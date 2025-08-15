Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης για την Ουκρανία μετά τις συνομιλίες στην Αλάσκα

Το Κρεμλίνο αφήνει περιθώρια για τριμερή διαπραγμάτευση, εφόσον η κατ’ ιδίαν συνάντηση Πούτιν - Τραμπ αποδώσει καρπούς
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν / Sputnik / Alexey Nikolsky / Pool via REUTERS

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση κορυφής στην Αλάσκα τη Παρασκευή (15.08.2025)μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν αποκλείεται μια επακόλουθη τριμερής συνάντηση για την Ουκρανία, εάν οι συνομιλίες μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ο Πεσκόφ ανέφερε πως η σημερινή ατζέντα είναι ιδιαίτερα απαιτητική και οι συζητήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να διαρκέσουν «τουλάχιστον έξι με επτά ώρες» συνολικά, συμπεριλαμβανομένων της κατ’ ιδίαν συνάντησης, των διευρυμένων διαπραγματεύσεων και της κοινής συνέντευξης Τύπου.

Όπως τόνισε, στις συνομιλίες αναμένεται να συμμετάσχουν και οι στενοί συνεργάτες των δύο ηγετών, ενώ τα ρωσικά κρατικά μέσα επισημαίνουν πως το πρόγραμμα προβλέπει διαδοχικές συναντήσεις σε διαφορετικά σχήματα, προτού οι δύο πλευρές εμφανιστούν μαζί ενώπιον των δημοσιογράφων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ανάλυση Politico: Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ που στοχεύει το Νόμπελ Ειρήνης – Στην τελική ευθεία για τη συνάντηση με τον Πούτιν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ποντάρει σε μια σειρά συμφωνιών ειρήνης για να ενισχύσει την εικόνα του ως «προέδρου της ειρήνης» και να κερδίσει το βαρύτιμο βραβείο - Από ώρα σε ώρα η συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάζεται στο Air Force One καθώς αναχωρεί για την Αλάσκα για να συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν 6
Ιαπωνία: «Βαθιά θλίψη» από τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο στην 80ή επέτειο της παράδοσης – Αντιδράσεις από τη Κίνα και Νότια Κορέα
Η τελετή μνήμης για τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αναζωπυρώνει τις εντάσεις με την Κίνα και τη Νότια Κορέα, λόγω των αμφιλεγόμενων επισκέψεων Ιαπώνων αξιωματούχων στο ιερό Γιασουκούνι
Ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας Ναρουχίτο
Newsit logo
Newsit logo