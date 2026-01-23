Κόσμος

Guardian: Η Ροντρίγκεζ συνεργαζόταν με τις ΗΠΑ μήνες πριν τη σύλληψη Μαδούρο

«Ο Μαδούρο πρέπει να φύγει» ήταν το σαφές μήνυμά της προς τις ΗΠΑ
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ

Μήνες πριν από την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, η πρώην αντιπρόεδρος και δεξί χέρι του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, φαίνεται πως είχε φροντίσει να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τις ΗΠΑ και τον Λευκό Οίκο, καθιστώντας εαυτόν απαραίτητη για την επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα. 

Αυτό αποκαλύπτει ρεπορτάζ του Guardian, σημειώνοντας πως η Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η οποία στις 5 Ιανουαρίου ανέλαβε καθήκοντα προσωρινής προέδρου, καθώς και ο αδελφός της Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, είχαν διαβεβαιώσει μέσω μεσαζόντων αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Κατάρ ότι θα αποδέχονταν την αποχώρηση του Μαδούρο και θα συνεργάζονταν με τη νέα πολιτική πραγματικότητα.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα οι επαφές ξεκίνησαν τον φθινόπωρο, όταν η Ροντρίγκεζ ήταν ακόμη αντιπρόεδρος, και εντάθηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μαδούρο στα τέλη Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει ευθέως από τον Μαδούρο να εγκαταλείψει την εξουσία – αίτημα που απορρίφθηκε πάραυτα.

Τον Δεκέμβριο, Αμερικανός αξιωματούχος που συμμετείχε στις συνομιλίες ανέφερε ότι η Ροντρίγκεζ είχε μεταφέρει ξεκάθαρα τη θέση της: «Ο Μαδούρο πρέπει να φύγει». Η ίδια δήλωσε έτοιμη να συνεργαστεί με όποια κυβέρνηση ακολουθήσει.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο αν και επιφυλακτικός στην αρχή, φέρεται τελικά να έκρινε ότι η στάση της Ροντρίγκεζ αποτελούσε την ασφαλέστερη επιλογή για την αποφυγή πολιτικού χάους μετά την απομάκρυνση του Μαδούρο.

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η οικογένεια Ροντρίγκεζ δεν συμφώνησε να βοηθήσει ενεργά στην ανατροπή του προέδρου, αλλά μόνο να συνεργαστεί στη μεταβατική περίοδο. Όπως επισημαίνεται, δεν επρόκειτο για πραξικόπημα οργανωμένο εκ των έσω.

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε εμμέσως την ύπαρξη επαφών, δηλώνοντας στη New York Post ότι η Ροντρίγκεζ «καταλαβαίνει πολύ καλά την κατάσταση» και ότι είχαν μιλήσει «πολλές φορές».

Οι επαφές με τη Ροντρίγκεζ και τον αδελφό της αφορούσαν ζητήματα όπως οι πτήσεις επαναπατρισμού μεταναστών, η τύχη πολιτικών κρατουμένων και η συνεργασία στον ενεργειακό τομέα. Σύμφωνα με πηγές, η Ροντρίγκεζ είχε δεσμευθεί ότι θα διευκολύνει την επιστροφή αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών στη χώρα.

Σημαντικό ρόλο στις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις φέρεται να διαδραμάτισε το Κατάρ, με το οποίο η Ροντρίγκεζ διατηρεί στενές σχέσεις.

