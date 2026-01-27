Κόσμος

Η Μελάνια Τραμπ βγαίνει μπροστά και καλεί σε ενότητα και ειρήνη μετά τις ταραχές στη Μινεσότα

«Είμαι αντίθετη με τη βία, γι’ αυτό σας παρακαλώ, αν διαμαρτύρεστε, να διαμαρτύρεστε ειρηνικά», δήλωσε το πρωί της Τρίτης 27.01.2026
Μελάνια Τραμπ
Μελάνια Τραμπ / REUTERS / Brian Snyder / File Photo

Σε μια σπάνια πολιτική δήλωση προχώρησε η Μελάνια Τραμπ καλώντας σε «ενότητα», έπειτα από εβδομάδες αναταραχών στη Μινεσότα αφού στελέχη της ICE σκότωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες στην πόλη αυτό το μήνα. 

«Είμαι αντίθετη με τη βία, γι’ αυτό σας παρακαλώ, αν διαμαρτύρεστε, να διαμαρτύρεστε ειρηνικά», δήλωσε το πρωί της Τρίτης (27.01.2026) στην εκπομπή Fox & Friends η Μελάνια Τραμπ στον απόηχο των διαδηλώσεων στη Μινεσότα. 

Η Μελάνια Τραμπ σπάνια κάνει δημόσιες τοποθετήσεις, ιδίως όταν αυτές αφορούν πολιτικά ζητήματα ή το αξίωμα του συζύγου της Ντόναλντ Τραμπ.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εμφάνισής της για την προώθηση της ταινίας της, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε τη Δευτέρα μια «εξαιρετική συνομιλία» με τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, και τον δήμαρχο της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, Δημοκρατικοί και οι δύο.

«Συνεργάζονται για να διατηρηθεί η ειρήνη και να αποφευχθούν τα επεισόδια και οι ταραχές», τόνισε.

Η απόφαση της Μελάνια Τραμπ να τοποθετηθεί δημόσια για τις ταραχές και τις συγκρούσεις με τις δυνάμεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του ζητήματος και το βαθύ διχασμό που έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
152
55
51
49
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
3 νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες από τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία - Χωρίς ρεύμα το Χάρκοβο
Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 165 drones, εκ των οποίων τα 135 αναχαιτίστηκαν από τα συστήματά της αντιαεροπορικής άμυνας
Πόλεμος στην Ουκρανία
Newsit logo
Newsit logo