Ο Ερντογάν πήγε σε κατάστημα παιχνιδιών με τον εγγονό του – Έδωσε χαρτζιλίκι σε παιδιά

Στα ψώνια το… έριξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επισκέφθηκε κατάστημα παιχνιδιών στην Κωνσταντινούπολη έχοντας μαζί του και τον εγγονό του.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πήγε σε κατάστημα παιχνιδιών που βρίσκονταν στην περιοχή Τσενγκελκιόι της Κωνσταντινούπολης. Ο Τούρκος πρόεδρος ήταν ευδιάθετος μίλησε με τον καταστηματάρχη αλλά και με πολίτες που έκαναν τα ψώνια τους.

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Κατά την προσφιλή του τακτική μοίρασε παιχνίδια στα παιδιά που ήταν στο κατάστημα, ενώ τους έδωσε και χαρτζιλίκι.

🟠Erdoğan Üsküdar’da esnaf ziyaretinde



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar’da esnaf ziyaretinde bulundu.



Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi’nde aracını durduran Erdoğan, bir oyuncakçıya girerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.



Dükkânda karşılaştığı çocuklara… pic.twitter.com/cOiJjhCWvT — Güno Social (@gunosocial) August 28, 2026

Οι στιγμές πάντως που ψώνιζε μαζί με τον εγγονό του έχουν καταγραφεί και κάνουν τον γύρο των social media.

Erdoğan, torunuyla birlikte oyuncak mağazasında görüntülendi. pic.twitter.com/GsBDmtvUJe — Solcu Gazete (@solcugazete60) August 30, 2026

Στην συνέχεια επισκέφθηκε κοντινό εστιατόριο της περιοχής όπου έφαγε κεμπάπ και συνομίλησε με εργαζόμενους και πελάτες.