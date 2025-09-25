Η Δανία εξοπλίζεται με νέα μέσα «εντοπισμού και εξουδετέρωσης drones» για την αντιμετώπιση της «συστηματικής απειλής»

Η Δανία έχει έρθει αντιμέτωπη τις τελευταίες μέρες με την απειλή drones τα οποία εντοπίστηκαν πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης πριν λίγες μέρες αλλά και πάνω από άλλα αεροδρόμια της χώρας τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/09/2025), με αποτέλεσμα να διακόψουν την λειτουργία τους. Η κυβέρνηση φαίνεται να είναι έτοιμη να αναλάβει δράση και δεν θα υποκύψει σε καμία απειλή.

Έπειτα και από τις τελευταίες πτήσεις drones, άγνωστης προέλευσης πάνω από πολλά αεροδρόμια, η κυβέρνηση της Δανίας σκοπεύει να αποκτήσει νέα μέσα «εντοπισμού και εξουδετέρωσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones)», όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης Πέτερ Χούμελγκαρντ, καθώς μάλιστα η σκανδιναβική χώρα, μέλος του ΝΑΤΟ, αναμένεται να φιλοξενήσει την ερχόμενη εβδομάδα τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία σύνοδο κορυφής στην Κοπεγχάγη.

«Ο σκοπός τέτοιων υβριδικών επιθέσεων είναι να σπείρουν τον φόβο, να προκαλέσουν διαίρεση και να μας τρομάξουν», πρόσθεσε ο υπουργός, την ώρα που οι αρχές υπογραμμίζουν την απουσία «απευθείας στρατιωτικής απειλής» εναντίον της Δανίας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της χώρας Τρολς Λουντ Πούλσεν εκτίμησε πως η πτήση drones πάνω από αεροδρόμια της Δανίας στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας είναι έργο ενός «επαγγελματία παίκτη» και συνιστά «συστηματική απειλή».

Ο Δανός υπουργός Άμυνας δεν ήταν ωστόσο σε θέση να πει από πού προήλθαν οι υπερπτήσεις τις οποίες χαρακτήρισε «υβριδική απειλή». Η πιθανότητα να έρχονται τα drones από την Ρωσία ακόμα εξετάζεται.

Τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, τα πρώτα drones εμφανίστηκαν και πέταξαν πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης και το αεροδρόμιο του Όσλο στη γειτονική Νορβηγία, μπλοκάροντας την εναέρια κυκλοφορία για αρκετές ώρες, ενώ τα ξημερώματα της Πέμπτης εντοπίστηκαν drones πάνω από το αεροδρόμιο Άαλμποργκ, και κοντά σε αεροδρόμια στις πόλεις Έσμπιεργκ, Σόντερμποργκ και στην αεροπορική βάση του Σκρίντστρουπ.

Συνεχίζουν οι έρευνες για την «σοβαρή επίθεση»

Έρευνα έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Δανίας και τον στρατό με σκοπό να «διευκρινιστούν οι συνθήκες» των πτήσεων αυτών, ενημέρωσε η αστυνομία.

Μετά την υπέρπτηση πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν είχε καταγγείλει «την πιο σοβαρή επίθεση εναντίον μιας κρίσιμης σημασίας υποδομής» στη χώρα, λέγοντας πως «δεν αποκλείει» το ενδεχόμενο να προερχόταν από τη Ρωσία.

«Αυτό εγγράφεται στην ανάπτυξη που μπορέσαμε να παρατηρήσουμε πρόσφατα με άλλες επιθέσεις drones, παραβιάσεις του εναέριου χώρου και κυβερνοεπιθέσεις κατά ευρωπαϊκών αεροδρομίων», είπε.

Αναφερόταν στις πρόσφατες διεισδύσεις drones στην Πολωνία και στη Ρουμανία και στη διείσδυση ρωσικών καταδιωκτικών αεροσκαφών στον εσθονικό εναέριο χώρο στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Οι κυβερνήσεις αυτών των τριών χωρών μελών του ΝΑΤΟ είχαν ενοχοποιήσει τη Ρωσία, που αρνήθηκε κάθε ευθύνη, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ να κάνει λόγο για «αβάσιμες κατηγορίες».

Εντωμεταξύ τα συμβάντα αυτά γίνονται μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση από τη Δανία της απόκτησης, για πρώτη φορά, όπλων ακριβείας μεγάλης εμβέλειας ώστε να μπορούν να πλήττουν μακρινούς στόχους, εκτιμώντας πως η Ρωσία αντιπροσωπεύει απειλή «επί χρόνια».

Παράλληλα το περασμένο Σαββατοκύριακο, άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, κυρίως στις Βρυξέλλες, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο και στο Δουβλίνο, είχαν προβλήματα στη λειτουργία τους λόγω κυβερνοεπίθεσης η προέλευση της οποίας δεν έχει ανακοινωθεί.