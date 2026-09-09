Νορβηγία: Κηδεύτηκε ο βασιλιάς Χάραλντ – Βασιλείς, πρίγκιπες και αρχηγοί κρατών στη μεγαλοπρεπή τελετή στο Όσλο

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είναι συγκεντρωμένοι στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας, Όσλο, για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ, η οποία προσέλκυσε και άλλα κορυφαία μέλη βασιλικών οικογενειών από την Ευρώπη και όχι μόνο, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα Γουίλιαμ της Βρετανίας, του πρίγκιπα διαδόχου Ακισίνο της Ιαπωνίας, του βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας (μαζί με τη Λετίθια και τη βασίλισσα Σοφία) και του βασιλιά Φρειδερίκου της Δανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ενώ και ο Παύλος Ντε Γκρες ακολουθεί την πομπή.

Με μια σειρά από τελετές που ολοκληρώνονται σήμερα, ο βασιλιάς Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας οδηγείται στην τελευταία του κατοικία έπειτα από 13 ημέρες εθνικού πένθους που ακολούθησαν τον θάνατό του σε ηλικία 89 ετών.

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Ο Χάραλντ, ένας μεταρρυθμιστής, όπως σχολιάζει το Reuters, ο οποίος παρέμεινε στον θρόνο για περισσότερες από τρεις δεκαετίες εξερχόμενος σταδιακά από τη σκιά του δημοφιλούς και χαρισματικού πατέρα του, πέθανε σε μια περίοδο κατά την οποία η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας διέρχεται πολλαπλές κρίσεις.

Ο Χάραλντ, ο οποίος παρέμεινε στον θρόνο για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, πέθανε σε ηλικία 89 ετών / ΝΤΒ / Ole Berg-Rusten via REUTERS

Η μεγαλοπρεπής τελετή / REUTERS /Leonhard Foeger

Foreign Royals in the procession.



🎥 NRK pic.twitter.com/7tGogOwax1 — ChristinZ (@ChristinsQueens) September 9, 2026

Η πομπή από τα Ανάκτορα ξεκίνησε στις 13:00 ώρα Ελλάδος και θα κατευθυνθεί στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο όπου ακολούθησε η τελετή ξεκινώντας με ενός λεπτού σιγή σε όλη τη χώρα.

Η βασίλισσα Σόνια αφήνει ένα λουλούδι στο φέρετρο του συζύγου της βασιλιά Χάραλντ / NTB / Lise Aserud via REUTERS

Prince William and Princess Anne are two of the foreign dignitaries in attendance for the funeral of Norway's King Harald V.



Other monarchs from Sweden, Denmark, Spain, and the Netherlands have also joined the procession, alongside thousands of mourners lining the streets. pic.twitter.com/oanvePIZ6X — Sky News (@SkyNews) September 9, 2026

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η πριγκίπισσα Άννα / REUTERS / Claudia Greco

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ δίνει το «παρών» στην κηδεία του Βασιλιά Χάραλντ, όπως και η Πριγκίπισσα Άννα, η οποία βρίσκεται εκεί με την ιδιότητα της νονάς του νέου μονάρχη της Νορβηγίας. Βασιλικές πηγές αναφέρουν ότι η παρουσία του πρίγκιπα Γουίλιαμ, ο οποίος εκπροσωπεί τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, ακολουθεί το πρωτόκολλο το οποίο αναφέρει ότι ο μονάρχης συνήθως δεν πηγαίνει στην κηδεία άλλου αρχηγού κράτους.

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Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο Παύλος ντε Γκρες στην κηδεία του Χάραλντ / NTB / Silje Katrine Robinson via REUTERS ATTENTION EDITORS

The Prince of Wales and the Princess Royal were seen arriving at RAF Northolt this morning.



Prince William and Princess Anne will travel from RAF Northolt to Oslo, Norway, to attend the state funeral of King Harald V this afternoon.



🎥 bluelightresponses pic.twitter.com/O4vkQxwzUI — Anna (@tokkianami) September 9, 2026

Βασιλιάς Φελίπε και Λετίθια / REUTERS / Claudia Greco

Πλήθος κόσμου στην κηδεία / REUTERS / Dylan Martinez

Έχουν επίσης προσκληθεί επικεφαλής κρατών από ολόκληρο τον κόσμο. Ο Βασιλιάς Φρειδερίκος Ι΄ και η Βασίλισσα Μαίρη της Δανίας, όπως και ο Βασιλιάς Κάρολος ΙΣΤ΄ Γουσταύος με τη Βασίλισσα Σίλβια της Σουηδίας. Επίσης, στην κηδεία παρευρίσκονται και εκπρόσωποι από τη Γερμανία, τη Λιθουανία, τη Μολδαβία, την Εσθονία, την Αλβανία, τον Καναδά, τη Σλοβενία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λετονία, τη Φινλανδία, την Ισλανδία, τη Γεωργία, την Πολωνία, την Ιρλανδία και την Ουγγαρία.

Foreign royals in the procession.



📸 Det kongelige hoff pic.twitter.com/scNP8EPFhP — ChristinZ (@ChristinsQueens) September 9, 2026

Παρούσα η Μέτε – Μάριτ

Η 53χρονη Μέτε-Μάριτ βρίσκεται στην κηδεία, αλλά μετέβη στην εκκλησία με αυτοκίνητο μαζί με την χήρα του Χάραλντ, την 89χρονη βασίλισσα Σόνια, καθώς εξακολουθεί να αναρρώνει από την επέμβαση για τη μεταμόσχευση πνεύμονα στην οποία υποβλήθηκε τον Ιούνιο.

Η βασιλιάς Χάακον και η βασίλισσα Μέτε Μάριτ της Νορβγηγίας / NTB / Paul S. Amundsen via REUTERS

Η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας / NTB / Ole Berg-Rusten via REUTERS

Ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους της Νορβηγίας, ο βασιλιάς Χάακον, η διάδοχος του θρόνου Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζ / NTB / Annika Byrde via REUTERS

Εικόνα από την μεγαλοπρεπή τελετή / REUTERS / Claudia Greco

Το φέρετρο του βασιλιά Χάραλντ / NTB / Haakon Mosvold Larsen via REUTERS

Την περασμένη εβδομάδα η Μέτε-Μάριτ χρειάστηκε να ματαιώσει τα σχέδιά της για να παραστεί στην τελετή ορκωμοσίας του συζύγου της, του βασιλιά Χάακον Η’, στο κοινοβούλιο λόγω επιπλοκών μετά το χειρουργείο.

Ο γιος της, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, τον οποίο έχει αποκτήσει από μια σχέση της πριν από τον γάμο με τον Χάακον, επίσης αναμένεται να παραστεί στην κηδεία παρότι τελεί υπό κατ΄οίκον περιορισμό και φέρει ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης μετά την καταδίκη του για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία. Έχει ασκήσει έφεση επί της απόφασης.

Εικόνα από την μεγαλοπρεπή κηδεία του Χάραλντ / REUTERS / Dylan Martinez

Μάλιστα, ο Χόιμπι ήταν ένας από εκείνους που μετέφεραν το φέρετρο με τη σορό του Χάραλντ στο βασιλικό παρεκκλήσι, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις τόσο σε κύκλους εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό.

Μετά τη σημερινή τελετή, μια μικρότερη σε όγκο πομπή θα συνοδεύει το φέρετρο στη Βασιλική Κρύπτη στο Κάστρο Άκερσους που βλέπει το λιμάνι του Όσλο. Εκεί, το φέρετρο με τη σορό του Χάραλντ θα τοποθετηθεί μέσα σε μια σαρκοφάγο δίπλα σε εκείνες των γονέων του.

Εκατοντάδες χιλιάδες Νορβηγοί στην κηδεία του Χάραλντ / REUTERS / Claudia Greco

Όταν ο Χάακον θα βγει από τον χώρο αυτόν, τότε λήγει επισήμως η περίοδος εθνικού πένθους και οι σημαίες, που κυματίζουν μεσίστριες από τότε που πέθανε ο Χάραλντ, θα υψωθούν εκ νέου.

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε ότι τα μέτρα ασφαλείας που ελήφθησαν για την κηδεία είναι η μεγαλύτερη σχεδιασθείσα επιχείρηση στην ιστορία του σώματος, καθώς τεράστια πλήθη αναμένονται στο κέντρο του ΄Οσλο.

Οι μαθητές θα επιτρέπεται να απουσιάσουν από το σχολείο για να παραστούν στην κηδεία.

Εκατοντάδες χιλιάδες Νορβηγοί έχουν αποτίσει φόρο τιμής στον Χάραλντ αφήνοντας λουλούδια, κεράκια και σημαίες έξω από το Βασιλικό Παλάτι ή περνώντας μπροστά από το φέρετρό του στο βασιλικό παρεκκλήσι.

Πολλοί Νορβηγοί έχουν εξάρει τη ζεστασιά και το αίσθημα συμπερίληψης του Χάραλντ, ενώ ο Χάακον τον χαρακτήρισε εξαιρετικό πατέρα κατά το πρώτο του διάγγελμα προς το έθνος από τη θέση του βασιλιά.

Η μοναρχία παραμένει ευρέως δημοφιλής με το 72% των Νορβηγών να τη στηρίζει, ενώ το 20% προτιμά δημοκρατία ή άλλη μορφή δοακυβέρνησης, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία Norstat για λογαριασμό του δικτύου NRK και η οποία δημοσιοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου και είναι η πρώτη που διενεργήθηκε μετά τον θάνατο του Χάραλντ.