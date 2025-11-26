Ουκρανία: «Η Ρωσία πρέπει να περιορίσει τον στρατό της για μια βιώσιμη ειρήνη» λέει η Κάγια Κάλας

Ένα ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε η Κάγια Κάλας από τις Βρυξέλλες: για την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, κάθε πραγματική προοπτική ειρήνης στην Ουκρανία απαιτεί τη μείωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ρωσίας καθώς και του αμυντικού της προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την Κάγια Κάλας, χωρίς αυτόν τον περιορισμό των δυνατοτήτων της Ρωσίας, «ο κίνδυνος να συνεχιστεί ο πόλεμος παραμένει υπαρκτός» στην Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε, για να αποτραπεί η συνέχιση του πολέμου, είναι αναγκαίο «να περιοριστεί ο ρωσικός στρατός και ο στρατιωτικός της προϋπολογισμός». Προειδοποίησε ότι η Ρωσία δαπανά σχεδόν το 40% του προϋπολογισμού της για αμυντικές δαπάνες, επίπεδο που «δημιουργεί μια μόνιμη ώθηση προς την επιθετικότητα». Τόνισε ότι ο στόχος πρέπει να είναι η συγκέντρωση των απαιτήσεων στη ρωσική πλευρά και όχι στην Ουκρανία.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, η Κάλας υπογράμμισε ότι «κάθε αξιόπιστη λύση ειρήνης» πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες παραχωρήσεις από τη ρωσική πλευρά.

Ο περιορισμός του οπλισμού και των οικονομικών πόρων του Κρεμλίνου αποτελεί, όπως είπε, βασική προϋπόθεση για την αποφυγή νέας ανάφλεξης και για τη μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μόσχα «προσποιείται ότι διαπραγματεύεται»

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας συμμετείχε επίσης στην τηλεδιάσκεψη, ενημερώνοντας τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την κατάσταση στο πεδίο των μαχών. Η Κάλας υπενθύμισε ότι η ΕΕ θεωρεί μια «άμεση και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός» ως απαραίτητο πρώτο βήμα, επισημαίνοντας όμως ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη» πως η Μόσχα είναι διατεθειμένη να το αποδεχθεί. Όπως είπε, η Ρωσία «συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ενώ ταυτόχρονα προσποιείται ότι διαπραγματεύεται», χωρίς να δείχνει πρόθεση για ουσιαστικούς διαλόγους.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας τόνισε τις βασικές αρχές της Ένωσης: κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και πλήρης απόρριψη κάθε διαπραγμάτευσης «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία». Υπενθύμισε ακόμη ότι η ρωσική απειλή υπερβαίνει τα σύνορα της Ουκρανίας και πως η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας παραμένει κρίσιμη. Οι αποφάσεις που αφορούν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, τόνισε, «μπορούν να λαμβάνονται μόνο από τα κράτη-μέλη και από κανέναν άλλον», με τελικό στόχο να αποτραπεί κάθε μελλοντική ρωσική επίθεση.

Ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο ειρήνης και όροι «ευνοϊκοί για τη Μόσχα»

Σε ερώτηση για το δημοσίευμα του Bloomberg σχετικά με τις λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου ειρήνης και τον βαθμό εμπλοκής Ρώσων αξιωματούχων στη διαμόρφωσή του, η Κάλας επιβεβαίωσε ότι ορισμένα σημεία «ευνοούν ξεκάθαρα τη Ρωσία». Εφόσον την ευνοούν, είπε, «είναι προφανές ότι προέρχονται από τη δική της πλευρά».

Εκτίμησε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής ειρήνη χωρίς σαφείς δεσμεύσεις που θα επιβληθούν στη Ρωσία. Το αμερικανικό σχέδιο, που δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, «δεν περιλαμβάνει καμία ρωσική παραχώρηση», σημείωσε. Υπενθύμισε ότι η Μόσχα έχει υπογράψει «τουλάχιστον είκοσι διεθνείς συμφωνίες» στις οποίες δεσμεύεται να μην επιτίθεται σε άλλες χώρες — μια βάση που, όπως είπε, πρέπει τώρα να ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό των υποχρεώσεων της Ρωσίας.

Κυρώσεις, στρατιωτική κατάσταση και ρωσικές αδυναμίες

Η Κάλας αναγνώρισε τον σημαντικό αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων στην οικονομία της Ρωσίας, τονίζοντας ότι «οι κυρώσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ έχουν πολύ μεγάλη επίδραση». Για τις εξελίξεις στο μέτωπο, απέρριψε την άποψη ότι η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο: «Αν η Ρωσία μπορούσε να κατακτήσει στρατιωτικά την Ουκρανία, θα το είχε κάνει ήδη».

Περιέγραψε μια Ρωσία «σε κακή κατάσταση, οικονομικά και στρατιωτικά», πολύ πιο αδύναμη από όσο προσπαθεί να δείξει. «Δεν κερδίζουν τις νίκες που ισχυρίζονται», υπογράμμισε.

Χρηματοδότηση και εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο

Η ΕΕ συνεχίζει να παρέχει στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη, μεταξύ άλλων μέσω της «Συμμαχίας των Προθύμων». Η Κάλας διαβεβαίωσε ότι η Ευρώπη θα συμβάλει στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, μέσω χρηματοδότησης, στρατιωτικής εκπαίδευσης και στήριξης της αμυντικής βιομηχανίας.

Για το χρηματοδοτικό σκέλος, επανέλαβε ότι το «δάνειο για αποζημιώσεις» είναι «η καλύτερη επιλογή», ενώ επισήμανε ότι η Κομισιόν εργάζεται ήδη πάνω σε νέες συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.