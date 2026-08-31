Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News: «Κράτος σε παρακμή το Ιράν, δεν θα επιτρέψουμε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Κυριακής (30.08.2026) μίλησε στο Fox News πως δεν βλέπει κανέναν λόγο να αμφισβητηθούν οι αμερικανικές προσπάθειες για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν, προειδοποιώντας ότι η ιρανική κυβέρνηση θα χρησιμοποιούσε τέτοια όπλα εάν κατάφερνε να τα αποκτήσει.

«Αν είχαν πυρηνικά όπλα, θα τα είχαν ήδη χρησιμοποιήσει», χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς αξιωματούχους ως «πολύ βίαιους και εξαιρετικά κακούς ανθρώπους», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν.

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Παράλληλα, επαίνεσε την αποτελεσματικότητα του αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στα ιρανικά λιμάνια, καθώς και την εκστρατεία οικονομικών πιέσεων που εφαρμόζει η Ουάσιγκτον, εκτιμώντας ότι τα μέτρα αυτά συνέβαλαν στην αποδυνάμωση του Ιράν, το οποίο περιέγραψε ως «αποτυχημένο κράτος». Ο αποκλεισμός είναι «απίστευτος», η χώρα είναι πλέον ένα «κράτος σε παρακμή», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα, λέγοντας πως «το ναυτικό τους έχει καταστραφεί, η αεροπορία τους έχει καταστραφεί, οι ηγέτες τους εξουδετερώθηκαν και όλες οι αντιαεροπορικές τους άμυνες… εννοώ ότι όλα αυτά έχουν εξουδετερωθεί».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είχαν ανακοινώσει δύο φορές, τον Απρίλιο και τον Ιούνιο, συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Αλλά, οι συμφωνίες αυτές κατέρρευσαν σύντομα μετά την ανακοίνωσή τους.