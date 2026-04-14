Η Ελλάδα και ακόμη 16 χώρες καλούν Ισραήλ και Λίβανο να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία των ειρηνευτικών συνομιλιών

Καλούν Ισραήλ και Λίβανο να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για ειρήνη, με φόντο τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ουάσινγκτον και την ένταση στην περιοχή
Δεκαεπτά χώρες, ανάμεσά τους η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα και η Κύπρος, καλούν το Ισραήλ και τον Λίβανο να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για ειρήνη και να προχωρήσουν σε διάλογο μετά από μια περίοδο έντασης.

Σήμερα Τρίτη, 14.04.2026, μάλιστα πραγματοποιούνται στην Ουάσιγκτον απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με τη στήριξη των ΗΠΑ, κάτι που θεωρείται σημαντικό βήμα, καθώς είναι οι πρώτες τέτοιες επαφές μετά από πολλά χρόνια.

Οι χώρες που υπέγραψαν το κοινό ανακοινωθέν χαιρέτισαν την πρωτοβουλία του προέδρου του Λιβάνου να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, αλλά και τη συμφωνία του Ισραήλ να συμμετάσχει σε αυτές. Τόνισαν ότι είναι μια σημαντική ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί.

Παράλληλα, εξέφρασαν ανησυχία ότι η συνέχιση των συγκρούσεων στον Λίβανο μπορεί να χαλάσει την προσπάθεια για αποκλιμάκωση στην περιοχή.

Στο ίδιο κείμενο καταδικάζουν τόσο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, όσο και τα ισραηλινά χτυπήματα στον Λίβανο στις 8 Απριλίου 2026, που σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές προκάλεσαν πάνω από 350 νεκρούς και περισσότερους από 1.000 τραυματίες.

Το μήνυμα των 17 χωρών είναι ξεκάθαρο: και οι δύο πλευρές πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτή τη στιγμή και να προσπαθήσουν να βρουν μια ειρηνική λύση.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τηλεφωνική επικοινωνία Αραγτσί – Φιντάν για τις τελευταίες εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ
Οι υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και της Τουρκίας συζήτησαν την τελευταία κατάσταση όσον αφορά τη διαδικασία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συναντά τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί
Δύο τουρίστες συνελήφθησαν επειδή ξετύλιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία
Ένας από τους τουρίστες έβγαλε την σημαία που είχε κρύψει μέσα στο σακάκι του και την ξεδίπλωσε, αφού πόζαρε για μια φωτογραφία, έδωσε τη σημαία σε άλλο άτομο το οποίο επίσης πόζαρε για μία γρήγορη λήψη
Τουρκία: Δύο τουρίστες συνελήφθησαν επειδή ξετύλιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία
10
Ντόναλντ Τραμπ: Οι επιθέσεις σε ευρωπαίους ηγέτες – Από τον Μακρόν στη Μελόνι
Οργή του αμερικανού προέδρου μετά τις δηλώσεις της Ιταλίδας πρωθυπουργού για την επίθεση Τραμπ στον Πάπα - «Η Μελόνι αρέσει στον κόσμο; Δεν μπορώ να το πιστέψω», είπε ο Τραμπ στην Corriere della Sera
Τραμπ Μελόνι
