Η αντίδραση Τραμπ στη δήλωση της Μελάνια για τον Επστάιν: «Αιφνιδιάστηκα, δεν είχα ιδέα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αιφνιδιάστηκε από την απρόσμενη ομιλία της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο, με την οποία η Πρώτη Κυρία καταδίκασε τις «συκοφαντίες» που τη συνδέουν με τον Τζέφρι Επστάιν και ότι «δεν γνώριζε τίποτα» για τη δήλωση της συζύγου του πριν εμφανιστεί στην κάμερα.

Με έντονο ύφος και εμφανή εκνευρισμό, η Μελάνια Τραμπ τοποθετήθηκε δημόσια από τον Λευκό Οίκο βάζοντας τέλος, όπως είπε, στα σενάρια που την εμπλέκουν με τον Τζέφρι Επστάιν και τον στενό του κύκλο, χαρακτηρίζοντας όλα όσα ακούγονται ψευδή και παραπλανητικά.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων πως δεν είχε ποτέ οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τον διαβόητο χρηματιστή ή με τη συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ. Όπως υποστήριξε, η γνωριμία της μαζί του περιορίστηκε αποκλειστικά σε μία κοινωνική συνάντηση το 2000, στην οποία βρισκόταν και ο σύζυγός της, Ντόναλντ Τραμπ.

President Trump says he knew nothing about his wife Melania’s surprise statement distancing herself from Jeffrey Epstein, in a statement to MS Now.@marthakelner reports.@SkyYaldaHakim | https://t.co/A2Ot3qlNg1 pic.twitter.com/dVq4eZ6IHu — Sky News (@SkyNews) April 9, 2026

«Δεν είμαι θύμα του Επστάιν», δήλωσε η Μελάνια από την Cross Hall του Λευκού Οίκου. «Ο Επστάιν δεν με σύστησε στον Ντόναλντ Τραμπ. Γνώρισα τον σύζυγό μου τυχαία σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη το 1998».

Η Μελάνια υποστήριξε ότι «ποτέ δεν ήταν φίλη με τον Επστάιν» και αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τη Γκισλέιν Μάξγουελ, μετά την εμφάνιση ηλεκτρονικού μηνύματος στα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η Πρώτη Κυρία, τότε μοντέλο, εξήγησε ότι η ίδια και ο Τραμπ συναντούσαν τον Επστάιν μόνο στο κοινωνικό περιβάλλον της Νέας Υόρκης και του Παλμ Μπιτς κάτι που χαρακτήρισε ως «σύνηθες».

Ο σύμβουλος της Mελάνια, δήλωσε στη Daily Mail: «Η Πρώτη Κυρία μίλησε τώρα γιατί τα ψέματα πρέπει να σταματήσουν». Πρόσθεσε πως «είναι καιρός το κοινό και τα μέσα να εστιάσουν στα επιτεύγματά της και στη δέσμευσή της στη χώρα».

«Τα ψέματα που με συνδέουν με τον Επστάιν πρέπει να τελειώσουν σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι ουδέποτε υπήρξε κάτι περισσότερο από μια απλή γνωριμία.

Melania Trump:



I am not Epstein’s victim. Epstein did not introduce me to Donald Trump.



I met my husband by chance… pic.twitter.com/vkx4tjvgah — Clash Report (@clashreport) April 9, 2026

«Δεν είμαι μάρτυρας ούτε κατονομάζομαι σε οποιαδήποτε υπόθεση που σχετίζεται με τα εγκλήματα του Επστάιν. Το όνομά μου δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε δικαστικά έγγραφα, καταθέσεις, δηλώσεις θυμάτων ή συνεντεύξεις του FBI που αφορούν την υπόθεση Επστάιν.

Παράλληλα, διέψευσε και τις φήμες που υποστήριζαν ότι ο Έπσταϊν ήταν εκείνος που τη γνώρισε στον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως και αυτός ο ισχυρισμός είναι εντελώς ψευδής.

Ακόμη κάλεσε το Κογκρέσο να δώσει δημόσιο βήμα στα πραγματικά θύματα της υπόθεσης ώστε να ακουστούν οι μαρτυρίες τους.

«Δεν είχα ποτέ καμία γνώση για την κακοποίηση των θυμάτων του Επστάιν. Δεν είχα καμία εμπλοκή σε οποιαδήποτε μορφή. Δεν συμμετείχα ποτέ, δεν βρέθηκα ποτέ στο αεροπλάνο του Έπσταϊν και δεν επισκέφθηκα ποτέ το ιδιωτικό του νησί», πρόσθεσε ακόμη.