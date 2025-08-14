H Μελάνια Τραμπ απειλεί με αγωγή 1 δισ. δολαρίων τον Χάντερ Μπάιντεν γιατί εκείνος υπονόησε ότι τη σύστησε στον Τραμπ ο Τζέφρι Έπσταϊν

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ απειλεί να μηνύσει τον Χάντερ Μπάιντεν, γιο του Τζό Μπάιντεν, για 1 δισεκατομμύριο δολάρια, μετά τον ισχυρισμό του ότι την σύστησε στον Ντόναλντ Τραμπ ο κατά συρροή παιδόφιλος Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο δικηγόρος της Μελάνια Τραμπ μάλιστα απαίτησε από τον Χάντερ Μπάιντεν σε επιστολή του «να ανακαλέσει αμέσως τις ψευδείς, δυσφημιστικές, υποτιμητικές και εμπρηστικές δηλώσεις που έγιναν για την κυρία Τραμπ».

Ο νεότερος Μπάιντεν επανέλαβε τους ισχυρισμούς που είχε αρχικά διατυπώσει ο συγγραφέας του βιβλίου Fire and Fury: Inside the Trump White House, Μάικλ Γούλφ, ο οποίος εμφανίστηκε σε ένα podcast του Daily Beast στα τέλη Ιουλίου και είπε ότι τόσο ο Έπσταϊν όσο και ο πρόεδρος είχαν σχέσεις με μια «μοντέλο-ατζέντη» που σύστησε τον Τραμπ στην πρώτη κυρία.

Το Daily Beast δημοσίευσε τις ισχυρισμούς του Γούλφ σε ένα άρθρο και έκτοτε έχει ζητήσει συγγνώμη για αυτό.

Ο 55χρονος γιος του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν έκανε μια εμφάνιση στο Channel 5 με τον Άντριου Κάλαχαν στις 5 Αυγούστου και ανέφερε: «Γνωρίζονταν καλά, πέρασαν πάρα πολύ χρόνο μαζί», είπε ο Μπάιντεν για τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Έπσταϊν. «Σύμφωνα με τον βιογράφο του, ο Τζέφρι Έπσταϊν σύστησε τη Μελάνια, έτσι γνωρίστηκαν η Μελάνια και ο πρόεδρος».

Σε επιστολή που απευθύνθηκε στον Χάντερ Μπάιντεν και την επί χρόνια δικηγόρο του Άμπε Λόουελ, ο δικηγόρος της πρώτης κυρίας, Αλεχάντρο Μπρίτο, χαρακτήρισε τα σχόλια του Μπάιντεν «ψευδή, δυσφημιστικά και άσεμνα».

Ο Μπρίτο έγραψε σε επιστολή: «Δεδομένου του τεράστιου ιστορικού σας στην εκμετάλλευση των ονομάτων άλλων -συμπεριλαμβανομένου του επωνύμου σας- για προσωπικό σας όφελος, είναι προφανές ότι δημοσιεύσατε αυτές τις ψευδείς και δυσφημιστικές δηλώσεις για την κυρία Τραμπ για να τραβήξετε την προσοχή πάνω σας».

Η επιστολή είχε ημερομηνία 6 Αυγούστου και έδινε στον νεότερο Μπάιντεν προθεσμία μέχρι τις 7 Αυγούστου για να συμμορφωθεί. Από το βράδυ της Τετάρτης, το συγκεκριμένο επεισόδιο του Channel 5 με τον Άντριου Κάλαχαν παρέμεινε στο YouTube.

«Αυτές οι ψευδείς, υποτιμητικές, δυσφημιστικές και εμπρηστικές δηλώσεις είναι εξαιρετικά άσεμνες και έχουν διαδοθεί ευρέως σε διάφορα ψηφιακά μέσα», δήλωσε ο δικηγόρος της πρώτης κυρίας. «Πράγματι, το βίντεο έχει έκτοτε αναδημοσιευτεί από διάφορα μέσα ενημέρωσης, δημοσιογράφους και πολιτικούς σχολιαστές με εκατομμύρια ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν διαδώσει τις ψευδείς και δυσφημιστικές δηλώσεις που περιέχει σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως», συνέχισε. «Κατά συνέπεια, προκαλέσατε στην κυρία Τραμπ τεράστια οικονομική ζημιά και βλάβη στη φήμη της», πρόσθεσε ο Μπρίτο.

Ο δικηγόρος ζήτησε από τον Μπάιντεν να «εκδώσει αμέσως μια πλήρη και δίκαιη ανάκληση του βίντεο και οποιωνδήποτε άλλων ψευδών, δυσφημιστικών, υποτιμητικών, παραπλανητικών και εμπρηστικών δηλώσεων σχετικά με την κυρία Τραμπ με τον πιο προφανή τρόπο που δημοσιεύθηκαν αρχικά». Ο πρώην πρώτος γιος πρέπει επίσης να «ζητήσει αμέσως συγγνώμη για τις ψευδείς, δυσφημιστικές, υποτιμητικές, παραπλανητικές και εμπρηστικές δηλώσεις σχετικά με την κυρία Τραμπ», δήλωσε ο Μπρίτο.

Έξι ημέρες έχουν περάσει από την προθεσμία του Μπρίτο. Ο δικηγόρος προειδοποίησε στην επιστολή ότι εάν ο Χάντερ Μπάιντεν δεν ικανοποιήσει τα αιτήματα της πρώτης κυρίας, «η κυρία Τραμπ δεν θα έχει άλλη εναλλακτική από το να επιβάλει τα νόμιμα και δίκαια δικαιώματά της, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αγωγής για αποζημίωση άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων».