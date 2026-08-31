ΗΠΑ: Ένας νεκρός και πάνω από 20 αγνοούμενοι μετά από ξαφνική πλημμύρα στο Γκραν Κάνιον

Ένας νεκρός 46χρονος και πάνω από 20 άνθρωποι αναζητούνταν χθες Κυριακή (30.08.2026) έπειτα από ξαφνική πλημμύρα την Κυριακή (30.08.2026) στο παγκοσμίως γνωστό πάρκο Γκραν Κάνιον, στις δυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε η υπηρεσία που το διαχειρίζεται.

Η αμερικανική Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων ανακοίνωσε ότι το σώμα ενός 46χρονου άνδρα εντοπίστηκε κοντά στο Κρίσταλ Ράπιντς κατά μήκος του ποταμού Κολοράντο στο πάρκο. Αξιωματούχοι της ιατροδικαστικής υπηρεσίας βρέθηκαν στο σημείο.

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Επίσης, η υπηρεσία «ζητεί από το κοινό πληροφορίες σχετικά με πάνω από 20 ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να αγνοούνται (…) έπειτα από μεγάλη ξαφνική πλημμύρα», ανακοίνωσε η γραμματεία επικοινωνίας του πάρκου.

Οι πλημμύρες του Σαββατοκύριακου οδήγησαν στην απομάκρυνση δεκάδων ανθρώπων, παρέσυραν μεγάλους βράχους και μεταλλικές κατασκευές στο ποτάμι και κατέστρεψαν τον μοναδικό αγωγό ύδρευσης που εξυπηρετεί τουρίστες και κατοίκους, ανέφερε η υπηρεσία πάρκων.

https://twitter.com/accuweather/status/1828175661095338492?s=20

ARIZONA



🚨 Flash Flood Rips through Phantom Ranch at Grand Canyon National Park



Aug 30, 2026



Urgent search underway for more than 20 people after Grand Canyon flash flood



Approximately 15 people may be missing and dozens have been evacuated following a flash flood in Grand… pic.twitter.com/22r2QWiwrM — Sid (@Trending_Sid) August 30, 2026

BREAKING: At least 20 people may be missing for after significant flash flooding at Grand Canyon National Park in Arizona; more than 60 people have already been evacuated, park officials say. pic.twitter.com/iXFzXsLROW — Scope Report (@ScopeReport_) August 30, 2026

Από σήμερα, Δευτέρα (31.08.2026), οι τουρίστες δεν θα μπορούν να διανυκτερεύσουν σε καταλύματα και ξενοδοχεία εντός του Εθνικού Πάρκου Γκραν Κάνιον, σε μια περιοχή όπου οι κάτοικοι όλο το χρόνο καλούνται να εξοικονομήσουν νερό.

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«Αυτά τα μέτρα είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της βιωσιμότητας των υδάτινων πόρων», ανέφερε το πάρκο σε ανακοίνωσή του.

Hikers and campers scrambled for cover as a storm triggered heavy rain and flash flooding in the Bright Angel Canyon and Phantom Ranch regions of Grand Canyon National Park in Arizona. The storm caused significant damage to nearby footbridges and trails, according to the National… pic.twitter.com/NRNmfdmmC1 — CBS News (@CBSNews) August 30, 2026

Οι πλημμύρες στο Bright Angel Creek της Αριζόνα, το οποίο εκβάλλει στον ποταμό, σημειώθηκαν το Σάββατο το απόγευμα. Περισσότεροι από 60 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα βάθη του φαραγγιού.