Η όμορφη πολιτικός που… σαγήνευσε ο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη – Video

«Οι μουσουλμάνοι είναι τα πιο συχνά θύματα ρητορικής μίσους. Η ρητορική μίσους δεν πρέπει ποτέ να συγχέεται με την ελευθερία της γνώμης», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Και πρόσθεσε: «Η σύνδεση του Ισλάμ – μιας θρησκείας της ειρήνης – με την τρομοκρατία είναι μια ανήθικη συκοφαντία, είναι απαράδεκτη».

Η ομιλία του μεταδόθηκε λεπτό προς λεπτό από τα τουρκικά ΜΜΕ, ενώ είχε δημιουργηθεί και το hashtag στο Twitter #OurVoiceErdoğan, με πολλούς χρήστες να δίνουν συγχαρητήρια στον Ερντογάν για τον τρόπο που υπερασπίζεται τους μουσουλμάνους.

Ένα tweet που… ξεχώρισε ήταν αυτό της Πακιστανής πολιτικού, Ιρούμ Αζεέμ Φαρούκ, η οποία δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Η ηγεσία δεν είναι απλώς ένας τίτλος ή ένας χαρακτηρισμός. Έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα, την επιρροή και την έμπνευση. Τι ηγέτης«, έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter, παραθέτοντας ένα απόσπασμα της ομιλίας του.

Leadership is not about a title or a designation. It’s about impact, influence and inspiration.

What a leader 👏👏 https://t.co/tkRbwwXZLG

— Irum Azeem Farooque (@Irumf) September 25, 2019