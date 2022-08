Στις δηλώσεις του πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ απάντησε η Ουκρανία λέγοντας πως οποιαδήποτε ειρηνευτική διευθέτηση με την Μόσχα θα εξαρτηθεί από την κατάπαυση του πυρός και την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων.

Ο Σρέντερ, φίλος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, συνάντησε τον ηγέτη του Κρεμλίνου στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα, και είπε ότι η Ρωσία επιθυμεί μια «λύση μέσω διαπραγματεύσεων» στον πόλεμο και ότι υπάρχει ακόμη και η πιθανότητα να επιτευχθεί σταδιακά μέσω μιας κατάπαυσης του πυρός.

Σε απάντηση σήμερα, ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Μιχάιλο Ποντολιάκ χαρακτήρισε περιφρονητικά τον Σρέντερ «φωνή της ρωσικής βασιλικής αυλής». «Εάν η Μόσχα θέλει διάλογο, η μπάλα είναι στο γήπεδο της. Πρώτα – κατάπαυση του πυρός και απόσυρση των στρατευμάτων, μετά – εποικοδομητικός (διάλογος)», έγραψε ο Ποντολιάκ στο Twitter.

Moscow is raising the terror level with one hand, and inviting to surrender with the other. Shredder — a well-known herald of the Empire and a voice at the ru-tsar's court. If Moscow wants dialogue, it is up to them. First, a cease-fire and troops withdrawal, then – constructive. pic.twitter.com/uo8SphEJlv