Η Μελάνια Τραμπ κάνει «σινεμά» τον Λευκό Οίκο για την ταινία που παρουσιάζει τη ζωή της

Ιδιωτική προβολή της νέας ταινίας που καταγράφει τη ζωή της κατά τις 20 ημέρες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, θα φιλοξενήσει η Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο το Σάββατο (24.01.2026).

Πρόκειται για την ταινία «Μελάνια», ένα αφιέρωμα στη Μελάνια Τραμπ, η οποία θα προβληθεί παγκοσμίως στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου.

Το Σάββατο είναι η πρώτη φορά που θα την παρακολουθήσουν ολοκληρωμένη ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, η οικογένεια και οι στενοί φίλοι της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, είπε ο Μαρκ Μπέκμαν, εξωτερικός σύμβουλος και ατζέντης της Μελάνια Τραμπ.

Η ταινία ρίχνει μία σπάνια ματιά στα παρασκήνια του Λευκού Οίκου, καθώς η Μελάνια έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ κατά τη δεύτερη θητεία του συζύγου της. Το τρέιλερ ξεκινά με την ορκωμοσία του, όπου εκείνη φορούσε ένα μπλε, πλατύγυρο καπέλο. Παρουσιάζει, επίσης, τον ρόλο της ως συμβούλου του προέδρου, όπως τη στιγμή που τον ενθαρρύνει να τονίσει ότι είναι «ειρηνοποιός», στην ομιλία του.

Ο Μπέκμαν, που είναι και παραγωγός της ταινίας, έκλεισε για την ταινία μία συμφωνία ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων με τα MGM Studios της Amazon. Θα ακολουθήσουν, αργότερα φέτος, ντοκιμαντέρ που θα επικεντρώνονται σε κάποιες από τις προτεραιότητες της Μελάνια Τραμπ, όπως τα παιδιά σε αναδοχή.

«Δεν είναι πολιτική ταινία», είπε ο Μπέκμαν στη συνέντευξη που παραχώρησε.

MELANIA, the film, exclusively in theaters worldwide on January 30th, 2026. pic.twitter.com/n2kloQ4JwW — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) December 17, 2025

Στην ταινία παρουσιάζονται οι επιλογές της πρώτης κυρίας σε ό,τι αφορά τη μόδα, οι διπλωματικές δεσμεύσεις της και οι προετοιμασίες για την προστασία της από τη Μυστική Υπηρεσία. Οι θεατές θα δουν, επίσης, κάποιες στιγμές που αποτυπώνουν το χιούμορ του Τραμπ.

Πριν από την προβολή της ταινίας στους κινηματογράφους, ο Πρόεδρος και η πρώτη κυρία θα παραστούν στην πρεμιέρα της, στις 29 Ιανουαρίου, στο Κέντρο Τζον Φ. Κένεντι, που μετονομάστηκε σε Κέντρο Τραμπ-Κένεντι από το διοικητικό συμβούλιο που είχε διορίσει ο Τραμπ.

Η πρώτη κυρία πρόκειται, επίσης, να χτυπήσει το εναρκτήριο κουδούνι στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στις 28 Ιανουαρίου, σε μία προωθητική ενέργεια της ταινίας.