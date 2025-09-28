«Η γυναίκα με τα Ροζ» και η «γυναίκα με το λουλούδι»: Δύο νεκρές αποκτούν όνομα σχεδόν 30 χρόνια μετά

Περισσότερα από 30 χρόνια μετά τον μυστηριώδη θάνατό τους, δύο γυναίκες που βρέθηκαν νεκρές στην Ευρώπη απέκτησαν επιτέλους ταυτότητα. Η μία, γνωστή για δεκαετίες ως «Η γυναίκα με τα ροζ» βρέθηκε νεκρή στην Ισπανία και η άλλη ως «Η γυναίκα με το λουλούδι – τατουάζ» βρέθηκε νεκρή στο Βέλγιο. Και οι δύο είχαν παραμείνει ανώνυμες παρά τις προσπάθειες των αρχών.
Μέσα από διεθνή συνεργασία, ανάλυση DNA και σύγχρονες τεχνικές ταυτοποίησης, η Ιντερπόλ και οι τοπικές αρχές κατάφεραν να φέρουν στο φως τα ονόματα των δύο γυναικών, δίνοντας τέλος σε δεκαετίες αβεβαιότητας και προσφέροντας ένα πρώτο ίχνος δικαιοσύνης για τις οικογένειές τους.
Νεκρή και αγνώστου ταυτότητας στην Ισπανία το 2005
Η σορός της Λιουντμίλα Ζαβάδα, ετών 31, Ρωσίδας υπηκόου, είχε βρεθεί στην Ισπανία το 2005. Τότε κανείς δεν ήξερε το όνομά της. Η σορός της, είπαν ότι ανήκε σε μία αγνώστου ταυτότητας γυναίκα. Μετά από 20 χρόνια η γυναίκα απέκτησε όνομα και η ταυτοποίησή της φέρνει φως σε μια υπόθεση που παρέμενε ανεξιχνίαστη για δύο δεκαετίες.
Αλλά ας δούμε τα πράγματα με τη σειρά…
Στις 3 Ιουλίου 2005, το πτώμα μιας γυναίκας βρέθηκε σε έναν δρόμο κοντά στη Βαρκελώνη. Φορούσε μόνο ροζ: ροζ φλοράλ τοπ, ροζ παντελόνι και ροζ παπούτσι. Η αστυνομία την αποκαλούσε «η γυναίκα με το ροζ» καθώς το χαρακτηριστικό ένδυμά της ξεχώριζε ανάμεσα σε άλλες υποθέσεις.
Οι συνθήκες του θανάτου της θεωρήθηκαν ύποπτες: τα στοιχεία υποδείκνυαν ότι η σορός της είχε μετακινηθεί περίπου 12 ώρες πριν τον εντοπισμό της. Παρά τις αρχικές έρευνες, η ταυτότητά της παρέμενε άγνωστη.
Η υπόθεση εντάχθηκε στην Operation Identify Me, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε η Interpol το 2023 με στόχο την ταυτοποίηση γυναικών που είχαν δολοφονηθεί ή βρεθεί νεκρές υπό ύποπτες ή ανεξήγητες συνθήκες στην Ευρώπη.
Η εκστρατεία βασίζεται σε διεθνή συνεργασία, σύγκριση δακτυλικών αποτυπωμάτων και ανάλυση DNA, συνδυάζοντας τεχνολογία και ανθρωπιστική προσέγγιση.
Νωρίτερα φέτος, οι τουρκικές αρχές εντόπισαν τα δακτυλικά αποτυπώματα της Ζαβάδα σε εθνική βάση δεδομένων, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να συνδέσουν τη σορό με την ταυτότητά της. Η επιβεβαίωση ήρθε με ανάλυση DNA από συγγενή της στη Ρωσία, σφραγίζοντας οριστικά την ταυτοποίησή της.
Η Ιντερπόλ χαρακτήρισε την υπόθεση ως παράδειγμα αποτελεσματικής διεθνούς συνεργασίας και ανθρωπιστικής προσέγγισης.
Η Ζαβάδα είναι το τρίτο άτομο που αναγνωρίζεται μέσω της πρωτοβουλίας. Πρώτη ήταν η Ρίτα Ρόμπερτς, 31 ετών, από την Ουαλία, η οποία δολοφονήθηκε στο Βέλγιο το 1992, και δεύτερη η Αϊνόχα Ιζάγκα Ιμπιέτα Λίμα από την Παραγουάη, που βρέθηκε νεκρή σε πτηνοτροφείο στην Ισπανία. Σήμερα, η Interpol συνεχίζει να προσπαθεί να ταυτοποιήσει 44 γυναίκες που βρέθηκαν νεκρές σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, πολλές από τις οποίες ήταν θύματα δολοφονίας.
Η ιστορία της Ζαβάδα δεν αφορά μόνο την εγκληματολογική πλευρά. Αντικατοπτρίζει την αξία της δικαιοσύνης και της μνήμης για τα θύματα και τις οικογένειές τους. Η ταυτοποίησή της δίνει στους δικούς της ανθρώπους την ευκαιρία να κλείσουν έναν κύκλο πόνου.
Η Interpol τονίζει ότι η αύξηση της μετανάστευσης και η εμπορία ανθρώπων έχουν αυξήσει τον αριθμό εξαφανίσεων ατόμων εκτός των χωρών τους, δυσχεραίνοντας την αναγνώριση σορών. Επιπλέον, οι γυναίκες επηρεάζονται δυσανάλογα από έμφυλη βία, καθιστώντας απαραίτητη τη διεθνή συνεργασία για την προστασία τους και την αναζήτηση δικαιοσύνης.
Η υπόθεση της Λιουντμίλα Ζαβάδα αποδεικνύει ότι η τεχνολογία και η συνεργασία μεταξύ χωρών μπορούν να αποκαλύψουν την αλήθεια ακόμη και μετά από δεκαετίες. Είναι μια υπόθεση που θυμίζει ότι η δικαιοσύνη μπορεί να φτάσει σε θύματα που είχαν ξεχαστεί και να δώσει ελπίδα στις οικογένειες που περίμεναν απαντήσεις για χρόνια.
«Η γυναίκα με το λουλούδι - τατουάζ» – Η σορός της είχε βρεθεί πριν 31 χρόνια
Η Ζαβάδα είναι η τρίτη γυναίκα που αναγνωρίζεται μέσω της πρωτοβουλίας «Identify Me». Πρώτη ήταν η Ρίτα Ρόμπερτς, 31 ετών, από την Ουαλία, η οποία δολοφονήθηκε στο Βέλγιο το 1992. Στην δική της περίπτωση χρειάστηκαν περισσότερα από 30 χρόνια μετά τον θάνατό της για να ταυτοποιηθεί.
Η σορός της είχε εντοπιστεί στον βυθό ποταμού της Αμβέρσας, στο Βέλγιο. Η γυναίκα αναγνωρίστηκε τελικά χάρη σε ένα «τατουάζ με μαύρο λουλούδι στον αριστερό της βραχίονα, με πράσινα φύλλα και το όνομα ‘R’Nick’ γραμμένο από κάτω», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Interpol.
«Μέλος της οικογένειάς της στο Ηνωμένο Βασίλειο αναγνώρισε το τατουάζ στα μέσα ενημέρωσης και ειδοποίησε την Interpol και τις βελγικές αρχές, μέσω της ιστοσελίδας Identify Me», πρόσθεσε η Interpol.
Στην υπόθεση της Ρόμπερτς, οι συγγενείς της την «ταυτοποίησαν επίσημα», διευκρίνισε η Interpol. «Αν και ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αποδεχθούμε τι συνέβη, είμαστε ευγνώμονες που γνωρίζουμε τι συνέβη στη Ρίτα», ανέφερε η οικογένεια σε ανακοίνωση.
Πώς την εντόπισαν
Αρχές Ιουνίου του 1992, μόλις άρχιζε το καλοκαίρι στην Αμβέρσα του Βελγίου και ένας περιπατητής κάνει βόλτα δίπλα στο ποτάμι Groot Schijn. Βλέπει ένα πτώμα που επιπλέει στα νερά. Σε αυτό το σημείο του ποταμού υπάρχει μια μονάδα επεξεργασίας νερού. Το άψυχο σώμα έχει παγιδευτεί σε μια σχάρα, κάτω από το παρκάκι.
Η αστυνομία που σπεύδει διαπιστώνει πως ήταν μια γυναίκα που βρήκε τραγικό θάνατο, έχοντας δεχτεί πολλές μαχαιριές. Το σώμα της βρισκόταν αρκετές μέρες στα νερά.
Την επόμενη μέρα, μία τοπική εφημερίδα, έχει ένα σύντομο ρεπορτάζ, που αναφέρεται στον εντοπισμό της νεκρής. Γράφει πως δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο που να οδηγεί στην ταυτοποίησή της.
Οι αστυνομικοί την περιγράφουν σαν μια γυναίκα ηλικίας περίπου 30-45 χρόνων, ύψους 1,70, με μαύρα μακριά μαλλιά, που φτάνουν μέχρι τους ώμους.
Φορούσε σκούρα μπλε φόρμα Adidas, ένα μπλουζάκι με την λέξη «Splinter» και αθλητικά παπούτσια DAG. Είχε πιάσει τα μαλλιά της με μια μικρή ροζ κορδέλα. Αυτά και τίποτα περισσότερο.
Το μόνο ιδιαίτερο ήταν ένα τατουάζ στο αριστερό χέρι: ένα τατουάζ με μαύρο λουλούδι και πράσινα φύλλα, κάτω από το οποίο είχε γραφτεί στο δέρμα η λέξη «R Nick».
Και πάλι κανείς δεν την αναγνωρίζει, κανείς δεν την αναζητά, ο δολοφόνος δεν εντοπίζεται και η ταυτότητα του θύματος παραμένει άγνωστη.
Περνούν 31 χρόνια μετά τον εντοπισμό της νεκρής γυναίκας με το τατουάζ για να αποκαλυφθεί η ταυτότητά της: είναι η Ρίτα Ρόμπερτς, 31 χρόνων, από το Κάρντιφ, που βρέθηκε νεκρή 380 μίλια μακριά από το σπίτι της οικογένειάς της.
Μετά την αποκάλυψη της ταυτότητας της γυναίκας με το τατουάζ η Daily Mail μίλησε με συγγενείς της κοπέλας. Αποδείχτηκε ότι η Ρίτα δεν ήταν άγνωστη στις αστυνομικές αρχές, στην πραγματικότητα ήταν καταζητούμενη όταν δολοφονήθηκε. Η Ρίτα Ρόμπερτς ήταν φυγάς στην Αμβέρσα, καταφεύγοντας στην ηπειρωτική Ευρώπη επειδή καταζητείτο για εμπλοκή σε εμπρησμό, για πορνεία, κλοπές και εκβιασμούς.
Στο Κάρντιφ η οικογένειά της αναζητούσε αγωνιωδώς τα ίχνη της, που είχαν χαθεί ξαφνικά.
Οι δικοί της μάλιστα φοβόντουσαν πως ήταν μεταξύ των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας του 1992, όταν ένα ολλανδικό Boeing 747 έπεσε σε ένα μπλοκ διαμερισμάτων στο Άμστερνταμ, σκοτώνοντας 43 ανθρώπους.
Οι αστυνομικές αρχές του Βελγίου, της Ολλανδίας και της Γερμανίας, συνεργάστηκαν με την Interpol, στο πλαίσιο της επιχείρησης με τον κωδικό «Operation Identify Me».
Ήταν η πρώτη φορά που η Interpol έδωσε στη δημοσιότητα λίστα για τα 22 άγνωστα θύματα, δημοσιοποιώντας στοιχεία από τις αποκαλούμενες «μαύρες σημειώσεις», που μέχρι τότε κυκλοφορούσαν μόνο εσωτερικά στο δίκτυο της αστυνομίας.
Η επιχείρηση απέδωσε αμέσως καρπούς: στην κομητεία Ντάρχαμ της Βρετανίας, η 61χρονη αδελφή της Ρίτα, η Ντόνα, είδε τη δημόσια έκκληση της Interpol για συνεργασία, διάβασε προσεκτικά τα στοιχεία και αμέσως αναγνώρισε την περιγραφή του τατουάζ που είχε στο χέρι η εξαφανισμένη αδελφή της.
Συγγενείς της Ρίτα ταξίδεψαν στο Βέλγιο, συνεργάστηκαν με την αστυνομία και ζήτησαν από τις δικαστικές αρχές της Αμβέρσας να δώσουν επιτέλους όνομα στη γυναίκα με το τατουάζ.