Γιούτα: Πέθανε ξαφνικά 19χρονος – Ήταν ο μοναδικός επιζών του οικογενειακού μακελειού με δράστη τον πατέρα του

Ο 19χρονος πέθανε ξαφνικά μόλις μία εβδομάδα μετά την έναρξη των σπουδών του στο πανεπιστήμιο
Ο 19χρονος
Ο 19χρονος / Photo / X

Ένας 19χρονος, ο μοναδικός επιζών από την οικογενειακή τραγωδία που ο πατέρας του δολοφόνησε τη μητέρα και τα τρία μικρότερα αδέλφια του πριν αυτοκτονήσει, πέθανε απροσδόκητα στο σπίτι συγγενών του στη Γιούτα, μόλις μία εβδομάδα αφού ξεκίνησε να φοιτά στο πανεπιστήμιο.

Η οικογενειακή τραγωδία είχε συνταράξει τη Γιούτα, με τον 19χρονο να είναι ο μόνος που κατάφερε να σωθεί από το μένος του πατέρα του που δολοφόνησε την οικογένειά του.

Ο Sha Reh ήταν 17 ετών όταν, τον Δεκέμβριο του 2024, ο πατέρας του σκότωσε τη μητέρα του, τις δύο αδελφές του ηλικίας 8 και 2 ετών και τον 11χρονο αδελφό του. Ο ίδιος βρέθηκε στο γκαράζ με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι και, παρά τις ελάχιστες πιθανότητες, επέζησε, ωστόσο έχασε την όρασή του.

 

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του μέσω πλατφόρμας GoFundMe, αναφέροντας ότι πέθανε από φυσικά αίτια. Όπως ανέφεραν, μετά την τραγωδία κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του, έμαθε να διαβάζει γραφή Braille στη Σχολή Κωφών και Τυφλών της Γιούτα και έφτασε στο σημείο να μπορεί να ζει αυτόνομα.

 

Ο Reh, είχε γίνει δεκτός στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα με υποτροφία και είχε ξεκινήσει το πρώτο έτος σπουδών του με κατεύθυνση τη νομική.

Οι συγγενείς του δήλωσαν πως βρίσκουν παρηγοριά στη σκέψη ότι «επανενώθηκε με την οικογένειά του», προσθέτοντας ότι η φροντίδα του και η πορεία του προς την ανεξαρτησία ήταν για όλους πράξη αγάπης.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε αναφέρει ότι η πίστη του τον βοήθησε να αντέξει την απώλεια, λέγοντας πως τον ενίσχυε η πεποίθηση ότι «θα ξαναδεί την οικογένειά του στη μετά θάνατον ζωή». Τόνιζε πως βασικός του στόχος ήταν να είναι ευτυχισμένος και να προσφέρει χαρά στους άλλους.

