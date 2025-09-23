Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποιεί για την απειλή των drones μετά το περιστατικό στη Δανία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατήγγειλε ένα «ανησυχητικό μοτίβο» μετά τη διακοπή πτήσεων στο κύριο αεροδρόμιο της Δανίας λόγω drones, τονίζοντας ότι οι κρίσιμες υποδομές της ΕΕ είναι εκτεθειμένες
Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν / REUTERS / Yves Herman

Ο συναγερμός ήρθε από το υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης: η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αντέδρασε την Τρίτη (23.09.2025) στο περιστατικό της Κοπεγχάγης, όπου drones παρέλυσαν προσωρινά το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Δανίας.

Για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το περιστατικό με τα drones στη Δανία δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται σε ένα «μοτίβο συνεχούς αμφισβήτησης στα σύνορά μας».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι «οι κρίσιμες υποδομές μας βρίσκονται σε κίνδυνο», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν την προέλευση και τη φύση αυτών των παραβιάσεων.

Το βράδυ της Δευτέρας, το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε προσωρινά λόγω πτήσεων drones γύρω από την περιοχή του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ρωσία: Στις φλόγες τυλίχθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε Μπριάνσκ και Σαμάρα από επιδρομές ουκρανικών drones
Το Κίεβο στοχεύει συστηματικά στρατηγικές εγκαταστάσεις της Ρωσίας για να μειώσει τα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές και των προμηθειών στην πρώτη γραμμή
Φωτιά σε ρωσική πετρελαϊκή εγκαταστάση όπως την δείχνει θερμική κάμερα ουκρανικού drone
Newsit logo
Newsit logo