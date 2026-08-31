Κόσμος

Ο Ερντογάν πήγε σε κατάστημα παιχνιδιών με τον εγγονό του – Έδωσε χαρτζιλίκι σε παιδιά

Στην συνέχεια επισκέφθηκε κοντινό εστιατόριο της περιοχής όπου έφαγε κεμπάπ και συνομίλησε με εργαζόμενους και πελάτες
Ο Ερντογάν σε κατάστημα παιχνιδιών
Ο Ερντογάν σε κατάστημα παιχνιδιών
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Στα ψώνια το… έριξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επισκέφθηκε κατάστημα παιχνιδιών στην Κωνσταντινούπολη έχοντας μαζί του και τον εγγονό του.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πήγε σε κατάστημα παιχνιδιών που βρίσκονταν στην περιοχή Τσενγκελκιόι της Κωνσταντινούπολης. Ο Τούρκος πρόεδρος ήταν ευδιάθετος μίλησε με τον καταστηματάρχη αλλά και με πολίτες που έκαναν τα ψώνια τους.

Κατά την προσφιλή του τακτική μοίρασε παιχνίδια στα παιδιά που ήταν στο κατάστημα, ενώ τους έδωσε και χαρτζιλίκι.

Οι στιγμές πάντως που ψώνιζε μαζί με τον εγγονό του έχουν καταγραφεί και κάνουν τον γύρο των social media.

Στην συνέχεια επισκέφθηκε κοντινό εστιατόριο της περιοχής όπου έφαγε κεμπάπ και συνομίλησε με εργαζόμενους και πελάτες.

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