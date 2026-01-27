Η Μελάνια Τραμπ βγαίνει μπροστά και καλεί σε ενότητα και ειρήνη μετά τις ταραχές στη Μινεσότα

Σε μια σπάνια πολιτική δήλωση προχώρησε η Μελάνια Τραμπ καλώντας σε «ενότητα», έπειτα από εβδομάδες αναταραχών στη Μινεσότα αφού στελέχη της ICE σκότωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες στην πόλη αυτό το μήνα.

«Είμαι αντίθετη με τη βία, γι’ αυτό σας παρακαλώ, αν διαμαρτύρεστε, να διαμαρτύρεστε ειρηνικά», δήλωσε το πρωί της Τρίτης (27.01.2026) στην εκπομπή Fox & Friends η Μελάνια Τραμπ στον απόηχο των διαδηλώσεων στη Μινεσότα.

Η Μελάνια Τραμπ σπάνια κάνει δημόσιες τοποθετήσεις, ιδίως όταν αυτές αφορούν πολιτικά ζητήματα ή το αξίωμα του συζύγου της Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εμφάνισής της για την προώθηση της ταινίας της, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε τη Δευτέρα μια «εξαιρετική συνομιλία» με τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, και τον δήμαρχο της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, Δημοκρατικοί και οι δύο.

«Συνεργάζονται για να διατηρηθεί η ειρήνη και να αποφευχθούν τα επεισόδια και οι ταραχές», τόνισε.

Η απόφαση της Μελάνια Τραμπ να τοποθετηθεί δημόσια για τις ταραχές και τις συγκρούσεις με τις δυνάμεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του ζητήματος και το βαθύ διχασμό που έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.