Η πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας συναντήθηκε αρκετές φορές με τον Τζέφρι Επστάιν – Νέα αποκαλυπτικά emails

Άνω κάτω είναι η σουηδική βασιλική οικογένεια. Δημοσίευμα θέλει την πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας να συναντήθηκε αρκετές φορές με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν – ο οποίος κάποτε την είχε προσκαλέσει στο πλέον διαβόητο ιδιωτικό του νησί στην Καραϊβική, όπως αποκαλύπτουν emails.

Μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις στην Βρετανία, που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια όλων των τίτλων και προνομίων του πρώην πρίγκιπα Άντριου για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Επστάιν και τις επαφές μαζί του, τώρα η βασιλική οικογένεια της Σουηδίας βρίσκεται στο επίκεντρο αποκαλύψεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 41χρονη πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας – που υπήρξε μοντέλο εσωρούχων και τηλεοπτική προσωπικότητα σε reality πριν παντρευτεί τον πρίγκιπα Κάρολο Φίλιππο το 2015 – γνώρισε για πρώτη φορά τον διαβόητο χρηματοδότη το 2005 μέσω της επιχειρηματίας, Μπάρμπρο Ένμπομ, σύμφωνα με emails που δημοσίευσε την Τρίτη η σουηδική εφημερίδα Dagens Nyheter.

«Αυτή είναι η Σοφία, μια φιλόδοξη ηθοποιός που μόλις έφτασε στη Νέα Υόρκη. Είναι το κορίτσι για το οποίο σου μίλησα πριν φύγω και σκέφτηκα ότι ίσως θέλεις να γνωριστείς μαζί της», έγραψε η Ένμπομ, επιχειρηματίας από τη Σουηδία, σε email προς τον Επστάιν τον Δεκέμβριο του 2005.

«Ίσως να την επισκεφτούμε πριν φύγεις για διακοπές;» πρόσθεσε, στέλνοντας και μια φωτογραφία της τότε μοντέλου, Σοφία Μπαλτάζαρ-Γουίνσλοου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι στην Καραϊβική. Θέλει να έρθει για λίγες μέρες; Θα στείλω εισιτήριο», απάντησε ο Επστάιν – προσκαλώντας τη στο Little Saint James, όπου αργότερα κατηγορήθηκε για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Η απάντηση του παλατιού

Η πριγκίπισσα Σοφία αρνήθηκε την πρόταση, σύμφωνα με τη βασιλική οικογένεια, αλλά συναντήθηκε με τον Επστάιν αρκετές φορές στη συνέχεια, σύμφωνα με την New York Post.

«[Η πριγκίπισσα] παρουσιάστηκε στο πρόσωπο που αναφέρεται σε μερικές περιπτώσεις γύρω στο 2005», επιβεβαίωσε στο Dagens Nyheter το Σουηδικό Βασιλικό Παλάτι. «Η πριγκίπισσα δεν είχε καμία επαφή με το συγκεκριμένο πρόσωπο τα τελευταία 20 χρόνια».

Η βασιλική οικογένεια δεν αποκάλυψε πού ή γιατί συναντήθηκε η πριγκίπισσα με τον Επστάιν.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν αυτοκτόνησε στη φυλακή του Μανχάταν το 2019, ενώ αντιμετώπιζε κατηγορίες σε ομοσπονδιακό επίπεδο για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.