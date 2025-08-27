Κόσμος

Η Μέγκαν Μαρκλ μοιράζεται σπάνιο τρυφερό στιγμιότυπο της Λίλιμπετ με το δώρο του πρίγκιπα Χάρι

«Πρωινή έκπληξη από τον άντρα μου» έγραψε η Μέγκαν Μαρκλ
Μέγκαν Μαρκλ
Η Μέγκαν Μαρκλ / File Photo by: zz/HQB/STAR MAX/IPx 2014 10/28/14

Ένα σπάνιο βίντεο από το σπίτι τους στο Μοντεσίτο στην Καλιφόρνια με την 3χρονη κόρη της, πριγκίπισσα Λίλιμπετ δημοσιοποίησε στο Instagram η Μέγκαν Μαρκλ

Στο βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ, φαίνεται η πριγκίπισσα Λίλιμπετ με τις πιτζάμες της, να περπατάει με πλάτη στην κάμερα. Μόλις μπαίνει στην κουζίνα του σπιτιού τους βλέπει μία φωτογραφία της Μέγκαν Μαρκλ με τον σκύλο της Γκάι, που πέθανε πρόσφατα.

Η φωτογραφία είναι σε κορνίζα και τυλιγμένη με φιόγκο καθώς είναι δώρο του πρίγκιπα Χάρι. Η πριγκίπισσα Λίλιμπετ πλησιάζει και δίνει ένα φιλί στην φωτογραφία.

«Πρωινή έκπληξη από τον σύζυγό μου», έγραψε η Μέγκαν Μαρκλ.

Η τρυφερή δημοσίευση της Μέγκαν Μαρκλ έρχεται μία μέρα μετά την εξομολόγησή της ότι στην κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ «δεν ήταν καλά» καθώς έλειπε πολύ καιρό από τα παιδιά της.

Σε μία ανάμνηση στη 2η σεζόν της σειράς της στο Netflix «With Love, Meghan», η δούκισσα του Σάσσεξ θυμήθηκε την δυσκολότερη περίοδο στη ζωή της. Πρόκειται για το ταξίδι της στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2022, το οποίο παρατάθηκε λόγω του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ με αποτέλεσμα να μείνει μακριά από τα παιδιά της, Άρτσι και Λίλιμπετ για αρκετές μέρες. 

Κόσμος
