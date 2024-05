Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα: Φεμινίστρια και νομικός η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας

Η Βόρεια Μακεδονία εξέλεξε την πρώτη της γυναίκα πρόεδρο την Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα και με το καλημέρα σας προέκυψε… θέμα Συμφωνίας των Πρεσπών, αφού η 71χρονη νομικός και πανεπιστημιακός στην ορκωμοσία της αποκάλεσε τη χώρα της «Μακεδονία».

Η Γκορντάνα Σιλιανόφσκα, πρόεδρος του εθνικιστικού VMRO, καθηγήτρια Νομικής και φεμινίστρια κέρδισε τις προεδρικές εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία, συγκεντρώνοντας σχεδόν το 65% των ψήφων και ορκίστηκε στις 12 Μαΐου 2024.

«Υπάρχει μεγαλύτερη αλλαγή από την εκλογή μιας γυναίκας στην προεδρία;» δήλωσε η ίδια στους υποστηρικτές του κόμματος. «Θα σταθώ στο πλευρό των γυναικών για να κάνουμε αυτό το μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, ένα βήμα προς τη μεταρρύθμιση».

Η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα επιμένει να αποκαλεί τη χώρα της οποίας αναδείχτηκε νέα πρόεδρος, «Μακεδονία», άνευ γεωγραφικού προσδιορισμού, παρά το ότι στο κείμενο του όρκου της αναφερόταν η χώρα ως Βόρεια Μακεδονία, όπως προβλέπει η Συνθήκη των Πρεσπών.

Η πρέσβης της Ελλάδας Σοφία Φιλιππίδου αποχώρησε από την ορκωμοσία, το ελληνικό ΥΠΕΞ κατήγγειλε παράβαση της Συμφωνίας των Πρεσπών, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για «προκλητική, παράνομη και ανεπίτρεπτη στάση», ο υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας της ακυρώνει την ορκωμοσία της μετά την κίνησή της, το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας της την «άδειασε» ενώ έντονη ήταν η αντίδραση και της Κιμισιόν.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έστειλε μήνυμα στη Βόρεια Μακεδονία, καλώντας την να σεβαστεί τη Συμφωνία των Πρεσπών.

For North Macedonia to continue its successful path on EU accession it is paramount that the country continues on the path of reforms and full respect for its binding agreements, including the Prespa Agreement.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ χαρακτήρισε «πολύ απογοητευτικό χαρακτηρίζει το γεγονός ότι η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας δεν χρησιμοποίησε το συνταγματικό όνομα της χώρας κατά τη τελετή ορκωμοσίας».

Very disappointing that the new President of North Macedonia @gogamkd did not use the constitutional name of the country during today’s oath ceremony.

The EU recalls the importance of continued implementation of legally binding agreements, including Prespa agreement with Greece.