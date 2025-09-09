Κόσμος

Η αντίδραση της βασίλισσας Ελισάβετ όταν έμαθε ότι πεθαίνει: «Α, τι κρίμα» – Τι ζήτησε από τους γιατρούς της

Αν και αντέδρασε ψύχραιμα λέγεται ότι η Ελισάβετ αιφνιδιάστηκε από το γεγονός ότι το τέλος της ζωής της ήταν τόσο κοντά
Βασίλισσα Ελισάβετ
Με μελανιασμένα χέρια η βασίλισσα Ελισάβετ σε μία από τις τελευταίες φωτογραφίες της / Φωτογραφία αρχείου Reuters

Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ. Η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας, πέθανε σε ηλικία 96 ετών στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, στο Κάστρο Μπαλμόραλ, μετά από 70 χρόνια βασιλείας.

Η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν γνωστή σε όλη τη διάρκεια της βασιλείας της για τη «σιδερένια ψυχραιμία» της και την ικανότητά της να συνεχίζει τα καθήκοντά της ακόμη και σε δύσκολες προσωπικές στιγμές.

Τρία χρόνια μετά τον θάνατό της, αποκαλύπτεται ότι ακόμη και στις τελευταίες στιγμές της ζωής της δεν άλλαξε στάση.

Η εικόνα της βασίλισσας Ελισάβετ με  μπαστούνι και μελανιές στα χέρια, όταν διόρισε στις (06.09.2022) τη Λιζ Τρας ως τη νέα πρωθυπουργό της Βρετανίας είχε προκαλέσει ανησυχία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της Mirror, όταν οι γιατροί της την ενημέρωσαν πως έπασχε από πολλαπλό μυέλωμα  – μια μορφή καρκίνου του μυελού των οστών – και ότι ο χρόνος της ήταν περιορισμένος, εκείνη αντέδρασε με τη χαρακτηριστική της ψυχραιμία.

Η διάγνωση φέρεται να ήρθε μόλις λίγες εβδομάδες μετά τον χαμό του συζύγου της επί 73 χρόνια, πρίγκιπα Φιλίππου, το 2021. Παρά την τεράστια αυτή απώλεια, η Ελισάβετ έδειξε απίστευτο θάρρος και, όπως λέγεται, είχε μία παράκληση για τους γιατρούς της. 

Ο Πολ Μπάρελ, που υπηρέτησε ως μπάτλερ των Γουίνδσορ, αποκάλυψε ότι οι γιατροί της βασίλισσας τής είχαν πει αρχικά πως δύσκολα θα ζούσε μετά τα Χριστούγεννα του 2021. Η μονάρχης, τότε 95 ετών, λέγεται ότι αντέδρασε με τρεις λέξεις: «Α, τι κρίμα». Αν και αντέδρασε ψύχραιμα λέγεται ότι αιφνιδιάστηκε από το γεγονός ότι το τέλος της ζωής της ήταν τόσο κοντά.

Σύμφωνα με τον Μπάρελ, η βασίλισσα συμπλήρωσε: «Είναι κρίμα, γιατί του χρόνου είναι το Πλατινένιο Ιωβηλαίο μου και θα ήθελα πολύ να το δω». Έπειτα, απευθύνθηκε στους γιατρούς της: «Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή γι’ αυτό;»

Για να το καταφέρει, υποβλήθηκε σε μεταγγίσεις αίματος και ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των γιατρών της, εγκαταλείποντας τα αγαπημένα της ποτά και αντικαθιστώντας τα με χυμό μήλου και χυμό ντομάτας. Έτσι μπόρεσε να ζήσει αυτό που ήθελε τόσο πολύ.

Ακόμα αποκαλύπτεται ότι η Ελισάβετ είχε ζητήσει από όσους γνώριζαν την κατάσταση της υγείας της να τηρήσουν απόλυτη εχεμύθεια.

Έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2022, σε ηλικία 96 ετών, λίγους μήνες μετά τις προβλέψεις των γιατρών.

