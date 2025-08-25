Κόσμος

Η Κέιτ Μίντλετον ανανεωμένη και σχεδόν ξανθιά στην κυριακάτικη λειτουργία στο Μπαλμόραλ της Σκωτίας

Μια σπάνια οικογενειακή έξοδος για τον Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον που πλέον έχει πιο ανοιχτά μαλλιά
Η Κέιτ Μίντλετον και ο ο πρίγκιπας Γουίλιαμ / Photo by Jeff J Mitchell / Getty Images

Η Κέιτ Μίντλετον τράβηξε αμέσως τα βλέμματα στη νέα δημόσια εμφάνιση της βασιλικής οικογένειας, καθώς τα μαλλιά της έμοιαζαν πιο ανοιχτά, σχεδόν ξανθά, δίνοντάς της μια φρέσκια και ανανεωμένη όψη. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον χαμογελούσε καθισμένη στο κάθισμα του συνοδηγού, δίπλα στον πρίγκιπα Γουίλιαμ, σε μία από τις πιο σπάνιες εξόδους τους εν μέσω των οικογενειακών διακοπών στη Σκωτία.

Την Κυριακή 24 Αυγούστου, ο 42χρονος διάδοχος του βρετανικού θρόνου πρίγκιπας Γουίλιαμ εθεάθη να οδηγεί το οικογενειακό Range Rover, με συνεπιβάτες την Κέιτ Μίντλετον και τα τρία τους παιδιά. Ο 12χρονος πρίγκιπας Τζορτζ, η 10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο 7χρονος πρίγκιπας Λούις κάθονταν στο πίσω μέρος, με τη Σάρλοτ να βρίσκεται πίσω από τον πατέρα της και τα δύο αδέρφια της να κάθονται δίπλα δίπλα, ντυμένα μάλιστα ασορτί.

Η Κέιτ επέλεξε για την περίσταση ένα κομψό καρό παλτό, το οποίο συνδύασε με καπέλο με φιόγκο από τον οίκο Lock & Co. Hatters και διακριτικά σκουλαρίκια του αγαπημένου της brand, Kiki McDonogh. Η εικόνα της ανέδιδε κλασική φινέτσα, με μία δόση ανανέωσης χάρη στο νέο της χρώμα μαλλιών.

Η Κέιτ Μίντλετον και ο ο πρίγκιπας Γουίλιαμ / Photo by Jeff J Mitchell / Getty Images

Η οικογένεια ταξίδεψε στο χωριό κοντά στη βασιλική κατοικία του Μπαλμόραλ για να παραστεί στη λειτουργία της εκκλησίας Crathie Kirk.

Στην κυριακάτικη λειτουργία έδωσαν το παρών και ο βασιλιάς Κάρολος με τη βασίλισσα Καμίλα, ολοκληρώνοντας έτσι μια σπάνια συγκέντρωση μελών της βασιλικής οικογένειας σε χαλαρό, οικογενειακό πλαίσιο.

