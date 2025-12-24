Συμβαίνει τώρα:
Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα νέο χάρτη του σύμπαντος από το διαστημικό τηλεσκόπιο «SPHEREx» – Μαγεύουν οι εικόνες από τον «Γαλαξία»

Οι επιστήμονες θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που συνέλεξαν από την εκτόξευση του τηλεσκοπίου, για να μελετήσουν πώς έχουν αλλάξει οι γαλαξίες κατά τη διάρκεια της σχεδόν 14 δισ. ετών ιστορίας του σύμπαντος
γαλαξίας

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από τον νέο χάρτη του σύμπαντος δημοσίευσε η NASA, με αυτόν να μπορεί πιθανότατα να βοηθήσει τους επιστήμονες στην επίλυση κάποιων μακροχρόνιων μυστηρίων του σύμπαντος.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το jpl.nasa.gov, η πρώτη χαρτογράφηση ολόκληρου του ουρανού πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του διαστημικού τηλεσκοπίου «SPHEREx» της NASA και προσομοιώνει την τρισδιάστατη απεικόνιση του ουρανού από το όργανο, συμπεριλαμβανομένης της καμένης κόκκινης κοσμικής σκόνης, του ηλεκτρικού μπλε υδρογόνου και των λευκών, μπλε και πράσινων αστεριών.

Το πανοραμικό βίντεο απεικονίζει αυτά και δεκάδες άλλα χρώματα χρησιμοποιώντας την ικανότητα του τηλεσκοπίου να βλέπει μήκη κύματος υπέρυθρου φωτός, τα οποία είναι αόρατα στο ανθρώπινο μάτι.

Τα χρώματα που φαίνονται από το τηλεσκόπιο επιτρέπουν στους αστρονόμους να μετρήσουν την απόσταση από αυτό έως εκατοντάδες εκατομμύρια γαλαξίες, με την τρισδιάστατη εικόνα του χάρτη να μετράει τον τρόπο με τον οποίο οι γαλαξίες που έχουν καταγραφεί κατανέμονται στο σύμπαν.

Οι πιο κόκκινοι γαλαξίες βρίσκονται πιο μακριά, ενώ οι πιο κοντινοί είναι μπλε, καθώς το φως τεντώνεται ή συρρικνώνεται, σε ένα φαινόμενο γνωστό ως «κόκκινη μετατόπιση».

Οι επιστήμονες θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που συνέλεξαν από την εκτόξευση του τηλεσκοπίου σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη τον Μάρτιο, για να μελετήσουν πώς έχουν αλλάξει οι γαλαξίες κατά τη διάρκεια της σχεδόν 14 δισ. ετών ιστορίας του σύμπαντος και ενδεχομένως να μάθουν περισσότερα για το πώς δημιουργήθηκαν τα βασικά συστατικά της ζωής στον γαλαξία μας, τον Γαλαξία.

Κόσμος
