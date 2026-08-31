Το Ιράν υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε βάση των ΗΠΑ στα ΗΑΕ

Για τα καλά έχει επανέλθει η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τους Φρουρούς της Επανάστασης να χτυπούν βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με drones εναντίον στρατιωτικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου είναι σταθμευμένα αμερικανικά στρατεύματα σε αντίποινα για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν χθες Κυριακή.

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Οι Φρουροί της Επανάστασης «στοχοποίησαν τομείς στους οποίους σταθμεύουν αμερικανικά ελικόπτερα και στρατεύματα στη βάση Αλ Μινχάντ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με δεκάδες drones εφόρμησης», σύμφωνα με ανακοινωθέν τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Παράλληλα σύμφωνα με το clashreport.com οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν ένα αμερικανικό drone MQ-9 πάνω από το Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να συντριβεί στον Περσικό Κόλπο.

Το Ιράν εξάλλου ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα πλοίο προσέκρουσε σε νάρκες στη διάρκεια «παράνομης» απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά πάνω σ’ αυτό.

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«Ένα υπερδεξαμενόπλοιο πειρατής που επιχειρούσε να πάρει την παράνομη οδό νότια των Στενών του Ορμούζ τυλίχθηκε σε τεράστιες φλόγες αφού προσέκρουσε σε δύο θαλάσσιες νάρκες και έχει ακινητοποιηθεί πλήρως», ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Χθες, Κυριακή, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν δικαιολογήσει πλήγματά τους στο Ιράν, στο νησί Λαράκ, επικαλούμενες την παρουσία ιρανικών δυνάμεων οι οποίες ετοιμάζονταν «να εξαπολύσουν ρουκέτες με θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ». Διαβεβαίωσαν επίσης ότι έχουν «ολοκληρώσει την αποναρκοθέτηση των διεθνών οδών ναυσιπλοΐας».

Το Ιράν καταγγέλλει τις νέες αμερικανικές επιθέσεις

Το Ιράν πάντως δήλωσε ότι ήταν σε «νόμιμη άμυνα» στις νέες αμερικανικές επιθέσεις, τις πρώτες μέσα σε διάστημα ενός μήνα.

Η Τεχεράνη «καταδικάζει κατηγορηματικά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση εναντίον του (νησιού) Λαράκ», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία προστίθεται πως οι ιρανικές δυνάμεις απάντησαν «ασκώντας το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα» και στοχοθέτησαν βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή, στην Ιορδανία και στα Εμιράτα.



