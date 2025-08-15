Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης για την Ουκρανία μετά τις συνομιλίες στην Αλάσκα

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση κορυφής στην Αλάσκα τη Παρασκευή (15.08.2025)μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν αποκλείεται μια επακόλουθη τριμερής συνάντηση για την Ουκρανία, εάν οι συνομιλίες μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ο Πεσκόφ ανέφερε πως η σημερινή ατζέντα είναι ιδιαίτερα απαιτητική και οι συζητήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να διαρκέσουν «τουλάχιστον έξι με επτά ώρες» συνολικά, συμπεριλαμβανομένων της κατ’ ιδίαν συνάντησης, των διευρυμένων διαπραγματεύσεων και της κοινής συνέντευξης Τύπου.

Όπως τόνισε, στις συνομιλίες αναμένεται να συμμετάσχουν και οι στενοί συνεργάτες των δύο ηγετών, ενώ τα ρωσικά κρατικά μέσα επισημαίνουν πως το πρόγραμμα προβλέπει διαδοχικές συναντήσεις σε διαφορετικά σχήματα, προτού οι δύο πλευρές εμφανιστούν μαζί ενώπιον των δημοσιογράφων.