικητικά κέντρα και προσωπικό του μηχανισμού ασφαλείας της χώρας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού (IDF), οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα (4.03.2026) με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 μαχητικών αεροσκαφών και είχαν ως στόχο το στρατιωτικό συγκρότημα στην ανατολική Τεχεράνη. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο.
Κατά την ίδια ανακοίνωση, στο συγκρότημα και στο αρχηγείο που βρίσκεται εντός του ρίφθηκαν περισσότερες από 250 βόμβες.
Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιώντας ότι ο θάνατος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ «θα έχει βαρύ τίμημα» για την Ουάσιγκτον. Η δήλωση έρχεται μετά τη δολοφονία του Ιρανού ανώτατου ηγέτη κατά τις αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές στο Ιράν.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Αλί Αριτζανί κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «παρέσυρε τον αμερικανικό λαό σε έναν άδικο πόλεμο με το Ιράν», υποστηρίζοντας πως επηρεάστηκε από τις «γελοίες ακροβασίες» του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.
«Η Αμερική έρχεται ακόμη πρώτη - ή το Ισραήλ;» διερωτήθηκε, επαναφέροντας το σύνθημα «America First» στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.
ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν εκτεταμένες επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων στις 28 Φεβρουαρίου και έκτοτε συνεχίζουν τα πλήγματα σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον γνώριζε εκ των προτέρων πως το Ισραήλ επρόκειτο να αναλάβει στρατιωτική δράση, γεγονός που - όπως υποστήριξε - κατέστησε αναγκαία μια «προληπτική» αμερικανική παρέμβαση, ενόψει αναμενόμενων ιρανικών επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων.
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, απευθύνθηκε στις γειτονικές χώρες της χώρας του, λέγοντας ότι η Τεχεράνη επιδίωξε να αποτρέψει τον πόλεμο μέσω της διπλωματίας, αλλά οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ την άφησαν «χωρίς άλλη επιλογή» παρά να επιτεθεί.
«Σεβόμαστε την κυριαρχία σας», δήλωσε ο πρόεδρος σε δύο ξεχωριστές αναρτήσεις στα αραβικά και στα περσικά στην πλατφόρμα X. Πρόσθεσε ότι το Ιράν πιστεύει πως η ασφάλεια στην περιοχή πρέπει να επιτευχθεί μέσω μιας συλλογικής περιφερειακής προσπάθειας.
Οι δηλώσεις του έγιναν αφού ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, κατά την οποία απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Τεχεράνη είχε στοχοποιήσει μόνο αμερικανικά συμφέροντα στη χώρα.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), υπεύθυνη για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε το χτύπημα σε ένα από τα νεότερα πλοία του Ιράν και δημοσίευσε πλάνα που φλέγεται στη θάλασσα.
Βίντεο και φωτογραφίες του ιρανικού πλοίου να φλέγεται στα ανοιχτά του ιρανικού λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς είχαν κυκλοφορήσει νωρίτερα στα social media.
Σύμφωνα με το Naval News, το «Shahid Sayyad Shirazi» είναι από τις νεότερες προσθήκες στον ναυτικό στόλο του Ιράν, καθώς τέθηκε σε υπηρεσία τον Φεβρουάριο του 2024.
Η Κίνα θα στείλει ειδικό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή για μεσολάβηση, είπε ο υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι στους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με ανακοινώσεις του υπουργείου του καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης συνεχίζεται.
Η Κίνα εκτιμά την αυτοσυγκράτηση της Σαουδικής Αραβίας και την επιμονή της για επίλυση των διαφορών με ειρηνικά μέσα, φέρεται να δήλωσε ο Ουάνγκ σε τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον Σαουδάραβα υπουργό, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.
Σε ξεχωριστή τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ο Ουάγνκ δήλωσε πως η "κόκκινη γραμμή" για την προστασία των αμάχων στις συγκρούσεις δεν πρέπει να παραβιαστεί, και ότι μη στρατιωτικοί στόχοι όπως εκείνοι που έχουν σχέση με την ενέργεια, δεν πρέπει να υφίστανται επίθεση. Κάλεσε επίσης για την προστασία της ασφάλειας θαλάσσιων οδών.
Οι σοροί 87 ναυτών του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού ανασύρθηκαν μετά τη βύθιση μιας κορβέτας στον Ινδικό Ωκεανό στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, δήλωσαν αστυνομικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Σρι Λάνκα.
Υποβρύχιο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού βύθισε με τορπίλη ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει περισσότερα από 20 πλοία που ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς.
Το Βέλγιο σχεδιάζει τη δημιουργία διαδρόμου επαναπατρισμού των πολιτών του από τη Μέση Ανατολή, μέσω της Αιγύπτου και σε συνεργασία με το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και τη Γερμανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Belga.
Οι επιχειρήσεις εκκένωσης Βέλγων πολιτών ενδέχεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή, 6 Μαρτίου. Προτεραιότητα δίνεται στους περίπου 1.500 έως 2.000 Βέλγους τουρίστες που έχουν αποκλειστεί στην περιοχή. Συνολικά εκτιμάται ότι βρίσκονται εκεί περίπου 2.000 τουρίστες και 26.000 Βέλγοι κάτοικοι.
Σήμερα το πρωί απογειώθηκε βελγικό στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου MRTT με προορισμό τη Χουργκάντα της Αιγύπτου, στο πλαίσιο προετοιμασίας αερογέφυρας. Ένα μεταγωγικό A400M θα διατεθεί την Πέμπτη και δεύτερο την Παρασκευή.
Ήδη μικρός αριθμός πολιτών έχει επιστρέψει: έξι Βέλγοι από το Ομάν επαναπατρίστηκαν με τη συνδρομή της Ολλανδίας, ενώ περίπου 30 ακόμη αναμένονται με τη βοήθεια του Λουξεμβούργου.
Ο υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό, μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τόνισε ότι απαιτείται τουλάχιστον μερική κατάπαυση του πυρός για τη δημιουργία ασφαλούς «παραθύρου» επαναπατρισμού, επισημαίνοντας την πολυπλοκότητα της επιχείρησης, η οποία οργανώνεται σε συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας και τον αρμόδιο υπουργό Τεό Φρανκέν. Σύμφωνα με το υπουργείο, η επιχείρηση επαναπατρισμού θα ξεκινήσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, όπου ο κίνδυνος θεωρείται υψηλότερος και διαμένει μεγάλος αριθμός Βέλγων. Οι πολίτες δεν θα μεταφέρονται απευθείας στο Βέλγιο, αλλά αρχικά σε γειτονικές ασφαλείς χώρες.
Το υπουργείο Άμυνας διαθέτει για την επιχείρηση δύο μεταγωγικά A400M (περίπου 100 θέσεων το καθένα) και ένα Airbus A330 με περίπου 250 θέσεις, ενώ οι αρχές υπογραμμίζουν ότι ο επαναπατρισμός θα διαρκέσει αρκετές ημέρες, καθώς απαιτείται άνοιγμα του εναέριου χώρου και αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων ασφαλείας.
Το βρετανικό πολεμικό πλοίο που ετοιμάζεται να προστατεύσει τη βρετανική βάση στην Κύπρο δεν πρόκειται να αποπλεύσει μέχρι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές από δυτικούς αξιωματούχους.
Αυτή τη στιγμή το ΗΜ Dragon βρίσκεται στο λιμάνι Πόρτσμουθ της νότιας Αγγλίας και εφοδιάζεται τόσο με πυρομαχικά όσο και με ό,τι άλλο χρειαστεί για το ταξίδι του.
Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι σχεδόν αδύνατον να γίνει το παραμικρό για να ετοιμαστεί ένα πολεμικό πλοίο νωρίτερα. Όταν δε ρωτήθηκαν γιατί δεν στάλθηκε νωρίτερα ένα αντιτορπιλικό στην περιοχή με δεδομένη την από μηνών διαρκή στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ, απάντησαν πως δεν ήταν εύκολο να ληφθεί μια τέτοια απόφαση εξαιτίας της ολοένα και πιο εύθραυστης γεωπολιτικής κατάστασης παγκοσμίως η οποία εμπεριέχει πολλές και διαφορετικές απειλές για την ασφάλεια.
Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως το HMS Dragon επιλέχθηκε επειδή ήταν το πιο έτοιμο για την αποστολή. Σύμφωνα με την Daily Mail, ήδη προετοιμαζόταν για άλλο πόστο έπειτα από μια περίοδο συντήρησης ρουτίνας όταν δέχθηκε την εντολή να ετοιμαστεί για να αποπλεύσει στην Μεσόγειο.
Εν τω μεταξύ, ελικόπτερα Wildcat του Βασιλικού Ναυτικού οπλισμένα με πυραύλους Martlet που καταρρίπτουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα είναι εντός ημερών, για να ενισχύσουν την άμυνα στην περιοχή, ανέφεραν βρετανοί αξιωματούχοι.
Το αντιτορπιλικό αντιαεροπορικής άμυνας HMS Dragon (D35) είναι ένα από τα πιο σύγχρονα πολεμικά πλοία του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού. Ανήκει στην κλάση Type 45 destroyer, η οποία έχει σχεδιαστεί κυρίως για αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα στόλου. Προορίζεται για την ενίσχυση της προστασίας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που εκτοξεύονται από το Ιράν και τους συμμάχους του, όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο.
Το ταξίδι του αντιτορπιλικού από το Πόρτσμουθ στην Κύπρο αναμέν
Μια ανεξάρτητη αποστολή του ΟΗΕ, η οποία διερευνά παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν τα τελευταία χρόνια, καταδίκασε έντονα σήμερα τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, όπως και τα αντίποινα της Τεχεράνης σε όλη την περιοχή, λέγοντας ότι όλα αυτά παραβιάζουν τον Χάρτη του ΟΗΕ.
Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών απαγορεύει τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους.
Η αποστολή δήλωσε σαστισμένη από τις θανατηφόρες επιθέσεις που είχαν στόχο Ιρανούς αξιωματούχους, δηλώνοντας ότι οι εξωδικαστικές εκτελέσεις δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη δικαιοσύνη.
Αυτή η αποστολή διερεύνησης γεγονότων, που ξεκίνησε το 2022 από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, «καταδικάζει έντονα» τις ισραηλοαμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση.
Δήλωσε «σαστισμένη» από το γεγονός ότι δεκάδες Ιρανοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν σε στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές. «Ακόμα κι αν ορισμένα από αυτά τα άτομα μπορεί να ήταν υπεύθυνα για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή διεθνή εγκλήματα, η εξωδικαστική στέρηση ζωής δεν αποτελεί αποδεκτό μέσο για την απόδοση δικαιοσύνης βάσει του διεθνούς δικαίου», υπογραμμίζει η ανακοίνωση της αποστολής.
Εξέφρασε επίσης το μεγάλο της σοκ για την επίθεση κατά σχολείου θηλέων στην ιρανική πόλη Μινάμπ το Σάββατο, την πρώτη ημέρα των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Τα περισσότερα από τα θύματα φαίνεται να ήταν μαθήτριες ηλικίας επτά έως 12 ετών, ανέφερε. Νωρίτερα σήμερα, μια ξεχωριστή ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ - επικαλούμενη αναφορές - δήλωσε ότι περισσότερα από 160 παιδιά σκοτώθηκαν.
Αυτή η αποστολή διερεύνησης γεγονότων συγκροτήθηκε τον Νοέμβριο του 2022 μετά την καταστολή στο Ιράν ενός κύματος διαμαρτυριών που πυροδοτήθηκε από τον θάνατο, ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, της Μαχσά Αμινί, μιας νεαρής Ιρανής.
Αποτελείται από τρεις ερευνητές, έχει ως αποστολή τη συλλογή και τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Ωστόσο, δεν έχει λάβει άδεια από την Τεχεράνη για είσοδο στη χώρα.
Η αποστολή εξέφρασε σήμερα τη λύπη της για το γεγονός ότι ο ιρανικός λαός βρίσκεται πλέον «παγιδευμένος ανάμεσα σε μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική εκστρατεία που θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες και μια κυβέρνηση με μακρά ιστορία σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Οι ερευνητές εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους για τους κρατούμενους στο Ιράν, ιδίως για τις «δεκάδες χιλιάδες» ανθρώπους που κρατούνται σε σχέση με την καταστολή των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα από τις 28 Δεκεμβρίου.
Πιστεύουν ότι «είναι ζωτικής σημασίας οι στρατιωτικές επιθέσεις - όπως αυτές που πραγματοποιήθηκαν εναντίον της φυλακής Εβίν στην Τεχεράνη από τον ισραηλινό στρατό στις 23 Ιουνίου 2025 - να μην ξανασυμβούν».
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνελήφθησαν και υπόκεινται σε βασανιστήρια και βρίσκονται αντιμέτωπη με θανατική ποινή, τόνισε έρευνα του ΟΗΕ, μετά από μια βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου 2025, σε απάντηση στην οικονομική κρίση της χώρας.