Ντόναλντ Τραμπ: Έργα και 365 ημέρες του ανθρώπου που άλλαξε τις ΗΠΑ και τον κόσμο

Ήταν 20 Ιανουαρίου 2025 όταν ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε στη Ροτόντα του Καπιτωλίου – κι όχι στα Σκαλιά όπως είθισται – ελέω κρύου για να ορκιστεί (δεύτερη φορά) πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η εικόνα αυτή σφράγισε την επιστροφή ενός πολιτικού που, κατά έναν παράδοξο τρόπο, δεν αποχώρησε ποτέ πραγματικά από το προσκήνιο.

Ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για δεύτερη θητεία, έχοντας εξασφαλίσει καθαρή εκλογική νίκη στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2024 έναντι της Κάμαλα Χάρις με συντριπτικό ποσοστό και εμφανώς αποφασισμένος να κυβερνήσει χωρίς αναστολές, χωρίς όρια και χωρίς διάθεση συμβιβασμών.

Ενισχυμένος από τη νέα λαϊκή εντολή, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν άργησε να δείξει ότι αισθάνεται πολιτικά απελευθερωμένος: έτοιμος να αγνοήσει διπλωματικές ισορροπίες, να σνομπάρει φίλους και να αποξενώσει παραδοσιακούς συμμάχους. Η δεύτερη προεδρία του δεν ξεκίνησε ως συνέχεια της πρώτης, αλλά ως κλιμάκωσή της. Πιο επιθετική, πιο μονομερής και με σαφή πρόθεση να επιβάλει τη δική του ατζέντα, ακόμη και με κόστος τη ρήξη με την Ευρώπη και τη δοκιμασία των ίδιων των δυτικών συμμαχιών.

Επιβολή δασμών και νέος εμπορικός πόλεμος με την Κίνα, αυστηρή μεταναστευτική πολιτική με μαζικές απελάσεις, γεωπολιτικές διεκδικήσεις στη Γροιλανδία, αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αποτυχημένες – μέχρι στιγμής – προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αμερικανική σφραγίδα στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, αυτά και άλλα πολλά συνθέτουν το εκρηκτικό μωσαϊκό των πρώτων 12 μηνών της διακυβέρνησής του.

Την ημέρα της προεδρικής ορκωμοσίας του εκλεγέντος Ρεπουμπλικανού προέδρου Τραμπ, εκεί όπου την 6η Ιανουαρίου 2021 οι φανατικοί οπαδοί του εισέβαλαν στο κτίριο, επιδιώκοντας να εξαπολύσουν ένα βίαιο πραξικόπημα ώστε να εμποδίσουν την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων των νόμιμων εκλογών τις οποίες είχε κερδίσει τότε δικαίως ο Τζο Μπάιντεν – στην ίδια εμβληματική αίθουσα έδωσε το «παρών» όλη η η αφρόκρεμα της παγκόσμιας τεχνολογίας: Έλον Μασκ, Τζεφ Μπέζος, Μαρκ Ζούκερμπεργκ και Τιμ Κουκ της Apple.

«Η χρυσή εποχή της Αμερικής ξεκινά τώρα», υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, αμέσως μετά την ορκωμοσία του και την ανάληψη των καθηκόντων του ως ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Από σήμερα, η χώρα μας θα ανθίσει και θα γίνει και πάλι σεβαστή στον κόσμο», είπε στην ομιλία της ορκωμοσίας, δεσμευόμενος ότι «θα είναι ειλικρινής» για τις προκλήσεις με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπη η χώρα.