Δανία: «Η εισβολή drones ήταν η πιο σοβαρή επίθεση που έχει γίνει στις υποδομές μας»

Σε σοκ είναι η Δανία με την πρωθυπουργό της χώρας αλλά και κορυφαίους αξιωματούχους να τοποθετούνται για την εισβολή drones στην χώρα με αποτέλεσμα να κλείσει τη Δευτέρα (22/09/25) το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

«Η εισβολή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που προκάλεσε τη Δευτέρα (22/09/25), το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, ήταν η πιο σοβαρή επίθεση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε υποδομή της Δανίας», ανέφερε σε σημερινή δήλωσή της η πρωθυπουργός της χώρας Μέτε Φρέντρικσεν.

Για «σημαντική απειλή δολιοφθοράς», έκαναν λόγο οι υπηρεσίες πληροφοριών της Δανίας.

«Αντιμετωπίζουμε στη Δανία μια σημαντική απειλή δολιοφθοράς. Ενδεχομένως δεν θα μας επιτεθούν, αλλά μας ασκούν πίεση για να δουν πώς αντιδρούμε», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο διευθυντής επιχειρήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών (PET) Φλέμινγκ Ντρέγιερ.

Η αστυνομία ερευνά πολλά σενάρια για την προέλευση των drones, περιλαμβανομένου του ενδεχομένου να εξαπολύθηκαν από πλοία, δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Γενς Γέσπερσεν.

Η αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει ανάρτηση στο X από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έγραψε, χωρίς να παράσχει αποδείξεις, ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την παραβίαση του εναέριου χώρου της Κοπεγχάγης.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα γι’ αυτό. Όχι επειδή δεν θέλω, αλλά επειδή απλώς δεν γνωρίζω», δήλωσε ο Γέσπερσεν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.