Κόσμος

ΗΠΑ: Ένας νεκρός και πάνω από 20 αγνοούμενοι μετά από ξαφνική πλημμύρα στο Γκραν Κάνιον

Περισσότεροι από 60 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα βάθη του φαραγγιού
Ένας νεκρός και πάνω από 20 αγνοούμενοι μετά από ξαφνική πλημμύρα στο Γκραν Κάνιον
Ένας νεκρός και πάνω από 20 αγνοούμενοι μετά από ξαφνική πλημμύρα στο Γκραν Κάνιον / X
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένας νεκρός 46χρονος και πάνω από 20 άνθρωποι αναζητούνταν χθες Κυριακή (30.08.2026) έπειτα από ξαφνική πλημμύρα την Κυριακή (30.08.2026) στο παγκοσμίως γνωστό πάρκο Γκραν Κάνιον, στις δυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε η υπηρεσία που το διαχειρίζεται.

Η αμερικανική Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων ανακοίνωσε ότι το σώμα ενός 46χρονου άνδρα εντοπίστηκε κοντά στο Κρίσταλ Ράπιντς κατά μήκος του ποταμού Κολοράντο στο πάρκο. Αξιωματούχοι της ιατροδικαστικής υπηρεσίας βρέθηκαν στο σημείο.

Επίσης, η υπηρεσία «ζητεί από το κοινό πληροφορίες σχετικά με πάνω από 20 ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να αγνοούνται (…) έπειτα από μεγάλη ξαφνική πλημμύρα», ανακοίνωσε η γραμματεία επικοινωνίας του πάρκου.

Οι πλημμύρες του Σαββατοκύριακου οδήγησαν στην απομάκρυνση δεκάδων ανθρώπων, παρέσυραν μεγάλους βράχους και μεταλλικές κατασκευές στο ποτάμι και κατέστρεψαν τον μοναδικό αγωγό ύδρευσης που εξυπηρετεί τουρίστες και κατοίκους, ανέφερε η υπηρεσία πάρκων.

https://twitter.com/accuweather/status/1828175661095338492?s=20

Από σήμερα, Δευτέρα (31.08.2026), οι τουρίστες δεν θα μπορούν να διανυκτερεύσουν σε καταλύματα και ξενοδοχεία εντός του Εθνικού Πάρκου Γκραν Κάνιον, σε μια περιοχή όπου οι κάτοικοι όλο το χρόνο καλούνται να εξοικονομήσουν νερό.

«Αυτά τα μέτρα είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της βιωσιμότητας των υδάτινων πόρων», ανέφερε το πάρκο σε ανακοίνωσή του.

Οι πλημμύρες στο Bright Angel Creek της Αριζόνα, το οποίο εκβάλλει στον ποταμό, σημειώθηκαν το Σάββατο το απόγευμα. Περισσότεροι από 60 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα βάθη του φαραγγιού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
155
90
82
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News: «Κράτος σε παρακμή το Ιράν, δεν θα επιτρέψουμε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»
Παράλληλα, επαίνεσε την αποτελεσματικότητα του αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στα ιρανικά λιμάνια, καθώς και την εκστρατεία οικονομικών πιέσεων που εφαρμόζει η Ουάσιγκτον
U.S. President Donald Trump participates in a Congressional Space Medal of Honor presentation to the Artemis II crew at NASA's Johnson Space Center in Houston, Texas, U.S., August 28, 2026. REUTERS/Kylie Cooper
Πολεμικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή: Μετά τις επιθέσεις στο Λαράκ, ο Τραμπ «βομβαρδίζει» με ΑΙ το νησί Χαργκ
Ο Τραμπ προχώρησε σε μια εμπρηστική ανάρτηση στο Truth Social, κοινοποιώντας βίντεο από τεχνητή νοημοσύνη (AI) που απεικονίζει τον βομβαρδισμό του νησιού Χαργκ, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: «Το νησί Χαργκ γίνεται κομμάτια»
Στιγμιότυπο από το βίντεο που ανέβασε ο Τραμπ
7
Newsit logo
Newsit logo