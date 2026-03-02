Κόσμος

Η easyJet ακυρώνει όλες τις πτήσεις τη από την Βρετανία προς την Κύπρο μέχρι και τις 5/3

Οι ακυρώσεις αφορούν δρομολόγια από βρετανικά αεροδρόμια με προορισμό τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου
Στην ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πτήσεών της από τη Βρετανία προς την Κύπρο έως και την Πέμπτη (5/3/2026) ανακοίνωσε η easyJet, επικαλούμενη επιχειρησιακούς λόγους.

Σύμφωνα με ενημέρωση της easyJet, οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις ακυρωμένες πτήσεις από Βρετανία σε Κύπρο, έχουν ήδη ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων, ενώ τους παρέχεται η δυνατότητα είτε επανακράτησης σε επόμενη διαθέσιμη πτήση είτε πλήρους επιστροφής χρημάτων.

Οι ακυρώσεις αφορούν δρομολόγια από βρετανικά αεροδρόμια με προορισμό τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα επανεξετάσει το πρόγραμμα των πτήσεών της τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, συνιστά στους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους μέσω της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής της πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται εφόσον υπάρξει νεότερη ανακοίνωση από την εταιρεία.

