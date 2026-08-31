Ιταλία: 67χρονη που είχε χάσει την όρασή της κατάφερε να δει ξανά χάρη σε πρωτοποριακή επέμβαση

Μια ιατρική παγκόσμια πρωτιά στην οφθαλμολογική χειρουργική συνέβη στην Ιταλία, όταν μια 67χρονη γυναίκα που είχε χάσει πλήρως την όρασή της έπειτα από σοβαρό τροχαίο, κατάφερε να δει ξανά χάρη σε μια πρωτοποριακή οφθαλμολογική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο.

Η 67χρονη Έλενα από την Ιταλία, είχε υποστεί εκτεταμένες βλάβες και στα δύο μάτια, σύμφωνα με τη DailyMail. Στο αριστερό, το οπτικό νεύρο είχε τραυματιστεί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να μεταφέρει σήματα στον εγκέφαλο. Έτσι, παρότι ορισμένες δομές του οφθαλμού παρέμεναν υγιείς, το μάτι δεν μπορούσε να προσφέρει λειτουργική όραση.

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Το δεξί είχε ήδη επιβαρυνθεί από εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και τραυματίστηκε περαιτέρω στο ατύχημα. Η βλάβη αφορούσε τόσο τον αμφιβληστροειδή όσο και τον κερατοειδή, αφήνοντας τη γυναίκα χωρίς λειτουργική όραση για περισσότερα από πέντε χρόνια.

Σε ανάλογες περιπτώσεις, η μεταμόσχευση κερατοειδούς μπορεί να αποτελεί θεραπευτική επιλογή. Στην περίπτωση της Έλενας, όμως, η έκταση των βλαβών δεν επέτρεπε μια τέτοια λύση. Οι γιατροί της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Molinette αποφάσισαν να επιχειρήσουν μια διαφορετική προσέγγιση: να αξιοποιήσουν υγιείς, αλλά μη λειτουργικούς για την όραση ιστούς από το αριστερό μάτι και να τους μεταφέρουν στο δεξί.

Έξι ώρες στο χειρουργείο

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του Δρ. Μισέλ Ρεϊμπάλντι και διήρκεσε σχεδόν έξι ώρες. Οι χειρουργοί μετέφεραν στο δεξί μάτι τμήματα από τον κερατοειδή, τον σκληρό χιτώνα και τον επιπεφυκότα, καθώς και, για πρώτη φορά διεθνώς, την κεντρική περιοχή του αμφιβληστροειδούς, δηλαδή την ωχρά κηλίδα.

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Η λογική ήταν να μεταφερθεί υγιές ανατομικό υλικό από τον οφθαλμό που δεν μπορούσε πλέον να «επικοινωνήσει» με τον εγκέφαλο, σε εκείνο που είχε ακόμη αυτή τη δυνατότητα, αλλά είχε υποστεί σοβαρές δομικές βλάβες. Όπως μεταδίδει η La Stampa, η διαδικασία στέφθηκε με επιτυχία και η Έλενα άρχισε να ανακτά προοδευτικά την όραση στο δεξί μάτι.

Ο Δρ. Μισέλ Ρεϊμπάλντι χαρακτήρισε την επέμβαση ως έναν «πολύπλοκο χειρουργικό μαραθώνιο» και έκανε λόγο για ένα νέο σύνορο στην οφθαλμολογική χειρουργική. Όπως εξήγησε, έως σήμερα δεν είχε καταστεί δυνατή η μεταμόσχευση της κεντρικής περιοχής του αμφιβληστροειδούς.

Τα πρώτα αποτελέσματα θεωρούνται ενθαρρυντικά, με τους γιατρούς να συνεχίζουν την παρακολούθηση της ασθενούς και της λειτουργίας του μεταμοσχευμένου ιστού.

Ωστόσο, η περίπτωση της Έλενας δεν σημαίνει ότι η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα και ευρέως σε όλους τους ασθενείς με τύφλωση. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ειδική και σύνθετη επέμβαση, σε μια σπάνια κλινική συνθήκη: το ένα μάτι είχε υγιείς δομές αλλά δεν μπορούσε να δει λόγω βλάβης στο οπτικό νεύρο, ενώ το άλλο διατηρούσε τη δυνατότητα σύνδεσης με τον εγκέφαλο, αλλά είχε κατεστραμμένους ιστούς. Βέβαια, η παρούσα επιτυχία ανοίγει νέους ορίζοντες στην επανορθωτική χειρουργική. Και δείχνει ότι, σε πολύ επιλεγμένες περιπτώσεις, η (βαριά) απώλεια όρασης μπορεί να «αναστραφεί» με τρόπους που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδύνατοι.