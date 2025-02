Η Αίτνα «βρυχάται»: Απόκοσμες εικόνες με την έκρηξη του ηφαιστείου – Σλάλομ από σκιέρ δίπλα στα ποτάμια λάβας

Απόκοσμο τοπίο. Έτσι θα μπορούσε να περιγράψει κανείς τις εικόνες που έρχονται από το ηφαίστειο της Αίτνας, στην Ιταλία.

Η Αίτνα, το ψηλότερο και πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, εξερράγη την περασμένη Τετάρτη (12.02.25), στις 10:30 το πρωί τοπική ώρα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα λάβας, φωτιάς και καπνού.

Η λάβα ξεχύθηκε από τον κρατήρα Μπόκα Νουόβα (Bocca Nuova) και κατηφόρισε τις χιονισμένες πλαγιές του ηφαιστείου, διανύοντας περισσότερα από 2 χιλιόμετρα.

Εντυπωσιακό είναι το βίντεο που ανέβηκε στα social media, το οποίο δείχνει σκιέρ να κάνουν σλάλομ ανάμεσα στο χιόνι και τη λάβα.

What’s happening in Sicily – Italy is absolutely extraordinary



Mount Etna is erupting with its summit covered in snow



Here are some explorers skiing between snow and fire!



Unprecedented pic.twitter.com/l83jsBzLul