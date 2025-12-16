Η Μπριζίτ Μακρόν δεν μετανιώνει για το «βρωμιάρες σκύλες» για τις ακτιβίστριες: «Λυπάμαι αν τις πλήγωσα, αλλά ήμουν ο εαυτός μου»

Η Μπριζίτ Μακρόν μπορεί να προκάλεσε σάλο με το «βρωμιάρες σκύλες» που ακούστηκε να λέει πριν από μερικές ημέρες για ακτιβίστριες που διαμαρτύρονταν έξω από θέατρο στη Γαλλία, αλλά δεν το παίρνει πίσω.

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, ζήτησε συγγνώμη τη Δευτέρα (15.12.2025) για τη χρήση προσβλητικού όρου σε βάρος ακτιβιστριών, ένα σχόλιο που προκάλεσε φεμινιστική αντίδραση και οδήγησε στη δημιουργία σχετικού trend στα social media. Με δημόσια δήλωσή της, επιχείρησε να κατευνάσει τις αντιδράσεις, χωρίς ωστόσο να ανακαλέσει πλήρως τα λεγόμενά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Λυπάμαι αν πλήγωσα γυναίκες-θύματα», δήλωσε η 72χρονη στο γαλλικό μέσο Brut, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις που καταγράφηκαν σε βίντεο στις αρχές του μήνα ως «ιδιωτικά» σχόλια. Ωστόσο, πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να τα μετανιώσω. Ναι, είμαι η σύζυγος του προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά πάνω απ’ όλα είμαι ο εαυτός μου. Και όταν βρίσκομαι σε ιδιωτικό χώρο, μπορώ να χαλαρώσω με έναν τρόπο που δεν είναι απολύτως πρέπων».

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν αποκάλεσε «βρωμιάρες σκύλες» τις ακτιβίστριες του #NousToutes, οι οποίες είχαν συγκεντρωθεί έξω από το θέατρο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Γάλλος ηθοποιός Αρί Αμπιτάν και διέκοψαν την stand-up παράσταση.

« S’il y a les sales connes, on va les foutre dehors ! »



Brigitte Macron insulte les féministes mobilisées contre la programmation par les Folies Bergère de Bolloré d’Ary Abittan accusé de viol.



Un non-lieu n’efface pas la parole et les ITT d’une femme.

pic.twitter.com/1mVHXvimCl ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ December 8, 2025

Πρόκειται για τον ηθοποιό ο οποίος το 2021 είχε κατηγορηθεί για βιασμό από μια νεαρή γυναίκα με την οποία είχε σχέση για περίπου ένα μήνα. Μετά από τριετή έρευνα, όμως, η υπόθεση απορρίφθηκε, με την απόφαση να επικυρώνεται στο εφετείο τον περασμένο Ιανουάριο.

Ωστόσο, η επιστροφή του ηθοποιού στη σκηνή είχε γίνει «κόκκινο πανί» για φεμινιστικές οργανώσεις που διαμαρτύρονται τακτικά έξω από τους χώρους όπου εμφανίζεται.

Μια ημέρα πριν τη δήλωση της Μπριζίτ Μακρόν γυναίκες που φορούσαν μάσκες με το πρόσωπό του ξεπήδησαν από το κοινό στο θέατρο Folies Bergère στο Παρίσι, φωνάζοντας «Αμπιτάν βιαστής!». Όταν λοιπόν την επομένη στο ίδιο θέατρο βρέθηκε η κυρία Μακρόν με την κόρη της και πήγε στα παρασκήνια, ο ηθοποιός της είπε «φοβάμαι», με την Μπριζίτ Μακρόν να απαντά «αν υπάρχουν βρωμιάρες σκύλες, θα τις πετάξουμε έξω, ειδικά τις μασκοφόρες».