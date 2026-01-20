Κόσμος

Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου για τον ένα χρόνο απο την ορκωμοσία Τραμπ: «Η εποχή της νίκης μόλις άρχισε»

«Έναν χρόνο πριν, όλα άλλαξαν. Η επιστροφή της ισχύος, του δόγματος Πρώτα Αμερική»
Ο Τραμπ
Ο Τραμπ

Ένας χρόνος από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ συμπληρώθηκε σήμερα (20.01.2026) και ο Λευκός Οίκος προχώρησε σε μια διθυραμβική ανάρτηση. 

«Έναν χρόνο πριν, όλα άλλαξαν. Η επιστροφή της ισχύος, του δόγματος Πρώτα Αμερική. Η εποχή της νίκης είναι εδώ και μόλις άρχισε» γράφει η ανάρτηση του Λευκού Οίκου για τον ένα χρόνο απο την ορκωμοσία Τραμπ. 

Στο κέντρο δεσπόζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ντυμένος με σκούρο κοστούμι και κόκκινη γραβάτα, σε στάση αποφασιστικότητας. Πίσω του απλώνεται ο Λευκός Οίκος, φωτισμένος, ενώ η αμερικανική σημαία κυματίζει στο φόντο. Γύρω από τη σύνθεση εμφανίζονται αετοί, χαρτονομίσματα δολαρίων και έντονα χρυσά γραφικά, που παραπέμπουν σε ισχύ, πλούτο και εθνική υπεροχή. Στο κάτω μέρος της εικόνας δεσπόζει ο τίτλος «ONE YEAR OF MAGA», με χρυσά, επιβλητικά γράμματα, ενισχύοντας το αίσθημα θριάμβου και επετείου.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The White House (@whitehouse)

Το μήνυμα κλείνει με το σύνθημα MAKE AMERICA GREAT AGAIN, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια της πολιτικής αφήγησης Τραμπ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
301
193
128
99
92
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραγωδία στην Ισπανία: Οι προειδοποιήσεις των μηχανοδηγών και ο σπασμένος σύνδεσμος ως «κλειδί» - Στους 41 οι νεκροί
Από τις 8 Αυγούστου του 2025 το συνδικάτο των Ισπανών Μηχανοδηγών, είχε ενημερώσει το υπουργείο Μεταφορών για «σοβαρές φθορές» και κραδασμούς - Τουλάχιστον τρεις σοροί είναι εγκλωβισμένες στα συντρίμμια
Στιγμιότυπο από βίντεο που παρέχει η Guardia Civil, με αστυνομικούς να συλλέγουν στοιχεία δίπλα στην σπασμένη ράγα στο σημείο της σύγκρουσης των δύο τρένων στην Ισπανία
7
Μακρόν για Τραμπ: Προτιμάμε τον σεβασμό από τους νταήδες – Παράθυρο για χρήση «εμπορικού μπαζούκα» κατά των ΗΠΑ
«Πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη, χρειαζόμαστε περισσότερη σταθερότητα σε αυτόν τον κόσμο» τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος που δεν σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Τραμπ στο Νταβός
Ο Εμανουέλ Μακρόν στο Νταβός
Newsit logo
Newsit logo