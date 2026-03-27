Η Ισπανία λέει «κάν’ το όπως η Ελλάδα» για το νέο πλαίσιο απαγόρευσης πώλησης ηλεκτρονικών τσιγάρων σε ανήλικους

Πρότυπο για την ΕΕ η Ελλάδα για τους ελέγχους σε σημεία πώλησης καπνικών προϊόντων και ηλεκτρονικών τσιγάρων
Τα πρότυπα της Ελλάδας σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την απαγόρευση της πώλησης κανονικών τσιγάρων αλλά και ηλεκτρονικών τσιγάρων σε ανηλίκους, ζητά η Ένωση Προωθητών και Επιχειρηματιών του Ηλεκτρονικού Τσιγάρου (UPEV) από την κυβέρνηση της Ισπανίας.

Η UPEV ζητά από την Ισπανία ένα νέο προστατευτικό μοντέλο, παρόμοιο με αυτό της Ελλάδας, καθώς όπως καταγγέλλει, οποιοσδήποτε Ισπανός μπορεί να προμηθευτεί ηλεκτρονικό τσιγάρο χωρίς κανέναν έλεγχο είτε έχει ενηλικιωθεί είτε παραμένει ανήλικος.

Η οργάνωση επιμένει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο των σημείων πώλησης.

Τι αναφέρουν ισπανικά μέσα για την Ελλάδα

Ισπανικά μέσα μεταδίδουν πως η Ελλάδα είναι πρότυπο για την Ευρώπη σχετικά με τη νέα εφαρμογή του συστήματος ελέγχου της αγοράς για τα καπνικά προϊόντα σε ανήλικους.

«Το μοντέλο αυτό συνδυάζει την υποχρεωτική καταχώριση όλων των καταστημάτων που πωλούν προϊόντα ατμίσματος, καπνού ή αλκοόλ, με προηγμένα ψηφιακά εργαλεία επαλήθευσης της ηλικίας», αναφέρουν συγκεκριμένα.

«Στα φυσικά καταστήματα, οι πωλητές χρησιμοποιούν εφαρμογές συνδεδεμένες με δημόσιες βάσεις δεδομένων που επαληθεύουν σε πραγματικό χρόνο εάν ο καταναλωτής είναι ανήλικος η όχι. Στην περίπτωση που είναι κάτω των 18 ετών, η πώληση μπλοκάρεται αυτόματα», προσθέτουν διαφημίζοντας μια καμπάνια του τύπου «κάντο σαν την Ελλάδα»

Η UPEV προειδοποιεί ότι στην Ισπανία η πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων συνεχίζει χωρίς ουσιαστικό έλεγχο.

Από καταστήματα με γλυκά μέχρι παζάρια, σούπερ μάρκετ ή λαϊκές αγορές, οι ανήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα χωρίς να υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος της ηλικίας τους.

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ιδιαίτερα από το 2023, με την εξάπλωση των συσκευών μίας χρήσης, οι οποίες έχουν πολλαπλασιάσει τα σημεία πώλησης και έχουν διευκολύνει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση σε αυτές.

Για την UPEV, το ελληνικό μοντέλο αποδεικνύει ότι είναι δυνατό να δράσουμε αποτελεσματικά, εφόσον δοθεί προτεραιότητα στον έλεγχο των σημείων πώλησης με την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων.

Όχι οθόνες πριν τα 2 έτη – Συστάσεις από την κυβέρνηση της Βρετανίας για τον χρόνο που περνάνε μικρά παιδιά μπροστά τους
Πρόσφατα ξεκίνησε μια διαβούλευση σχετικά με το εάν η χώρα θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Αυστραλίας, η οποία απαγόρευσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών
