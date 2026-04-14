Η Ελλάδα και ακόμη 16 χώρες καλούν Ισραήλ και Λίβανο να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία των ειρηνευτικών συνομιλιών

Δεκαεπτά χώρες, ανάμεσά τους η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα και η Κύπρος, καλούν το Ισραήλ και τον Λίβανο να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για ειρήνη και να προχωρήσουν σε διάλογο μετά από μια περίοδο έντασης.

Σήμερα Τρίτη, 14.04.2026, μάλιστα πραγματοποιούνται στην Ουάσιγκτον απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με τη στήριξη των ΗΠΑ, κάτι που θεωρείται σημαντικό βήμα, καθώς είναι οι πρώτες τέτοιες επαφές μετά από πολλά χρόνια.

Οι χώρες που υπέγραψαν το κοινό ανακοινωθέν χαιρέτισαν την πρωτοβουλία του προέδρου του Λιβάνου να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, αλλά και τη συμφωνία του Ισραήλ να συμμετάσχει σε αυτές. Τόνισαν ότι είναι μια σημαντική ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί.

Παράλληλα, εξέφρασαν ανησυχία ότι η συνέχιση των συγκρούσεων στον Λίβανο μπορεί να χαλάσει την προσπάθεια για αποκλιμάκωση στην περιοχή.

Στο ίδιο κείμενο καταδικάζουν τόσο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, όσο και τα ισραηλινά χτυπήματα στον Λίβανο στις 8 Απριλίου 2026, που σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές προκάλεσαν πάνω από 350 νεκρούς και περισσότερους από 1.000 τραυματίες.

Το μήνυμα των 17 χωρών είναι ξεκάθαρο: και οι δύο πλευρές πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτή τη στιγμή και να προσπαθήσουν να βρουν μια ειρηνική λύση.