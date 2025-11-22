Η «κατάρα» των Κένεντι: Άλλη μία τραγωδία στην οικογένεια, η 35χρονη εγγονή του JFK βρίσκεται σε τελικό στάδιο οξείας λευχαιμίας

Η κατάρα των Κένεντι, φαίνεται ότι δεν σταματά. Για πολλά χρόνια, δολοφονίες, δυστυχήματα, σοβαρές ασθένειες, αυτοκτονίες, βρίσκονταν στη μοίρα πολλών μελών της οικογένειας με τελευταίο χτύπημα της μοίρας το ότι η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, η 35χρονη εγγονή του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, έχει λιγότερο από έναν χρόνο ζωής, μετά τη διάγνωση καρκίνου σε τελικό στάδιο.

Η 35χρονη εγγονή του Τζον Κένεντι, μητέρα δύο παιδιών ανακοίνωσε τα τραγικά νέα σε ένα προσωπικό άρθρο που δημοσιεύτηκε στο The New Yorker το Σάββατο 22.11.2025, αποκαλύπτοντας ότι πάσχει από οξεία μυελογενή λευχαιμία, έναν τύπο καρκίνου με μια σπάνια γενετική μετάλλαξη.

«Ίσως ο εγκέφαλός μου να ξαναπαίζει όλη μου τη ζωή τώρα, επειδή έχω μια τελική διάγνωση, και όλες αυτές οι μνήμες θα χαθούν», γράφει με πόνο η κόρη της Καρολάιν Κένεντι και του Έντγουιν Σλόσμπεργκ.

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ περιγράφει ότι οι γιατροί ανακάλυψαν τον καρκίνο λίγες μόνο ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, τον Μάιο του 2024.

"When you are dying, at least in my limited experience, you start remembering everything." Tatiana Schlossberg, the daughter of Caroline Kennedy, writes about receiving a terminal diagnosis. https://t.co/cqpafPbNOj
November 22, 2025

Έκτοτε έχει περάσει μεγάλο διάστημα κάνοντας θεραπείες, ενώ έχει υποβληθεί και σε μεταμόσχευση μυελού των οστών, χημειοθεραπεία και μεταγγίσεις αίματος. Η σπάνια μετάλλαξη που έχει ονομάζεται Inversion 3 και συνήθως εμφανίζεται σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς.

Τον Ιανουάριο, η 35χρονη γυναίκα συμμετείχε σε μια κλινική μελέτη θεραπείας CAR-T-cell, ένα είδος ανοσοθεραπείας για συγκεκριμένους καρκίνους του αίματος. Ωστόσο, οι γιατροί της έχουν ενημερώσει ότι έχει λιγότερο από 12 μήνες ζωής.

Η εγγονή του Τζον Κένεντι, απόφοιτη του Yale και με μεταπτυχιακό από το Oxford, έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος στους New York Times και εξέδωσε το πρώτο της βιβλίο το 2019.

Είναι παντρεμένη από το 2017 με τον ουρολόγο Τζορτζ Μοράν, τον οποίο γνώρισε όταν ήταν φοιτήτρια στο Yale. Έχουν δύο παιδιά: τον Έντγουιν, 3 ετών, και μια κόρη 18 μηνών.

Στο άρθρο του The New Yorker, η νεαρή μητέρα εκφράζει τον σπαραγμό της για το ότι τα παιδιά της ίσως μεγαλώσουν χωρίς να τη θυμούνται:

«Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι τα παιδιά μου, τα πρόσωπα των οποίων είναι χαραγμένα για πάντα στα μάτια μου, δεν θα με θυμούνται», γράφει. «Ο γιος μου μπορεί να έχει λίγες αναμνήσεις, αλλά πιθανότατα θα αρχίσει να τις μπερδεύει με φωτογραφίες ή ιστορίες. Δεν πρόλαβα ποτέ πραγματικά να φροντίσω την κόρη μου – δεν μπορούσα να της αλλάξω πάνα, να την κάνω μπάνιο ή να τη ταΐσω.»

Η Σλόσμπεργκ είναι το δεύτερο από τα τρία παιδιά της Καρολάιν Κένεντι και του Έντγουιν Σλόσμπεργκ. Έχει μια μεγαλύτερη αδελφή, τη Ρόουζ, 37 ετών, και έναν μικρότερο αδελφό, τον Τζακ, 32, ο οποίος είναι υποψήφιος για το Κογκρέσο στην 12η εκλογική περιφέρεια που εγκαταλείπει ο εκπρόσωπος Τζέρολντ Νάντλερ.

Σε πρόσφατο δημοσίευμα των New York Times, ο Τζακ αποκάλυψε ότι ξύρισε το κεφάλι του «σε ένδειξη αλληλεγγύης προς ένα κοντινό του πρόσωπο που είναι άρρωστο», αναφέρει το NY Post.

Στο άρθρο της, γράφει ακόμη ότι η οικογένειά της τη βοηθά να μεγαλώσει τα δύο μικρά παιδιά της κατά τη διάρκεια της θεραπείας, και περιγράφει τον πόνο του να προσθέτει άλλη μια τραγωδία στη δύσκολη ζωή της μητέρας της, Καρολάιν: «Σε όλη μου τη ζωή προσπάθησα να είμαι καλή, καλή μαθήτρια, καλή αδελφή και καλή κόρη, και να προστατεύω τη μητέρα μου και να μην την κάνω ποτέ να στεναχωριέται ή να θυμώνει», λέει.

«Τώρα έχω προσθέσει μια νέα τραγωδία στη ζωή της, στη ζωή της οικογένειάς μας, και δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να το σταματήσω.» έγραψε.

Η μητέρα της, είναι περιτριγυρισμένη από τραγωδίες, καθώς ο θείος της, Ρόμπερτ Κένεντι, δολοφονήθηκε το 1968, η μητέρα της, Τζάκι Κένεντι Ωνάσης, πέθανε το 1994 από λέμφωμα, ο μικρότερος αδελφός της, Τζον Κένεντι Τζούνιορ, σκοτώθηκε το 1999 σε αεροπορικό δυστύχημα μαζί με τη σύζυγό του, Καρολάιν Μπεσέτ.

Το άρθρο της δημοσιεύτηκε σήμερα, 62 χρόνια από την ημέρα της δολοφονίας του παππού της, το 1963.