Η Κρίστι Νόεμ ζητά ταξιδιωτική απαγόρευση σε χώρες που «γεμίζουν τις ΗΠΑ με δολοφόνους και βδέλλες»

Ολοένα και πιο σκληρή γραμμή αρχίζει να χαράσσει η κυβέρνηση Τραμπ στον τομέα του μεταναστευτικού. Με μία απίστευτη ανάρτηση η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, ανακοίνωσε πως – κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ – πρότεινε να επιβληθεί πλήρης ταξιδιωτική απαγόρευση από χώρες που στέλνουν «δολοφόνους, βδέλλες και εθισμένους στις κοινωνικές παροχές» στις ΗΠΑ.

Μάλιστα, την εν λόγω ανάρτηση αναδημοσίευσε ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή της η αμφιλεγόμενη υπουργός του Τραμπ Κρίστι Νόεμ γράφει:

«Μόλις συναντήθηκα με τον Πρόεδρο. Προτείνω πλήρη απαγόρευση ταξιδιών από κάθε καταραμένη χώρα που έχει πλημμυρίσει το έθνος μας με δολοφόνους, βδέλλες και εθισμένους στα δικαιώματα.

Οι πρόγονοί μας έχτισαν αυτό το έθνος με αίμα, ιδρώτα και την ακλόνητη αγάπη για την ελευθερία — όχι για να σφάζουν οι ξένοι εισβολείς τους ήρωες μας, να ρουφούν τα χρήματα των φόρων μας που κερδίσαμε με κόπο ή να αρπάζουν τα οφέλη που προορίζονται για τους ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ. ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ. ΟΥΤΕ ΕΝΑΝ».

Η Νόεμ δεν διευκρίνισε σε ποιες χώρες θα απαγορευτεί η είσοδος, αλλά έκανε την ανακοίνωση μετά από την επίθεση εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα. Η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ, ένα από τα μέλη της Εθνοφρουράς που δέχθηκε πυροβολισμούς από ένοπλο στην Ουάσινγκτον δεν τα κατάφερε, ενώ το άλλο μέλος της Εθνοφρουράς νποσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μετά την ένοπλη επίθεση, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα «παγώσει μόνιμα» τη μετανάστευση από «χώρες του τρίτου κόσμου».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του, Truth Social, αργά την Ημέρα των Ευχαριστιών ξέσπασε για το συμβάν, ξεκαθαρίζοντας την πρόθεσή του να «τερματίσει όλα τα ομοσπονδιακά επιδόματα και επιδοτήσεις προς μη πολίτες» μετά τον θάνατο ενός εκ των μελών της Εθνοφρουράς, το οποίο όπως έγινε γνωστό υπέκυψε στα τραύματά του.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην ανάρτησή του, θα «παγώσει μόνιμα τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του τρίτου κόσμου» και θα απομακρύνει «οποιονδήποτε δεν αποτελεί καθαρό όφελος για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς θα μπορούσε να εφαρμόσει κάτι τέτοιο, καθώς προηγούμενες απαγορεύσεις που εξέδωσε η κυβέρνησή του έχουν αντιμετωπίσει εμπόδια τόσο στα δικαστήρια όσο και στο Κογκρέσο.

Ο δράστης της ένοπλης επίθεσης, είναι ο 29χρονος Ραχμανουλάχ Λακάνουαλ, Αφγανός υπήκοος που εισήλθε στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2021 βάσει προγράμματος της εποχής Μπάιντεν, το οποίο μετέφερε και επανεγκατέστησε δεκάδες χιλιάδες άτομα από το Αφγανιστάν μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη χώρα.