Η Marvel και το ABC τίμησαν τον Σταν Λι με τηλεοπτικό αφιέρωμα

Η Marvel Entertainment και το ABC συνεργάστηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στο είδωλο της ψυχαγωγίας με μια ωριαία τηλεοπτική εκπομπή. Στο αφιέρωμα με τίτλο «Celebrating Marvel’s Stan Lee» προβλήθηκε η ιστορία του αγαπημένου δημιουργού της Marvel.

Μέσα από συνεντεύξεις και υλικό από το αρχείο του Λι οι θεατές γνώρισαν πτυχές της ζωής του συγγραφέα, εκδότη και παραγωγού κόμικ.

Επαγγελματίες από το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel Cinematic εμφανίστηκαν στο αφιέρωμα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Marvel, Κέβιν Φέιγκ, ο Τομ Χίντλεστον, ο Μπομπ Μπέτανι, ο Κέβιν Σμιθ και ο Μαρκ Χάμιλ.

Το αφιέρωμα γυρίστηκε εν μέρει μπροστά σε ζωντανό κοινό στο New Amsterdam Theatre της Νέας Υόρκης το περασμένο φθινόπωρο.

Κατά τη διάρκεια της 70ετούς καριέρας του, ο Λι συνδημιούργησε εικονικούς χαρακτήρες όπως ο Spider-Man, ο Ant-Man, ο Iron Man, οι Fantastic Four, The Avengers, The X-Men, and Black Panther.