Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε να δημοσιοποιεί τα αρχεία της υπόθεσης Επστάιν: Φωτογραφίες με Κλίντον, Μάικλ Τζάκσον και Μικ Τζάγκερ

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου να δίνει στη δημοσιότητα τα αρχεία της υπόθεσης του Τζέφρι Επστάιν.

Η πίεση του Κογκρέσου που ανάγκασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία της έρευνας για τον Τζέφρι Επστάιν ήταν το αποτέλεσμα μηνών σκληρών εσωτερικών διαμαχών και μιας εκστρατείας πίεσης εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Στα αρχεία υπάρχει φωτογραφικό υλικό με τον Έπσταϊν και διάσημους φίλους του, όπως ο Μάικλ Τζάκσον, ο Μπιλ Κλίντον, αλλά ο Μικ Τζάγκερ. Μάλιστα οι δύο τελευταίοι εικονίζονται με μια γυναίκα, της οποίας το πρόσωπο έχει κρυφτεί, προφανώς επειδή είναι θύμα.

Ο Κλίντον δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί από τις αρχές για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικό με τον Επστάιν, και ένας εκπρόσωπός του έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι έκοψε τους δεσμούς του με τον Επστάιν πριν από τη σύλληψή του με ομοσπονδιακές κατηγορίες το 2019 και ότι δεν γνώριζε για τα εγκλήματά του.

Σύμφωνα με το CNN ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσιε από το Κεντάκι, γνωστός «ταραχοποιός» του κόμματος, συνεργάστηκε με τον Δημοκρατικό βουλευτή Ρο Κάνα για να συντάξουν ένα νομοσχέδιο που θα ανάγκαζε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία του για τον Επστάιν.

Για μήνες, ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον και η ηγεσία του προσπάθησαν να ματαιώσουν την προσπάθεια, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε επανειλημμένα το θέμα «δημοκρατική φάρσα».

Στον Μάσιε προστέθηκαν τρεις γυναίκες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, οι οποίες εξασφάλισαν τις απαραίτητες ψήφους για να παρακάμψουν την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Βουλή και να φέρουν το νομοσχέδιο προς ψήφιση.

Η εκστρατεία πίεσης εναντίον των βουλευτών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για να αποσύρουν τα ονόματά τους από την προσπάθεια ήταν επίμονη και εκτεταμένη.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Τέιλορ Γκρίν «προδότρια» επειδή υποστήριξε τη δημοσιοποίηση των φακέλων του Επστάιν και ζήτησε την απομάκρυνσή της από τις προκριματικές εκλογές, κάτι που τελικά οδήγησε στη δημόσια ρήξη τους και στην απόφαση της να αποσυρθεί νωρίτερα από το Κογκρέσο.

Η βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Λόρεν Μποέμπερτ συναντήθηκε με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την πίεση για τη δημοσιοποίηση όλων των φακέλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης λίγες ημέρες πριν από την τελική ψήφισή του.

Όταν οι νομοθέτες δεν υποχώρησαν και η προσπάθεια δεν μπόρεσε να σταματήσει, ο Τραμπ, ο Τζόνσον και η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων συμφώνησαν να ψηφίσουν με συντριπτική πλειοψηφία το νομοσχέδιο που οδήγησε στη σημερινή δημοσιοποίηση των φακέλων του Επστάιν.