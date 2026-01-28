Γκάφα της Amazon: Έστειλε κατά λάθος το email που αποκάλυπτε τις απολύσεις 16.000 υπαλλήλων

Μέγα γκάφα έκανε η Amazon αφού έστειλε κατά λάθος email που αποκάλυψε τις απολύσεις 16.000 υπαλλήλων, πριν καν ενημερώσει τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας Amazon αναγκάστηκε τελικά να επιβεβαιώσει ότι θα προχωρήσει στην περικοπή 16.000 θέσεων εργασίας, αφού ένα εσωτερικό προσχέδιο email αποκάλυψε πρόωρα τα σχέδια της εταιρείας για νέο γύρο μαζικών απολύσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Reuters είχε αναφέρει ότι η Amazon σκόπευε να απολύσει χιλιάδες υπαλλήλους γραφείου ξεκινώντας από αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, η εταιρεία δεν είχε ενημερώσει ακόμα τους υπαλλήλους που επηρεάζονται, ούτε είχε επιβεβαιώσει το σχέδιο απολύσεων.

Το email που στάλθηκε αργά την Τρίτη 27 Ιανουαρίου απευθυνόταν σε υπαλλήλους στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Κόστα Ρίκα που θα δουν την πόρτα της εξόδου από την εταιρεία καθώς όπως αναφέρει η Amazon προσπάθειας «ενίσχυσης της εταιρείας».

Το μήνυμα προφανώς κοινοποιήθηκε κατά λάθος στους υπαλλήλους αφού λίγη ώρα μετά αναιρέθηκε η αποστολή του. Ωστόσο ήταν ήδη αργά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίς την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, η Amazon σε επίσημη ανακοίνωση γνωστοποίησε περικοπή 16.000 θέσεων εργασίας στο πλαίσιο ενός σχεδίου για την «άρση της γραφειοκρατίας» στην εταιρεία.

Η Μπεθ Γκαλέτι, ανώτερη αντιπρόεδρος ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογίας στην εταιρεία, δήλωσε την Τετάρτη ότι η εταιρεία δεν σχεδιάζει να κάνει «ευρείες μειώσεις κάθε λίγους μήνες», αναφερόμενη στην πρότερη ανακοίνωση για περικοπές 14.000 θέσεων εργασίας τον Οκτώβριο.

Project Dawn: Ένα εσωτερικό email αποκάλυψε τον νέο γύρο απολύσεων στην Amazon

Την Τρίτη (27.01.2026), ένα προσχέδιο email που είχε συντάξει η Κολίν Όμπρεϊ, Αντιπρόεδρος AI λύσεων της Amazon Web Services (AWS), συμπεριλήφθηκε σε πρόσκληση ημερολογίου που στάλθηκε από βοηθό σε αριθμό εργαζομένων της Amazon.

Ο τίτλος της πρόσκλησης ήταν «Send project Dawn email», μια προφανής αναφορά στην κωδική ονομασία που χρησιμοποιεί η Amazon για τις περικοπές θέσεων εργασίας.

Αν και στο μήνυμα γινόταν σαφές ότι η Amazon ετοιμαζόταν για απολύσεις, οι εργαζόμενοι δεν είχαν ακόμη ενημερωθεί επίσημα.

«Πρόκειται για τη συνέχιση της προσπάθειας που καταβάλλουμε εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο για την ενίσχυση της εταιρείας, μέσω της μείωσης των διοικητικών επιπέδων, της ενίσχυσης της αίσθησης ευθύνης και της εξάλειψης της γραφειοκρατίας, ώστε να μπορούμε να κινούμαστε ταχύτερα προς όφελος των πελατών», ανέφερε το email.

«Αλλαγές σαν κι αυτές είναι δύσκολες για όλους. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με προσοχή και περίσκεψη, καθώς τοποθετούμε τον οργανισμό μας και την AWS σε τροχιά μελλοντικής επιτυχίας», πρόσθετε.

Σύμφωνα με πρώην εργαζόμενο της Amazon, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, οι απολύσεις είχαν γίνει αντικείμενο συζήτησης εδώ και εβδομάδες στους κόλπους της εταιρείας.

Η γενική εκτίμηση μεταξύ των εργαζομένων ήταν ότι η διοίκηση σκόπευε να περικόψει συνολικά περίπου 30.000 θέσεις εργασίας. Ο ίδιος πρώην εργαζόμενος αποχώρησε από την εταιρεία στο πλαίσιο απολύσεων που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο.

Η Amazon αναμενόταν να φτάσει τον αριθμό αυτό με έναν ακόμη μεγάλο γύρο απολύσεων μέσα στον τρέχοντα μήνα, ενώ θα ακολουθούσαν επιπλέον περικοπές προσωπικού έως και το τέλος Μαΐου.