Η πιο δύσκολη ώρα για τον Ζελένσκι: Το τελεσίγραφο 6 ημερών και οι εδαφικές παραχωρήσεις που «δωρίζουν» στη Ρωσία έκταση ίση με το Λουξεμβούργο

Την πιο δύσκολη απόφαση της πολιτικής καριέρας του καλείται να πάρει τις επόμενες 6 μέρες, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αυτό είναι το χρονικό περιθώριο που του έθεσε ο Ντόναλτ Τραμπ, μέχρι την ημέρα των Ευχαριστιών δηλαδή, για να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί το σχέδιο για ειρήνη, το οποίο ωστόσο προβλέπει μεγάλες εδαφικές παραχωρήσεις…

«Είχα πολλές προθεσμίες, αλλά αν τα πράγματα πάνε καλά, τείνεις να τις παρατείνεις. Αλλά η Πέμπτη είναι η κατάλληλη στιγμή», είπε ο Ντόναλτ Τραμπ στην εκπομπή σε ραδιοφωνική εκπομπή του Fox News Radio, μιλώντας για την προθεσμία 6 ημερών που έδωσε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να αποφασίσει για το μέλλον της Ουκρανίας.

«Τώρα είναι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας. Τώρα, η πίεση στην Ουκρανία είναι μια από τις πιο έντονες. Τώρα, η Ουκρανία μπορεί να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη επιλογή – είτε να χάσει την αξιοπρέπειά της είτε να διακινδυνεύσει να χάσει έναν σημαντικό εταίρο», δήλωσε σε διάγγελμά του νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (21/11/25) ο Ουκρανός πρόεδρος, καθώς οι διαβουλεύσεις γύρω από την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εντείνονται.

Το «ναι» της Ουκρανίας χαρίζει στη Ρωσία αμαχητί μια έκταση ίση με το Λουξεμβούργο

Η Ρωσία θα μπορούσε, χάρη σε ένα αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία, να καταλάβει χωρίς να πολεμήσει μια έκταση σχεδόν ισοδύναμη με την επιφάνεια του Λουξεμβούργου, σύμφωνα με την ανάλυση από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) των δεδομένων που διέθεσε το αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), το οποίο εργάζεται με το Critical Threats Project (CTP).

Το σχέδιο, το οποίο περιήλθε σε γνώση του AFP, προβλέπει κυρίως την απόσυρση του ουκρανικού στρατού από εδάφη, τα οποία εξακολουθεί και ελέγχει, οδηγώντας σε ένα καθαρό κέρδος περίπου 2.300 τετραγωνικών χιλιομέτρων για τη Μόσχα, ήτοι σχεδόν η έκταση του Λουξεμβούργου (2.590 km2), αμαχητί.

Το Κίεβο θα έπρεπε επίσης να παραιτηθεί από σχεδόν 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για να δημιουργηθεί μία «ουδέτερη ζώνη» και ένας θύλακας 45 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην περιφέρεια του Λουχάνσκ. Αυτές οι παραχωρήσεις περιλαμβάνουν τις μεγάλες πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ.

Ως αντάλλαγμα, η Μόσχα θα παραχωρούσε στην Ουκρανία σχεδόν 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που διεκδικεί ή που ελέγχει τουλάχιστον εν μέρει στην περιφέρεια του Χαρκόβου, 450 km2 στο Ντνιπροπετρόφσκ, 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Σούμι και 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Τσερνίχιβ.

Το έγγραφο προβλέπει επίσης να αναγνωριστούν ντε φάκτο ρωσικές η Κριμαία, που προσάρτησε η Μόσχα το 2014 και οι περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ. Εκχωρεί επίσης στη Ρωσία τεράστια εδάφη που ελέγχει αυτήν τη στιγμή στις περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Εντέλει, το σχέδιο που προτείνει η Ουάσιγκτον θα οριστικοποιούσε την εγκατάλειψη από την Ουκρανία του 20% του εδάφους της, για να ανακτήσει λιγότερο από 0,5%.

Από τις αρχές του Νοεμβρίου, ο ρωσικός στρατός προωθήθηκε κατά περίπου 400 km2 στην ουκρανική επικράτεια, με έναν ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Στις 20 Νοεμβρίου ήλεγχε πλήρως ή εν μέρει το 19,3% της ουκρανικής επικράτειας. Περίπου το 7% της Κριμαίας και ζωνών του Ντονμπάς ήταν ήδη υπό ρωσικό έλεγχο πριν από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2002.

Πούτιν: Απειλές για κατάληψη περισσότερων εδαφών αν η Ουκρανία αρνηθεί

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως έλαβε το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία και σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση αυτή μπορεί να «αποτελέσει μια βάση για μια οριστική διευθέτηση» του πολέμου.

Όπως επισήμανε ο Ρώσος πρόεδρος, το κείμενο δεν συζητήθηκε με τις ΗΠΑ, ενώ υποστήριξε πως η Ουκρανία είναι αντίθετη.

Ο Πούτιν υπογράμμισε πως η Ρωσία είναι έτοιμη για μια ειρηνική διευθέτηση του πολέμου, όμως οι λεπτομέρειες του σχεδίου πρέπει να συζητηθούν. Ο Ρώσος πρόεδρος απείλησε ότι οι δυνάμεις της χώρας του θα καταλάβουν περισσότερα εδάφη, εάν η Ουκρανία απορρίψει το αμερικανικό σχέδιο.

Τραμπ: Αν δεν αρέσει στον Ζελένσκι θα πρέπει να συνεχίσουν να πολεμούν

Αργά το βράδυ της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) ο Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε ερώτηση για το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ για την ειρήνη στην Ουκρανία, μετά τη συνάντηση που είχε με τον εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε έναν τρόπο να επιτύχουμε την ειρήνη. Θα πρέπει να το εγκρίνει», είπε ο Τραμπ.

Όσο για την δύσκολη απόφαση που καλείται να πάρει ο Ουκρανός πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Εννοείς ότι δεν αρέσει στον Ζελένσκι; Θα πρέπει να του αρέσει, και αν δεν του αρέσει, υποθέτω ότι τότε θα πρέπει να συνεχίσουν να πολεμούν».

Συνεδριάζουν το Σάββατο (22/11/25) οι ηγέτες της ΕΕ για την ειρήνη στην Ουκρανία

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν το Σάββατο (22/11/25), στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ για να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως δήλωσαν η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Μιλήσαμε στον πρόεδρο Ζελένσκι. Συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση και είμαστε σαφείς ότι δεν θα πρέπει να γίνει τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», αναφέρουν ο Κόστα και η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Τίποτα δεν πρέπει να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ενημέρωσε την πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το σχέδιο του Τραμπ που έχει στόχο να βάλει τέλος σε σχεδόν τέσσερα χρόνια ρωσικής εισβολής.

«Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεδριάσουν αύριο στο περιθώριο της G20, στη συνέχεια στην Ανγκόλα», όπου θα διεξαχθεί μια σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης, ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα Χ.