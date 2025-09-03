Η Κίνα δείχνει τα δόντια της: Το στρατιωτικό σόου στο Πεκίνο και το όραμα του Σι Τζινπίνγκ για τον 21ο αιώνα

Το Πεκίνο δεν έκανε μόνο μία μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση την την Τετάρτη (02.09.2025), παρουσίασε – ή καλύτερα επέδειξε – το νέο του υπερσύγχρονο οπλοστάσιο, σε μια «παράσταση» προσεκτικά χορογραφημένη από τον ίδιο τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, υπό το βλέμμα όλου του πλανήτη.

Με φόντο την κεντρική λεωφόρο του Πεκίνου – τη «Λεωφόρο της Αιώνιας Ειρήνης» η Κίνα έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα: το όραμα του Σι Τζινπίνγκ για μια νέα παγκόσμια τάξη με το Πεκίνο στο επίκεντρο θα στηριχθεί από οπλικά συστήματα υψηλής τεχνολογίας, που σε αρκετές περιπτώσεις μοιάζουν να ξεπερνούν τους αντιπάλους της.

Αν και τα βλέμματα στράφηκαν στους νέους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, όπως ο DF-61 – ένας νέος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος που παρουσιάστηκε ως ικανός να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές σε μακρινές αποστάσεις, φτάνοντας μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες – πολλοί αναλυτές θεωρούν εξίσου σημαντική την παρουσία πιο «καινοτόμων» όπλων, όπως τα κινητά αμυντικά συστήματα λέιζερ που τοποθετούνται σε φορτηγά ή πλοία, ικανά να εξουδετερώσουν εχθρικά αεροσκάφη ή πυραύλους.

Εάν πράγματι βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία στον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (PLA), μπορούν να αποτελέσουν σοβαρό εμπόδιο για οποιονδήποτε αντίπαλο επιδιώξει να περιορίσει την κινεζική στρατιωτική κινητικότητα στην περιοχή.

Με φόντο δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες και την παρουσία 26 ξένων ηγετών, ο Κινέζος πρόεδρος μίλησε για μια «ασταμάτητη» άνοδο της Κίνας που «ποτέ δεν θα εκφοβιστεί από κανέναν».

Και σε αυτό δεν ήταν μόνος. Είχε στο πλευρό του, δύο ηγέτες που συμβολίζουν πρόκληση προς τη Δύση: ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βορειοκορεάτης Κιμ Γιονγκ Ουν. Για πρώτη φορά οι τρεις τους εμφανίζονται μαζί δημόσια, δημιουργώντας την εικόνα ενός νέου, άτυπου «άξονα» απέναντι στην αμερικανική ηγεμονία.

Η παρέλαση παρουσίασε έναν εντυπωσιακό όγκο στρατιωτικού υλικού, από πυραύλους με υπερηχητικά οχήματα ολίσθησης (HGVs) μέχρι προηγμένα drones για ξηρά, θάλασσα και αέρα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα νέα οπλικά συστήματα λέιζερ, τόσο για ναυτική άμυνα όσο και σε χερσαία έκδοση για προστασία στρατευμάτων.

Αυτά ανήκουν στην κατηγορία των «κατευθυνόμενων ενεργειακών όπλων» και υπόσχονται να αλλάξουν το πεδίο μάχης, καθώς με ελάχιστο κόστος μπορούν να εξουδετερώνουν στόχους μέσω θερμότητας ή παρεμβολής ηλεκτρονικών συστημάτων.

Η βιομηχανική ισχύς της Κίνας

Πέρα από το εντυπωσιακό θέαμα, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η Κίνα έχει πλέον την παραγωγική ικανότητα να κατασκευάζει και να αναπτύσσει προηγμένα οπλικά συστήματα σε μαζική κλίμακα. Κάτι που θυμίζει τη βιομηχανική δυναμική των ΗΠΑ στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως επισημαίνει το Ινστιτούτο Στρατηγικής Πολιτικής της Αυστραλίας, το Πεκίνο μπορεί όχι μόνο να καινοτομεί τεχνολογικά αλλά και να παράγει σε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς από ό,τι η Δύση.

Σύμφωνα με ανάλυση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS), η Κίνα έχει αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες δεκατρείς φορές τα τελευταία τριάντα χρόνια, μειώνοντας σημαντικά το χάσμα με τις ΗΠΑ.

Περιφερειακά δε, η υπεροχή της είναι συντριπτική: ξοδεύει πέντε φορές περισσότερα από την Ιαπωνία και επτά φορές περισσότερα από τη Νότια Κορέα. Στη θάλασσα, η Κίνα αναμένεται να διαθέτει έως το 2030 σχεδόν 50% περισσότερα πολεμικά πλοία από τις ΗΠΑ.

Chinese troops have assembled on Chang’an Avenue, Beijing, for the military parade to commemorate the 80th anniversary of the victory in the Chinese People’s War of Resistance Against Japanese Aggression and the World Anti-Fascist War. Video: CCTV pic.twitter.com/ounsI3y2FC — Global Times (@globaltimesnews) September 3, 2025

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, όπως τονίζουν στρατιωτικοί αναλυτές, η Κίνα στερείται ακόμη εμπειρίας σε πολέμους μεγάλης κλίμακας.

Η τελευταία της ουσιαστική εμπλοκή ήταν το 1979, στον πόλεμο με το Βιετνάμ. Σε αντίθεση, οι ΗΠΑ διαθέτουν ένα αποδεδειγμένο ιστορικό στρατιωτικών επιχειρήσεων υψηλής έντασης. Επιπλέον, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός δεν έχει παρουσιάσει ακόμη βομβαρδιστικά αεροσκάφη που να συγκρίνονται με το αμερικανικό B-2, ενώ η επόμενη γενιά, το B-21, ήδη προετοιμάζεται στις ΗΠΑ.

Στρατιωτικοί αναλυτές και διπλωμάτες καταλήγουν πως ο ηγέτης της Κίνας Σι Τζινπίνγκ απηύθυνε με την παρέλαση ένα μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες – τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, τους γείτονες της Κίνας, συν τις περιφερειακές δυνάμεις της Ινδίας και της Ρωσίας καθώς και χώρες που θα μπορούσαν να αγοράσουν κινεζική τεχνολογία.

Τα ισχυρά πολιτικά μηνύματα της παρέλασης

Παρά τις αμφιβολίες για την επιχειρησιακή ικανότητα των νέων όπλων, η παρέλαση στο Πεκίνο επιβεβαίωσε την ταχύτητα με την οποία η Κίνα κλείνει την ψαλίδα με τις ΗΠΑ.

Όπως σημείωσε απόστρατος Αυστραλός στρατηγός, οι ΗΠΑ παραμένουν η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη, αλλά η διαφορά με το Πεκίνο μειώνεται όσο ποτέ άλλοτε.

Το Πεκίνο ήθελε να δείξει κάτι περισσότερο από οπλικά συστήματα: ήθελε να δείξει ότι είναι έτοιμο να υποστηρίξει με πράξεις το όραμα του Σι Τζινπίνγκ για έναν κόσμο όπου η Κίνα δεν είναι απλώς παίκτης, αλλά πρωταγωνιστής.

