Η κακοκαιρία χτυπά την Ιταλία: Τεράστια κύματα «κατάπιαν» και παρέσυραν αυτοκίνητο στην Σκύλλα – Δείτε βίντεο

Οι οδηγοί κατάφεραν να κάνουν αναστροφή και να απομακρυνθούν με ασφάλεια
Αυτοκίνητα
Χρύσα Πανούση

Τεράστιες ζημιές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Ιταλία, με την πόλη Σκύλλα να πλήττεται περισσότερο από τις πλημμύρες, τις βροχές και τις καταιγίδες.

Η κακοκαιρία που «χτύπησε» τις προηγούμενες ημέρες διάφορες πόλεις της Ιταλίας, ανάγκασε τις αρχές να κλείσουν τους δρόμους και να απαγορεύσουν την κυκλοφορία σε αρκετές περιοχές. Κλιμάκια των δήμων «επιστρατεύτηκαν» για να καθαρίσουν τις γειτονιές από μπάζα, άμμο και άλλα φερτά υλικά αλλά και να αποκαταστήσουν τις εκτεταμένες φθορές που προκλήθηκαν στους δρόμους.

Βίντεο από την ακτή της Καλαβρίας δείχνει την θάλασσα να βγαίνει στην στεριά και να «καταπίνει» αυτοκίνητο που ήταν εν κινήσει.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, 2 αυτοκίνητα προσπαθούν να διασχίσουν την σήραγγα που συνδέει τη Σκύλλα και την Τσιαναλέα όταν ένα τεράστιο κύμα σηκώνεται και πέφτει με δύναμη πάνω στο πρώτο όχημα το οποίο για λίγο παρασέρνεται.

Και οι 2 οδηγοί φαίνονται να κάνουν όπισθεν, ενώ ο δρόμος έχει γεμίσει με θαλασσινό νερό.

Οι οδηγοί ωστόσο κατάφεραν λίγο μετά να κάνουν αναστροφή και να απομακρυνθούν με ασφάλεια από το σημείο.

