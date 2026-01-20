Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Έργα και 365 ημέρες του ανθρώπου που άλλαξε τις ΗΠΑ και τον κόσμο

Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια την ημέρα της ορκωμοσία του, 20 Ιανουαρίου 2025
Μαργαρίτα Τζαγκαράκη

Ήταν 20 Ιανουαρίου 2025 όταν ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε στη Ροτόντα του Καπιτωλίου – κι όχι στα Σκαλιά όπως είθισται – ελέω κρύου για να ορκιστεί (δεύτερη φορά) πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η εικόνα αυτή σφράγισε την επιστροφή ενός πολιτικού που, κατά έναν παράδοξο τρόπο, δεν αποχώρησε ποτέ πραγματικά από το προσκήνιο.

Ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για δεύτερη θητεία, έχοντας εξασφαλίσει καθαρή εκλογική νίκη στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2024 έναντι της Κάμαλα Χάρις με συντριπτικό ποσοστό και εμφανώς αποφασισμένος να κυβερνήσει χωρίς αναστολές, χωρίς όρια και χωρίς διάθεση συμβιβασμών.

Ενισχυμένος από τη νέα λαϊκή εντολή, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν άργησε να δείξει ότι αισθάνεται πολιτικά απελευθερωμένος: έτοιμος να αγνοήσει διπλωματικές ισορροπίες, να σνομπάρει φίλους και να αποξενώσει παραδοσιακούς συμμάχους. Η δεύτερη προεδρία του δεν ξεκίνησε ως συνέχεια της πρώτης, αλλά ως κλιμάκωσή της. Πιο επιθετική, πιο μονομερής και με σαφή πρόθεση να επιβάλει τη δική του ατζέντα, ακόμη και με κόστος τη ρήξη με την Ευρώπη και τη δοκιμασία των ίδιων των δυτικών συμμαχιών.

Επιβολή δασμών και νέος εμπορικός πόλεμος με την Κίνα, αυστηρή μεταναστευτική πολιτική με μαζικές απελάσεις, γεωπολιτικές διεκδικήσεις στη Γροιλανδία, αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αποτυχημένες – μέχρι στιγμής – προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αμερικανική σφραγίδα στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, αυτά και άλλα πολλά συνθέτουν το εκρηκτικό μωσαϊκό των πρώτων 12 μηνών της διακυβέρνησής του.

Την ημέρα της προεδρικής ορκωμοσίας του εκλεγέντος Ρεπουμπλικανού προέδρου Τραμπ, εκεί όπου την 6η Ιανουαρίου 2021 οι φανατικοί οπαδοί του εισέβαλαν στο κτίριο, επιδιώκοντας να εξαπολύσουν ένα βίαιο πραξικόπημα ώστε να εμποδίσουν την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων των νόμιμων εκλογών τις οποίες είχε κερδίσει τότε δικαίως ο Τζο Μπάιντεν – στην ίδια εμβληματική αίθουσα έδωσε το «παρών» όλη η η αφρόκρεμα της παγκόσμιας τεχνολογίας: Έλον Μασκ, Τζεφ Μπέζος, Μαρκ Ζούκερμπεργκ και Τιμ Κουκ της Apple.

«Η χρυσή εποχή της Αμερικής ξεκινά τώρα», υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, αμέσως μετά την ορκωμοσία του και την ανάληψη των καθηκόντων του ως ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Από σήμερα, η χώρα μας θα ανθίσει και θα γίνει και πάλι σεβαστή στον κόσμο», είπε στην ομιλία της ορκωμοσίας, δεσμευόμενος ότι «θα είναι ειλικρινής» για τις προκλήσεις με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπη η χώρα.

Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν
Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρετά τον Τζο Μπάιντεν στην τελετή ορκωμοσίας στις 20 Ιανουαρίου 2025 στην Ουάσιγκτον / REUTERS

Ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη ημέρα «Ημέρα Απελευθέρωσης», προειδοποίησε επίσης ότι σκοπεύει να επιτεθεί «στη διεφθαρμένη και ριζοσπαστική ελίτ» που «έχει αρπάξει την εξουσία και τον πλούτο εδώ και πολλά χρόνια». Στη συνέχεια, περιέγραψε γενικά τα πρώτα μέτρα που θα λάβει.

Είπε ότι θα υπογράψει την ίδια μέρα μια σειρά διαταγμάτων, με τα οποία θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα νότια σύνορα των ΗΠΑ και θα στείλει τον στρατό, υποσχόμενος ότι «όλες οι παράνομες είσοδοι θα σταματήσουν» ενώ παράλληλα θα απελαθούν «εκατομμύρια και εκατομμύρια» παράτυπων μεταναστών. Όσοι συλλαμβάνονται θα κρατούνται και θα τερματιστεί έτσι η πολιτική της «σύλληψης και απελευθέρωσης».

Είπε ακόμα ότι κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί επίσης στον τομέα της ενέργειας, με στόχο να αναπληρωθούν τα στρατηγικά αποθέματα και να εξαχθεί η αμερικανική ενέργεια «σε όλον τον κόσμο». «Θα ξαναγίνουμε πλούσια χώρα και αυτός ο υγρός χρυσός κάτω από τα πόδια μας θα μας βοηθήσει σ’ αυτό», υποσχέθηκε.

Θα ξεκινήσει εξάλλου η «αναδιαμόρφωση» του εμπορικού συστήματος, θα επιβληθούν δασμοί και φόροι σε ξένες χώρες «για να πλουτίσουν οι πολίτες μας», όπως είπε.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι η κυβέρνησή του θα αναγνωρίζει μόνο δύο φύλα, «αρσενικό και θηλυκό».

Επανέλαβε ότι θα αλλάξει την ονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής» και απείλησε ότι οι ΗΠΑ «θα πάρουν πίσω τη Διώρυγα του Παναμά» η οποία «βλακωδώς δόθηκε στον Παναμά», γιατί, όπως είπε, «τα αμερικανικά πλοία υπερχρεώνονται». Ο Τραμπ υποσχέθηκε επίσης ότι θα στείλει επανδρωμένη αποστολή στον πλανήτη Άρη γιατί θέλει «να υψώσει την αμερικανική σημαία» εκεί.

Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια την ημέρα της ορκωμοσία του, 20 Ιανουαρίου 2025
Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια την ημέρα της ορκωμοσία του, 20 Ιανουαρίου 2025 / AP Photo / Susan Walsh

Μια προεδρία χωρίς φρένα - Όσα είπε κι έκανε

Στο εσωτερικό, ο Τραμπ κινήθηκε με καταιγιστικό ρυθμό. Την πρώτη κιόλας ημέρα της ορκωμοσίας του ακύρωσε 67 διατάγματα της κυβέρνησης Μπάιντεν. Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο υπέγραψε 225 εκτελεστικά διατάγματα, 56 μνημόνια και 114 διακηρύξεις – αριθμοί ρεκόρ.

Απέσυρε μεμιάς τις ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Μετονόμασε τον Κόλπο του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής. Έθεσε τα θεμέλια για την επιβολή των απελάσεων μεταναστών, χαρακτηρίζοντάς την απόφασή του «προστασία του κράτους από την εισβολή». Έδωσε αμνηστία σε όλους όσοι συμμετείχαν στην εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο.

Κατήργησε την USAID (Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ), ανέστειλε σχεδόν όλη τη διεθνή βοήθεια των ΗΠΑ, διέλυσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο για την Ειρήνη, περιέκοψε ομοσπονδιακές υπηρεσίες, κατήργησε προγράμματα DEI (σσ τα ομοσπονδιακά προγράμματα διαφορετικότητας, ισότητας και ενσωμάτωσης τα οποία προσπαθούν να προωθήσουν ευκαιρίες για γυναίκες, εθνικές μειονότητες, ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και άλλες παραδοσιακά υποεκπροσωπούμενες ομάδες), έθεσε στο στόχαστρο τα δημόσια ΜΜΕ και παρενέβη ανοιχτά στην εκπαιδευτική πολιτική.

Μήνυσε ειδησεογραφικούς οργανισμούς όπως τη Wall Street Journal και τους New York Times. Πίεσε την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών να ανακαλέσει τις άδειές τους, προκειμένου να προωθήσει τα ευνοϊκά απέναντι του «MAGA Media».

Και η πένα του δεν πήρε ανάσα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κρατάει τη «χρυσή βίζα» καθώς μιλάει με δημοσιογράφους στο Air Force One
Ο Ντόναλντ Τραμπ κρατάει τη «χρυσή βίζα» καθώς μιλάει με δημοσιογράφους στο Air Force One, Πηγή φωτογραφίας / REUTERS /Kent Nishimura

Αλλαξε τα κρατικά έγγραφα, βίζες και διαβατήρια, ώστε να αντικατοπτρίζουν το βιολογικό φύλο των κατόχων τους. Διέταξε να σταματήσει η χρήση της λέξης «φύλο» στα ομοσπονδιακά έγγραφα, απέκλεισε διεμφυλικούς από τις ένοπλες δυνάμεις και κήρυξε πόλεμο σε ό,τι χαρακτήρισε «αντιχριστιανική προκατάληψη».

Περιέκοψε, τα προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης και τροφίμων που πάγωσαν την κοινωνική μέριμνα και την επισιτιστική βοήθεια σε ανήμπορους Αμερικανούς.

Παράλληλα, δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει τα εκτελεστικά διατάγματα ως εργαλείο πολιτικής εκδίκησης, αφαιρώντας άδειες ασφαλείας από πρώην αξιωματούχους και στοχοποιώντας νομικές εταιρείες αντιπάλων του. Προχώρησε σε ανάπτυξη Εθνοφρουράς, υποκαθιστώντας την Αστυνομία στους δρόμους του Λος Άντζελες και του Μέμφις. Διέταξε στρατεύματα να περιπολούν στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, ισχυριζόμενος ότι η πόλη ήταν γεμάτη «εγχώριους τρομοκράτες». Έβγαλε τους πράκτορες της ICE, της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης, στη Μινεσότα να «καθαρίσουν» την πόλη από τους μετανάστες με τον κόσμο να ξεσηκώνεται, με αποκορύφωμα τη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ.

Το κεφάλαιο Μασκ

Ο Έλον Μασκ τέθηκε επικεφαλής ενός νέου «υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» (Doge) από τον Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό να μειώσει δραστικά το μέγεθος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο Μασκ δεν έκρυψε ποτέ την απέχθειά του για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Και κάπως έτσι έγινε, χωρίς αμφιβολία, ο πιο ισχυρός σύμβουλος του Τραμπ.

«Θυσιάζει πολλά», είπε ο Τραμπ παρουσιάζοντας τον Μασκ στα στελέχη της κυβέρνησής του. Ο ίδιος μπήκε στην αίθουσα φορώντας ένα μαύρο καπέλο που έγραφε «Make America Great Again» κι ένα μπλουζάκι που έγραφε «tech support» και χαρακτήρισε τον ρόλο του ως «ταπεινή τεχνική υποστήριξη» για την κυβέρνηση.

Μάλιστα ο πρόεδρος των ΗΠΑ μετέτρεψε το προαύλιο του Λευκού Οίκου σε έκθεση αυτοκινήτων Tesla, τα αυτοκίνητα της εταιρίας του Μασκ, και σαν καλός πωλητής μιλούσε για τα πλεονεκτήματα των αυτοκινήτων.

Μετά από ένα εξάμηνο στο οποίο έγιναν ο ένας το alter ego του άλλου, οι δύο άντρες μάλωσαν. Είχε προηγηθεί ότι, αρκετά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που αρχικά είχαν εντυπωσιαστεί από την «αντισυστημική» δράση του Μασκ, άρχισαν να εκφράζουν επιφυλάξεις για τις πρακτικές του και οι συγκρούσεις του με κορυφαίους υπουργούς δεν άργησαν. Ο Μασκ απομακρύνθηκε άρον άρον από το κυβέρνηση Τραμπ.

Η θητεία 130 ημερών του Μασκ ως ειδικού κυβερνητικού συμβούλου ήταν προαποφασισμένη, ανέφερε, ωστόσο, μέσω διαρροών ο Λευκός Οίκος στις 30 Μαΐου.

Ο πικραμένος Μασκ πέρασε στην αντεπίθεση και μέσα από μία σειρά αναρτήσεων στο Χ, κατήγγειλε το φορολογικό νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Το χαρακτήρισε «τεράστιο, εξωφρενικό, γεμάτο ανοησίες νομοσχέδιο δαπανών του Κογκρέσου». Και πρόσθεσε: «Ντροπή σε όσους το ψήφισαν: ξέρετε ότι κάνατε λάθος. Το ξέρετε». Ο Ντόναλντ Τραμπ το είχε χαρακτηρίσει «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο».

Κατά τη διάρκεια της αποχαιρετιστήριας συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, ο Μασκ εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι.

Ο Έλον Μασκ με μαυρισμένο μάτι / REUTERS /Nathan Howard

Ισχυρίστηκε ότι ο πεντάχρονος γιος του, X Æ A-12, ή εν συντομία X, είναι υπεύθυνος για αυτό. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, είπε στον γιο του να τον χτυπήσει στο πρόσωπο με γροθιά και εκείνος... το έκανε και με το παραπάνω.

Και κάπου εκεί και σκασμένος ο δισεκατομμυριούχος για την... απόλυσή του, έριξε μια βόμβα μεγατόνων. Τουιτάρισε πως ο Τραμπ βρίσκεται στα αρχεία του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Επστάιν και αυτός ήταν ο πραγματικός λόγος που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί τα αρχεία του. Μπόρα ήταν και ήταν και πέρασε για τους δύο «πιστούς» φίλους.

Μετά από ένα καλοκαίρι έντονων λεκτικών συγκρούσεων, Μασκ και Τραμπ τα ξαναβρήκαν. «Πάντα μου άρεσε ο Έλον», θα παραδεχτεί ο Τραμπ. «Πέρασε μια δύσκολη περίοδο. Είχε μια κακή στιγμή. Αλλά μου αρέσει ο Έλον και υποψιάζομαι ότι θα μου αρέσει πάντα».

Η υπόσχεση που δεν τηρήθηκε: Το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Παρά τη μεγαλεπήβολη δέσμευσή του ότι θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε «24 ώρες» από την ανάληψη των καθηκόντων του, η πραγματικότητα αποδείχθηκε αμείλικτη. Έναν χρόνο αργότερα, και ύστερα από αλλεπάλληλες δραματικές συναντήσεις υψηλού επιπέδου, ο πόλεμος συνεχίζεται, ενώ το ειρηνευτικό σχέδιο που συνέταξαν οι ΗΠΑ παραμένει ουσιαστικά στάσιμο.

Ο Τραμπ συνάντησε μάλιστα τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι Financial Times ο Τραμπ ζήτησε από τον Πούτιν να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός, προσφέροντάς του ως αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ρώσος πρόεδρος, ωστόσο, απέρριψε αυτή την αμερικανική προσφορά και βγήκε στην αντεπίθεση, ζητώντας τη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας και την προσάρτηση ακόμη περισσότερων εδαφών στην περιοχή του Ντονμπάς.

Ο Τραμπ ύψωσε τη φωνή του αρκετές φορές και σε κάποιο σημείο απείλησε να αποχωρήσει. Τελικά, διέκοψε τη συνάντηση και ακύρωσε ένα προγραμματισμένο γεύμα κατά το οποίο διευρυμένες αντιπροσωπείες των δύο χωρών επρόκειτο να συζητήσουν θέματα οικονομικής συνεργασίας, έγραψαν χαρακτηριστικά οι FT, υπογραμμίζοντας ότι η Σύνοδος Κορυφής της Αλάσκας αποτέλεσε μεν σημείο καμπής, αλλά με αρνητική χροιά: «Ενα ναδίρ στη σχέση Τραμπ – Πούτιν που πυροδότησε μια στροφή των ΗΠΑ προς όφελος της Ουκρανίας».

Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα / REUTERS / Φωτογραφία Kevin Lamarque

Εν συνεχεία ο Τραμπ υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, με τον άγριο καβγά τους να καταγράφεται μπροστά στις κάμερες.

Τη δεύτερη φορά, στο Μαρ-α- Λάγκο στη Φλόριντα, ο αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να ψήσει τον Ουκρανό ομόλογο του να παραδώσει τα κατεχόμενα εδάφη της χώρας του.

Μιλώντας στα σκαλιά της εισόδου της κατοικίας του ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «βρισκόμαστε στα τελικά στάδια ενός ειρηνευτικού σχεδίου» για την Ουκρανία και διαβεβαίωσε ότι το Κίεβο θα έχει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση επίτευξης ενός ειρηνευτικού σχεδίου.

Η Ουάσιγκτον εμφανίζεται να πιέζει και τις δύο πλευρές, χωρίς όμως να έχει καταφέρει να επιβάλει μια βιώσιμη λύση. Η σύγκρουση να παραμένει ανοιχτή πληγή στην καρδιά της Ευρώπης.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι (αριστερά) με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ (δεξιά) / Πηγή φωτογραφίας: REUTERS / Brian Snyder

Μέση Ανατολή: Εκεχειρία χωρίς ειρήνη

Στη Μέση Ανατολή, η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Τραμπ τον Οκτώβριο του 2025, έφερε χαμόγελα και ο «ειρηνοποιός» Τραμπ αύξησε το γόητρό του. Εξασφάλισε μια ειρηνευτική συμφωνία που αποσκοπούσε στον τερματισμό του διετούς πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και την παράδοση των Ισραηλινών ομήρων από τη δεύτερη. Οι εικόνες ταξίδεψαν σε όλον τον κόσμο.

Σε μια ανάρτηση στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social, ο Τραμπ μοιράστηκε ότι και οι δύο πλευρές αποδέχθηκαν τη συμφωνία που πρότεινε η κυβέρνησή του, αποτελώντας τη μεγαλύτερη πρόοδο εδώ και μήνες στον καταστροφικό πόλεμο στη Γάζα. 

«Είμαι πολύ υπερήφανος που ανακοινώνω ότι το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν και οι δύο την πρώτη φάση του ειρηνευτικού μας σχεδίου», έγραψε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η συμφωνία, την οποία χαρακτήρισε «ιστορική», θα διασφαλίσει τη «δίκαιη μεταχείριση» όλων των εμπλεκόμενων μερών. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι η συμφωνία διευκολύνθηκε μέσω των περιφερειακών συμμάχων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

«Όλα τα μέρη θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης! Αυτή είναι μια ΜΕΓΑΛΗ ημέρα για τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, το Ισραήλ, όλα τα γύρω έθνη και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και ευχαριστούμε τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, οι οποίοι εργάστηκαν μαζί μας για να συμβεί αυτό το ιστορικό και πρωτοφανές γεγονός. ΕΥΛΟΓΗΜΈΝΟΙ ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΊ!»

Ισραηλινοί όμηροι απελευθερώνονται από τη Χαμάς
Ισραηλινοί όμηροι απελευθερώνονται από τη Χαμάς /

Κι όμως δεν έλαβε το πολυπόθητο Νόμπελ Ειρήνης (το οποίο πήγε στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που κι αυτή τού το... χάρισε) και το κράτησε μανιάτικο. Μάλιστα σαν... νήπιο, έστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας ‍Γκαρ ‍Στόρε, στην οποία του εξήγησε πως επειδή η Νορβηγική Επιτροπή δεν του απένειμε το Νομπέλ Ειρήνης τότε και αυτός δεν έχει υποχρέωση να ασχολείται τόσο με την ειρήνη! Και για αυτό θέλει να πάρει τη Γροιλανδία με το έτσι θέλω... 

Ωστόσο η συμφωνία για το τέλος του πολέμου Ισραήλ και Χαμάς αποδείχθηκε εύθραυστη. Από την έναρξη της εκεχειρίας, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιχειρήσεις, χιλιάδες κτίρια στη Γάζα έχουν κατεδαφιστεί, ενώ και οι ισραηλινές απώλειες συνεχίζονται. Τα συνεχιζόμενα επεισόδια βίας αναδεικνύουν τα σοβαρά εμπόδια που δυσκολεύουν τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ, στην οποία περιλαμβάνεται το «Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα» (που για να "μπεις" πρέπει να πληρώσεις και στόχος -του Τραμπ- είναι να γίνει ο νέος ΟΗΕ) και το οποίο θα εποπτεύει τη διακυβέρνηση και την επόμενη ημέρα στην περιοχή.

Ο Τραμπ θα έχει την εξουσία να διώξει ένα μέλος, όλες οι αποφάσεις του Συμβουλίου θα τελούν υπό την έγκρισή του, ενώ θα ορίζει πότε και πού θα συνεδριάζει. Οι επικριτές του σχεδίου ανησυχούν ότι ο Τραμπ προσπαθεί να συστήσει μια εναλλακτική, ή ανταγωνιστική, εκδοχή του ΟΗΕ, τον οποίο επικρίνει εδώ και χρόνια.

Και μόλις χθες (19.01.2026) ήρθε ένα ακόμα χτύπημα για τους Ευρωπαίους, αφού κάλεσε τον Πούτιν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, με το Κρεμλίνο να απαντά ότι ο Ρώσος πρόεδρος «το σκέφτεται».

Την ίδια στιγμή, η βία στη Δυτική Όχθη συνεχίζεται, η εκεχειρία Ισραήλ - Χεζμπολάχ παραμένει ασταθής και το Ιράν βρίσκεται σε αναβρασμό.

Η Κορίνα Ματσάδο έδωσε το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ / ABACA / Abaca Press / Profimedia

Οι δασμοί, το νέο «όπλο» Τραμπ

Στις 2 Απριλίου 2025, την «Ημέρα Απελευθέρωσης» όπως την ονόμασε ο Τραμπ, βγήκε στον κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, με μια αφίσα στερεωμένη σε ένα καβαλέτο, στην οποία βρισκόταν μια λίστα χωρών με τους τιμωρητικούς δασμούς που αντιστοιχούσε στην καθεμία.

Τα αναγραμμένα ποσοστά φανέρωναν τι θα έπρεπε να υποστούν εκείνες και πόσα να πληρώσουν για τα προϊόντα που εξάγουν στις ΗΠΑ. Άγνωστο πού στηρίχτηκαν τα μαθηματικά του Τραμπ. Για παράδειγμα, έβαλε δασμούς 10% ακόμα και στα νησιά Χερντ και ΜακΝτόναλντ, τα οποία κατοικούνται αποκλειστικά από πιγκουίνους και φώκιες. Μόνο. Και τα συμπαθή ζώα δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν καμία εξαγωγή!

Οι σαρωτικοί δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσαν σοκ στις παγκόσμιες αγορές. Ανησύχησαν οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ και αναστατώθηκε η τιμολόγηση των προϊόντων λόγω της προβλεπόμενης ανόδου του κόστους. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τραμπ θα ανακοίνωνε μια 90ήμερη καθυστέρηση στην εφαρμογή των δασμών μέχρι να καταλαγιάσει η θύελλα που ο ίδιος προκάλεσε.

Παρακολούθησε αμήχανος την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να βάζει λουκέτο επί 35 ημέρες.

Το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία της χώρας, λόγω της αδυναμίας των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών της Γερουσίας να καταλήξουν σε συμφωνία για την παράταση του προϋπολογισμού. Η τελευταία φορά που η κυβέρνηση είχε βάλει «λουκέτο» ήταν το 2018, πάλι επί Τραμπ.

Ντόναλντ Τραμπ δασμοί
Ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει την λίστα με τις χώρες που

Ιράν: Απειλές, πλήγματα και κοινωνική έκρηξη

Το Ιράν βίωσε τις τελευταίες εβδομάδες ιστορικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, αποτέλεσμα της ραγδαίας πτώσης του βιοτικού επιπέδου. Ο Τραμπ απείλησε επανειλημμένα με παρέμβαση για να σταματήσει την καταστολή, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε άμεση κλιμάκωση. «Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά. Ποτέ. Και το ξέρουν», δήλωσε επανειλημμένα. «Έχουν επιλογή: συμφωνία ή καταστροφή».

Οι αεροπορικές επιδρομές σε ιρανικές εγκαταστάσεις και οι διαρκείς απειλές για νέα πλήγματα κατέστησαν σαφές ότι, για τον Τραμπ, η ειρήνη περνά μέσα από τον φόβο.

Μπαίνοντας στο 2026, ο Τραμπ αυτοχαρακτηρίστηκε ξανά «πρόεδρος της ειρήνης». «Θα είμαι ο πρόεδρος της ειρήνης. Αλλά αν χρειαστεί, κανείς δεν θα πολεμήσει πιο σκληρά από εμάς» είπε.

Λίγες ημέρες αργότερα στις 3 Ιανουαρίου 2026 , διέταξε στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα με στόχο τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο - μια κίνηση που επιβεβαίωσε ότι, στη λογική του, η ειρήνη επιβάλλεται με ισχύ. Φρόντισε, φυσικά, η εισβολή και η απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας και της συζύγου του να μετατραπεί σε σόου: φωτογραφίες μέσα από το αεροπλανοφόρο που τους μετέφερε, εικόνες με χειροπέδες και κλειστά μάτια, κινηματογραφικές μεταφορές στο δικαστήριο με ελικόπτερα και μαύρα τζιπ στους άδειους δρόμους της Νέας Υόρκης ένα ξημέρωμα... 

Η Γροιλανδία και η μεγάλη κρίση της Δύσης 

Στην εκφώνηση της πρώτης ομιλίας του προς το Κογκρέσο για την «κατάσταση της Ένωσης» προέτρεψε τη Γροιλανδία να ενταχθεί οικειοθελώς στις ΗΠΑ. Η αυτόνομη και αυτοδιοικούμενη χώρα αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας εδώ και 600 χρόνια. Προς απογοήτευσή του, οι ψαράδες της Γροιλανδίας απέρριψαν τις επεκτατικές βλέψεις του Τραμπ.

Λίγο πριν από τον αγώνα του Super Bowl στη Νέα Ορλεάνη, τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Τραμπ είπε ότι θέλει ο Καναδάς να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ. «Σοβαρά το εννοώ» έσπευσε να διευκρινίσει.

«Πιστεύω ότι ο Καναδάς θα τα πήγαινε πολύ καλύτερα ως 51η πολιτεία επειδή χάνουμε 200 δισ. δολάρια ετησίως με τον Καναδά. Και δεν θα αφήσω να συμβαίνει αυτό. Γιατί πληρώνουμε 200 δισ. δολάρια το χρόνο, ουσιαστικά μια επιδότηση στον Καναδά;», διερωτήθηκε ο Τραμπ.

Η υπόθεση της Γροιλανδίας - η εμμονή του Τραμπ - είναι διαφορετική και αποτελεί δοκιμασία γεωπολιτικής ενηλικίωσης για την Ε.Ε.

Δανοί στρατιώτες στη Γροιλανδία
Δανοί στρατιώτες στη Γροιλανδία / Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / via REUTERS

Η τελευταία απειλή του Αμερικανού προέδρου για επιβολή τιμωρητικών δασμών σε ευρωπαϊκά κράτη - μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Φινλανδία - έχει προκαλέσει σοκ και έντονη ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η κλιμάκωση φαίνεται να συνδέεται με τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας και την πρόσφατη στρατιωτική δραστηριότητα ευρωπαϊκών χωρών στην Αρκτική. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Λευκός Οίκος ενδέχεται να παρερμήνευσε κοινή νατοϊκή άσκηση αναγνώρισης ως κίνηση εχθρική προς τις ΗΠΑ, ενώ στην πραγματικότητα στόχευε στην ενίσχυση της αποτροπής έναντι της Ρωσίας και της Κίνας.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται πλέον να ζυγίσουν δύσκολες επιλογές: από τη μία, την ανάγκη αποκλιμάκωσης και διατήρησης των διατλαντικών σχέσεων, από την άλλη, την υπεράσπιση της κυριαρχίας της Δανίας στη Γροιλανδία και της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Στο τραπέζι βρίσκονται σενάρια αντίμετρων, αλλά και προσπάθειες πολιτικής διαμεσολάβησης μέσω του ΝΑΤΟ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει εδώ και τρία χρόνια ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε για τις μεγάλες γεωοικονομικές συγκρούσεις του 21ου αιώνα. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ.

Σήμερα, όμως, το λεγόμενο anti-coercion instrument – «εμπορικό μπαζούκα» των Βρυξελλών – περνά από τη θεωρία στην πράξη, καθώς οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ φέρνουν την Ευρώπη μπροστά σε μια ιστορική απόφαση.

Σε αυτό το πλαίσιο, συγκαλείται έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Πέμπτη 22.01.2026, με αντικείμενο τόσο την κρίση γύρω από τη Γροιλανδία όσο και τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Το βέβαιο είναι ότι η υπόθεση της Γροιλανδίας έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από μια γεωστρατηγική διαφωνία. Δοκιμάζει τη συνοχή της Δύσης, τον ρόλο του ΝΑΤΟ και τα όρια της αμερικανικής ισχύος

Έναν χρόνο μετά την ορκωμοσία του, ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει να αισθάνεται πανίσχυρος. Οι αγορές τρέμουν, οι σύμμαχοι ανησυχούν, οι θεσμοί δοκιμάζονται.

