Εκνευρισμό και ειρωνικά σχόλια προκάλεσαν στη Ρωσία οι δηλώσεις που έκανε χθες (26.11.2025) η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, Κάγια Κάλας.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας υποστήριξε ότι για να μην συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει η Ρωσία να μειώσει τόσο τις αμυντικές δαπάνες της όσο και τον συνολικό αριθμό του στρατού της, κάτι που όπως ήταν αναμενόμενο σχολιάστηκε με έντονο ύφος από τη Μόσχα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, η Κάλας υπογράμμισε ότι «κάθε αξιόπιστη λύση ειρήνης» πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες παραχωρήσεις από τη ρωσική πλευρά.

Ο περιορισμός του οπλισμού και των οικονομικών πόρων του Κρεμλίνου αποτελεί, όπως είπε, βασική προϋπόθεση για την αποφυγή νέας ανάφλεξης και για τη μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση της περιοχής.

Η Κάλας προειδοποίησε ότι η Ρωσία δαπανά σχεδόν το 40% του προϋπολογισμού της για αμυντικές δαπάνες, επίπεδο που «δημιουργεί μια μόνιμη ώθηση προς την επιθετικότητα».

Έπειτα, η Ευρωπαία αξιωματούχος τόνισε ότι ο στόχος πρέπει να είναι η συγκέντρωση των απαιτήσεων στη ρωσική πλευρά και όχι στην Ουκρανία.

«Καμία εξωτερική δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας», απάντησε σήμερα (27.11.2025) η Μόσχα στην επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Αλεξάντερ Γκρούσκο, σημείωσε ότι καμία δύναμη δεν θα μπορούσε να περιορίσει τον στρατιωτικό προϋπολογισμό της Ρωσίας, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, που επικαλέστηκε τις δηλώσεις του.

«Η Ρωσία έχει αποκλείσει οποιαδήποτε παρουσία δυνάμεων από τον λεγόμενο συνασπισμό των προθύμων στην Ουκρανία», πρόσθεσε ο Γκρούσκο, σύμφωνα και πάλι με το TASS.