Η Ρωσία απαγορεύει την είσοδο στη χώρα σε 21 ανθρώπους που κατηγορεί ότι προωθούν αντιρωσικές απόψεις

Υποστηρίζει μάλιστα ότι αυτοί συνεργάζονται με «επιβλαβή βρετανικά μέσα ενημέρωσης»
Ο Πούτιν
Ο Πούτιν

Η Ρωσία έκανε ακόμα μια ανακοίνωση σήμερα, Τετάρτη (20/8/2025), και δήλωσε ότι απαγορεύει την είσοδο στη χώρα 21 ατόμων τα οποία κατηγορεί ότι συνεργάζονται με «επιβλαβή βρετανικά μέσα ενημέρωσης» για να προωθήσουν απόψεις κατά της χώρας.

Ο κατάλογος που έφτιαξε η Ρωσία για την απαγόρευση εισόδου, περιλαμβάνει δημοσιογράφους, εμπειρογνώμονες και μέλη ΜΚΟ.

Τα ονόματα που προστέθηκαν σε εκείνα των πολλών εκατοντάδων κατοίκων της δύσης, τους οποίους η Ρωσία έχει βάλει σε «κατάλογο απαγόρευσης» από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Βρετανία με την σειρά της ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή νέων κυρώσεων στα δίκτυα κρυπτονομισμάτων τα οποία διαχειρίζεται η Ρωσία.

