Η ΕΕ μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι: Η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι η πρώτη γραμμή άμυνας για την Ευρώπη

Η ασφάλεια της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή της πορεία, αλλά και η χρηματοδότηση του Κιέβου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, του Αντόνιο Κόστα και του Μαρκ Ρούτε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες χθες (08.12.2025) το βράδυ.

Με κοινή ανάρτησή τους στο Χ (πρώην Twitter), η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επιβεβαιώνουν το καλό κλίμα της συζήτησής τους με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρουσία και του ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε στις Βρυξέλλες.

As peace talks are ongoing, the EU remains ironclad in its support for Ukraine.



Our financing proposals are on the table.



The goal is a strong Ukraine, on the battlefield and at the negotiating table.



We reaffirmed to President @ZelenskyyUA that the EU remains steadfast and… pic.twitter.com/Ol0vxyGvXX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 8, 2025

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται, η ΕΕ παραμένει αμετάκλητη στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία. Οι προτάσεις μας για χρηματοδότηση βρίσκονται επί τάπητος. Ο στόχος είναι μία ισχυρή Ουκρανία, τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επαναβεβαιώσαμε στον Πρόεδρο Ζελένσκι ότι η ΕΕ παραμένει σταθερή και προσηλωμένη στις αρχές της. Η ασφάλεια της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα, ως πρώτη γραμμή άμυνας για την Ένωσή μας. Αυτές οι προτεραιότητες ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεών μας με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να συμβάλλει σε όλες τις προσπάθειες για μία δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία».