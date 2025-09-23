Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποιεί για την απειλή των drones μετά το περιστατικό στη Δανία

Ο συναγερμός ήρθε από το υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης: η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αντέδρασε την Τρίτη (23.09.2025) στο περιστατικό της Κοπεγχάγης, όπου drones παρέλυσαν προσωρινά το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Δανίας.

Για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το περιστατικό με τα drones στη Δανία δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται σε ένα «μοτίβο συνεχούς αμφισβήτησης στα σύνορά μας».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι «οι κρίσιμες υποδομές μας βρίσκονται σε κίνδυνο», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν την προέλευση και τη φύση αυτών των παραβιάσεων.

Just spoke with PM Frederiksen regarding the drones incursion around Copenhagen airport.



While the facts are still being established, it is clear we are witnessing a pattern of persistent contestation at our borders.



Our critical infrastructure is at risk.



And Europe will… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 23, 2025

Το βράδυ της Δευτέρας, το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε προσωρινά λόγω πτήσεων drones γύρω από την περιοχή του.