Κόσμος

Η Μελάνια Τραμπ κάνει «σινεμά» τον Λευκό Οίκο για την ταινία που παρουσιάζει τη ζωή της

Πρόκειται για την ταινία «Μελάνια» που θα προβληθεί παγκοσμίως στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου
Μελάνια Τραμπ
Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Melania Trump / REUTERS / Φωτογραφία Bing Guan

Ιδιωτική προβολή της νέας ταινίας που καταγράφει τη ζωή της κατά τις 20 ημέρες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, θα φιλοξενήσει η Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο το Σάββατο (24.01.2026).

Πρόκειται για την ταινία «Μελάνια», ένα αφιέρωμα στη Μελάνια Τραμπ, η οποία θα προβληθεί παγκοσμίως στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου.

Το Σάββατο είναι η πρώτη φορά που θα την παρακολουθήσουν ολοκληρωμένη ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, η οικογένεια και οι στενοί φίλοι της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, είπε ο Μαρκ Μπέκμαν, εξωτερικός σύμβουλος και ατζέντης της Μελάνια Τραμπ.

Η ταινία ρίχνει μία σπάνια ματιά στα παρασκήνια του Λευκού Οίκου, καθώς η Μελάνια έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ κατά τη δεύτερη θητεία του συζύγου της. Το τρέιλερ ξεκινά με την ορκωμοσία του, όπου εκείνη φορούσε ένα μπλε, πλατύγυρο καπέλο. Παρουσιάζει, επίσης, τον ρόλο της ως συμβούλου του προέδρου, όπως τη στιγμή που τον ενθαρρύνει να τονίσει ότι είναι «ειρηνοποιός», στην ομιλία του.

Ο Μπέκμαν, που είναι και παραγωγός της ταινίας, έκλεισε για την ταινία μία συμφωνία ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων με τα MGM Studios της Amazon. Θα ακολουθήσουν, αργότερα φέτος, ντοκιμαντέρ που θα επικεντρώνονται σε κάποιες από τις προτεραιότητες της Μελάνια Τραμπ, όπως τα παιδιά σε αναδοχή.

«Δεν είναι πολιτική ταινία», είπε ο Μπέκμαν στη συνέντευξη που παραχώρησε.

 

Στην ταινία παρουσιάζονται οι επιλογές της πρώτης κυρίας σε ό,τι αφορά τη μόδα, οι διπλωματικές δεσμεύσεις της και οι προετοιμασίες για την προστασία της από τη Μυστική Υπηρεσία. Οι θεατές θα δουν, επίσης, κάποιες στιγμές που αποτυπώνουν το χιούμορ του Τραμπ.

Αφίσες της ταινίας - ντοκιμαντέρ «Melania» με πρωταγωνίστρια την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ σε σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης
Αφίσες της ταινίας – ντοκιμαντέρ «Melania» με πρωταγωνίστρια την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ σε σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης / REUTERS / Φωτογραφία Jeenah Moon

Πριν από την προβολή της ταινίας στους κινηματογράφους, ο Πρόεδρος και η πρώτη κυρία θα παραστούν στην πρεμιέρα της, στις 29 Ιανουαρίου, στο Κέντρο Τζον Φ. Κένεντι, που μετονομάστηκε σε Κέντρο Τραμπ-Κένεντι από το διοικητικό συμβούλιο που είχε διορίσει ο Τραμπ.

Η πρώτη κυρία πρόκειται, επίσης, να χτυπήσει το εναρκτήριο κουδούνι στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στις 28 Ιανουαρίου, σε μία προωθητική ενέργεια της ταινίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
152
128
124
81
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η εταιρεία Danone στη Γαλλία ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος μετά τους θανάτους δύο νεογνών
Ορισμένες από τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των Danone, Nestle και Lactalis, ανακάλεσαν βρεφικό γάλα λόγω ενδεχόμενης μόλυνσής του με την τοξίνη σερεουλίδη
Η είσοδος των κεντρικών γραφείων της Danone στο Παρίσι
Corriere della sera: Ο Ζελένσκι «δίνει» το Ντονμπάς με αντάλλαγμα 800 δισ. δολάρια βοήθεια και εγγυήσεις ασφαλείας
Οι διαπραγματεύσεις στηρίζονται σε 4 έγγραφα που περιλαμβάνουν σχέδιο ειρήνης, ανοικοδόμηση με ποσό 800 δισ.δολάρια και εγγυήσεις ασφαλείας με βασική προϋπόθεση την παραχώρηση του Ντονέτσκ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι 52
Newsit logo
Newsit logo